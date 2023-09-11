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Orchard ກໍາລັງຈ້າງຜູ້ຈັດການບັນຊີດິຈິຕອນສໍາລັບ UK DSPs

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
Orchard ກໍາລັງຈ້າງຜູ້ຈັດການບັນຊີດິຈິຕອນສໍາລັບ UK DSPs

The Orchard, ບໍລິສັດຈໍາຫນ່າຍດົນຕີຊັ້ນນໍາ, ກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ຈັດການບັນຊີດິຈິຕອນເພື່ອຈັດການຄວາມສໍາພັນທີ່ສໍາຄັນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດິຈິຕອນຂອງອັງກິດ (DSPs) ເຊັ່ນ Apple, Amazon, ແລະ VEVO. ພາລະບົດບາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການຄຸ້ມຄອງປ້າຍຊື່ແລະທີມງານການຕະຫຼາດເພື່ອສ້າງແຄມເປນເນື້ອຫາທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບນັກສິລະປິນແລະປ້າຍຊື່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄຸ້ມຄອງການພົວພັນປະຈໍາວັນກັບຜູ້ຄ້າປີກດິຈິຕອນ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກອບມີ pitching ສໍາລັບການຈັດວາງ playlist ແລະການໂຄສະນາການຕະຫຼາດຮ່ວມມື, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍດິຈິຕອນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ກິດຈະກໍາ, ແລະ gigs. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຈັດການບັນຊີດິຈິຕອນຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນແລະການວິເຄາະຕາຕະລາງການປ່ອຍຕົວເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປ້າຍຊື່ແລະນັກສິລະປິນ, ແລະການສື່ສານການວິເຄາະແລະຜົນໄດ້ຮັບກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມຄວນມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າສອງປີຂອງອຸດສາຫະກໍາດົນຕີ, ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເວທີການຂາຍຍ່ອຍດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຂາຍ. ປະສົບການການສື່ສານກັບບັນຊີຂາຍຍ່ອຍຫຼືເວທີການຕະຫຼາດດິຈິຕອນແມ່ນມັກ, ພ້ອມກັບທັກສະການສື່ສານທີ່ດີເລີດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມເລິກຂອງພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບ Excel, PowerPoint, ແລະ Word ເຊັ່ນກັນ.

The Orchard ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເດີນທາງສ້າງສັນໃນເວທີທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄຫມ, ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ແລະນະວັດຕະກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫນອງການລົງທຶນໃນການຮຽນຮູ້ແລະການພັດທະນາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດັບຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ການປົກຫຸ້ມຂອງທາງການແພດເອກະຊົນ, ໂຄງການເງິນບໍານານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ການປະກັນຊີວິດ, ແລະການປົກປ້ອງລາຍຮັບ.

ເພື່ອສະໝັກຕຳແໜ່ງນີ້, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ລິ້ງຕໍ່ໄປນີ້: (ລິ້ງຖືກໂຍກຍ້າຍ)

ກ່ຽວ​ກັບ Orchard​:
The Orchard ເປັນບໍລິສັດຈຳໜ່າຍເພງ, ວິດີໂອ, ແລະຮູບເງົາຜູ້ບຸກເບີກ, ແລະເປັນເຄືອຂ່າຍ Multi Channel Network ອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ດໍາເນີນການໃນທົ່ວໂລກ. ວິທີການລວມຂອງພວກເຂົາໃນການຂາຍແລະການຕະຫຼາດ, ປະສົມປະສານກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະການດໍາເນີນງານຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງແລະລາຍໄດ້ໃນທົ່ວຮ້ານດິຈິຕອນ, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະມືຖື. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1997, The Orchard ເສີມສ້າງທຸລະກິດ ແລະຜູ້ສ້າງໃນອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສວນໝາກໄມ້
- ເຮືອນແກ້ວ.io

By Gabriel Botha

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