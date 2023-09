ທ່າແຮງຂອງ Switch 2: ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຄາດຫວັງ

ການສາທິດທີ່ຜ່ານມາຂອງ Switch 2 ທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ Gamescom ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຄາດເດົາກ່ຽວກັບຮາດແວແລະຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ console ໃຫມ່ຄາດວ່າຈະສະຫນອງການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນກວ່າລຸ້ນກ່ອນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າຫາຂ່າວລືດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງແລະຈັດການຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາ.

ການປ່ຽນໄປໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳ Nvidia ທີ່ທັນສະໄໝກວ່າຈະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບຮາດແວໃໝ່. ບົດລາຍງານຂອງ The Matrix Awakens ແລ່ນຢູ່ໃນຮາດແວ spec ເປົ້າຫມາຍທີ່ມີ DLSS ແລະ ray tracing ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າອັດຕະໂນມັດ console ມືຖືຈະມີການປະຕິບັດເທົ່າກັບ Xbox Series S.

ໃນໂລກຂອງຮາດແວ console, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບ Nintendo, ຄວາມຄາດຫວັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການ tempered. ການຮົ່ວໄຫລແລະຂ່າວລືໃຫ້ຂໍ້ມູນຈໍາກັດແລະມັກຈະນໍາໄປສູ່ການສະຫລຸບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄໍາວ່າ "ເຂດຂໍ້ມູນຕ່ໍາ" ຫຼື LIZ, ສ້າງໂດຍ UFO debunker Mick West, ຫມາຍເຖິງການຂາດຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຍາກທີ່ນໍາໄປສູ່ການຕີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ປາດຖະຫນາ.

ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະພິຈາລະນາສະຖານະການໃນເວລາທີ່ Switch ຕົ້ນສະບັບຖືກປະກາດ. ການຮົ່ວໄຫລແລະຂ່າວລືກ່ຽວກັບເກມເຊັ່ນ Doom 2016 ແລະ The Witcher 3 ມາຮອດ console ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນເວລານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ເກມເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອ Switch, ມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຮາດແວມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກ່ວາສົມມຸດຕິຖານໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຕົວຢ່າງທີ່ມີຂ່າວລືຂອງ The Matrix Awakens ໃນ Switch 2.

ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າບົດລາຍງານແມ່ນຄວາມຈິງ, ຍ້ອນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ Epic Games, ຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງ console ຍັງຄົງຈະເຫັນໄດ້. ໂປເຊດເຊີມືຖືແລະວິທີການ Epic Games ໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາສໍາລັບມັນຈະກໍານົດການປະຕິບັດໃນທີ່ສຸດ. ການປຽບທຽບກັບ console ແລະ PC demos ຂອງ The Matrix Awakens ຄວນໄດ້ຮັບການເຂົ້າຫາດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ພິຈາລະນາວິທີການເກມເຊັ່ນ Doom 2016 ແລະ The Witcher 3 fared on the original Switch in comparison to their PS4 counterparts.

ການຮ່ວມມືກັບ Nvidia ເອົາຂໍ້ໄດ້ປຽບມາໃຫ້ Switch 2 ເຊັ່ນ: ເທັກໂນໂລຍີເຊັ່ນ DLSS ແລະການປັບປຸງ ray tracing. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຄອນໂຊນຍັງຈະຈໍາກັດພະລັງງານເມື່ອທຽບກັບ consoles ແບບດັ້ງເດີມ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະດີກວ່າລະບົບທີ່ອີງໃສ່ AMD, ມັນບໍ່ຫນ້າຈະກົງກັບການປະຕິບັດຂອງ Xbox Series S ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຮາດແວມືຖື.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ທ່າແຮງຂອງ Switch 2 ແມ່ນຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ແຕ່ມັນສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຄາດຫວັງ. ການສາທິດຂ່າວລືແລະຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ຈົນກ່ວາພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນແລະປະສົບການທີ່ຊັດເຈນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະບໍ່ overstate ຄວາມສາມາດຂອງ console.

