Orchard ກໍາລັງຈ້າງຜູ້ຈັດການບັນຊີດິຈິຕອນສໍາລັບ UK DSPs

The Orchard, ບໍລິສັດຈໍາຫນ່າຍດົນຕີຊັ້ນນໍາ, ກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ຈັດການບັນຊີດິຈິຕອນເພື່ອຈັດການຄວາມສໍາພັນທີ່ສໍາຄັນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດິຈິຕອນຂອງອັງກິດ (DSPs) ເຊັ່ນ Apple, Amazon, ແລະ VEVO. ພາລະບົດບາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການຄຸ້ມຄອງປ້າຍຊື່ແລະທີມງານການຕະຫຼາດເພື່ອສ້າງແຄມເປນເນື້ອຫາທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບນັກສິລະປິນແລະປ້າຍຊື່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄຸ້ມຄອງການພົວພັນປະຈໍາວັນກັບຜູ້ຄ້າປີກດິຈິຕອນ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກອບມີ pitching ສໍາລັບການຈັດວາງ playlist ແລະການໂຄສະນາການຕະຫຼາດຮ່ວມມື, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍດິຈິຕອນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ກິດຈະກໍາ, ແລະ gigs. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຈັດການບັນຊີດິຈິຕອນຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນແລະການວິເຄາະຕາຕະລາງການປ່ອຍຕົວເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປ້າຍຊື່ແລະນັກສິລະປິນ, ແລະການສື່ສານການວິເຄາະແລະຜົນໄດ້ຮັບກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມຄວນມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າສອງປີຂອງອຸດສາຫະກໍາດົນຕີ, ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເວທີການຂາຍຍ່ອຍດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຂາຍ. ປະສົບການການສື່ສານກັບບັນຊີຂາຍຍ່ອຍຫຼືເວທີການຕະຫຼາດດິຈິຕອນແມ່ນມັກ, ພ້ອມກັບທັກສະການສື່ສານທີ່ດີເລີດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມເລິກຂອງພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບ Excel, PowerPoint, ແລະ Word ເຊັ່ນກັນ.
The Orchard ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເດີນທາງສ້າງສັນໃນເວທີທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄຫມ, ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ແລະນະວັດຕະກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫນອງການລົງທຶນໃນການຮຽນຮູ້ແລະການພັດທະນາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດັບຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ການປົກຫຸ້ມຂອງທາງການແພດເອກະຊົນ, ໂຄງການເງິນບໍານານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ການປະກັນຊີວິດ, ແລະການປົກປ້ອງລາຍຮັບ.
ເພື່ອສະໝັກຕຳແໜ່ງນີ້, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ລິ້ງຕໍ່ໄປນີ້: (ລິ້ງຖືກໂຍກຍ້າຍ)
ກ່ຽວກັບ Orchard:
The Orchard ເປັນບໍລິສັດຈຳໜ່າຍເພງ, ວິດີໂອ, ແລະຮູບເງົາຜູ້ບຸກເບີກ, ແລະເປັນເຄືອຂ່າຍ Multi Channel Network ອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ດໍາເນີນການໃນທົ່ວໂລກ. ວິທີການລວມຂອງພວກເຂົາໃນການຂາຍແລະການຕະຫຼາດ, ປະສົມປະສານກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະການດໍາເນີນງານຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງແລະລາຍໄດ້ໃນທົ່ວຮ້ານດິຈິຕອນ, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະມືຖື. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1997, The Orchard ເສີມສ້າງທຸລະກິດ ແລະຜູ້ສ້າງໃນອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສວນໝາກໄມ້
- ເຮືອນແກ້ວ.io