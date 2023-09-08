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Deity ເຜີຍແຜ່ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການສໍາລັບ THEOS Digital Wireless Microphone System

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Deity ເຜີຍແຜ່ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການສໍາລັບ THEOS Digital Wireless Microphone System

Deity, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອຸປະກອນສຽງຊັ້ນນໍາ, ໄດ້ເປີດເຜີຍບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ສົມບູນແບບຂອງຄວາມຖີ່ຂອງການປະຕິບັດງານສໍາລັບລະບົບ THEOS Digital Wireless Microphone ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາ. ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດຄວາມຖີ່ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໃນປະເທດຕ່າງໆແລະລະດັບພະລັງງານ RF ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງພວກເຂົາ.

ການ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ incredibly ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສໍາ​ລັບ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ສຽງ​. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໄຮ້ສາຍ THEOS ແລະກໍານົດວ່າຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໆພາຍໃນຄວາມຖີ່ດັ່ງກ່າວ.

ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບລະບົບສຽງໄຮ້ສາຍ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ທີ່ມີຢູ່ໃນເວລາທີ່ວາງແຜນການຜະລິດຫຼືກິດຈະກໍາສົດ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ Deity ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການນີ້, ສະເຫນີຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຽງໃນທົ່ວໂລກ.

ໂດຍການສະຫນອງຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານເຫຼົ່ານີ້, Deity ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າໄມໂຄຣໂຟນໄຮ້ສາຍຂອງພວກເຂົາ. ນີ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສົ່ງ​ສຽງ​ທີ່​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​, ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ລວມ​.

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Deity ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່ໃນປະເທດຕ່າງໆສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຖານລູກຄ້າທົ່ວໂລກຂອງພວກເຂົາ. ລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມີປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງ Deity ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການແກ້ໄຂສຽງ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການພິມເຜີຍແຜ່ຂອງ Deity ຂອງຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການສໍາລັບ THEOS Digital Wireless Microphone ເປັນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາສຽງ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປະຕິບັດລະບົບສຽງໄຮ້ສາຍຂອງພວກເຂົາຢ່າງຖືກກົດຫມາຍແລະປະສິດທິຜົນໃນປະເທດຕ່າງໆ. ໂດຍການສະຫນອງຂໍ້ມູນນີ້, Deity ເສີມສ້າງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນເພື່ອຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແລະເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນຊັ້ນນໍາໃນຕະຫຼາດອຸປະກອນສຽງ.

ທີ່ມາ: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com

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