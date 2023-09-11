ເປັນຫຍັງ NPCs ຂອງ Starfield ເບິ່ງບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ: ຄໍາອະທິບາຍຂອງຜູ້ພັດທະນາ

ນັກພັດທະນາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Starfield, Delaney King, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຕົວລະຄອນໃນເກມມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ. King, ນັກສິລະປິນທີ່ມີລັກສະນະແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກໃນຫົວຂໍ້ທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Dragon Age ແລະ God of War, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າບັນຫາແມ່ນຂຶ້ນກັບກ້າມເນື້ອ orbicularis oculi.
ໃນກະທູ້ Twitter, King ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການກ້າມເນື້ອ orbicularis oculi ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເຮັດສັນຍາໃນເວລາທີ່ຄົນຍິ້ມ, ສ້າງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຮອຍຍິ້ມ Duchenne" ຫຼືຮອຍຍິ້ມທີ່ແທ້ຈິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ Starfield, ກ້າມຊີ້ນນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາຢ່າງເຕັມທີ່, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮອຍຍິ້ມທີ່ເບິ່ງຄືວ່າປອມ. King ໄດ້ສົມທຽບຮອຍຍິ້ມປະເພດນີ້ກັບສິ່ງທີ່ສະແດງໂດຍ Anthony Starr ໃນຊຸດໂທລະທັດ The Boys.
King ຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງ András Arató, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ meme "Hide the Pain Harold", ເຊິ່ງ orbicularis oculi ບໍ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາໄກເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍິ້ມທີ່ແທ້ຈິງ. ການຂາດການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນນີ້ສ້າງຮອຍຍິ້ມທີ່ປະກົດວ່າຜິດປົກກະຕິແລະໄດ້ກາຍເປັນ meme ທີ່ນິຍົມໃນທົ່ວອິນເຕີເນັດ.
ການປະສົມປະສານຂອງການຫົດຕົວທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຂອງກ້າມເນື້ອ orbicularis oculi ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປົກຄຸມຕາສີຂາວເທິງຂອງຕາທີ່ມີຫນັງຕາເທິງເຮັດໃຫ້ຕາຕົກໃຈຂອງ NPCs ໃນ Starfield. King ແນະນໍາວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຜ່ານການ tweaks ຄູ່ມືເພື່ອປັບປຸງການສະແດງອອກທາງຫນ້າຂອງລັກສະນະແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສ້າງຫນ້າທີ່ແທ້ຈິງໃນວິດີໂອເກມແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, ດັ່ງທີ່ King ຍອມຮັບ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານລະຫວ່າງຫຼາຍພະແນກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິພາກວິພາກຂອງໃບຫນ້າຂອງມະນຸດ, ການສະແດງອອກ, ແລະການສື່ສານທາງສາຍຕາ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, Starfield ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Bethesda, ມີຫຼາຍກວ່າຫົກລ້ານຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ. ເກມຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສໍາລັບການອ້າງອິງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກັບເກມອື່ນໆແລະຟີຊິກທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ການປະເຊີນຫນ້າຂອງ NPC ອາດຈະບໍ່ສະຫງົບ, ການສະແຫວງຫາການຫຼິ້ນບົດບາດແລະລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້ Starfield ເປັນປະສົບການທີ່ຫນ້າຈັບໃຈສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Delaney King ກະທູ້ Twitter
ບົດຄວາມ IGN ໂດຍ Wesley Yin-Poole