ພະລັງຂອງຕົວຕົນດິຈິຕອນແບບກະຈາຍຕົວໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ປຶ້ມປົກຂາວທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍ CompTIA, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລສຳລັບອຸດສະຫະກຳໄອທີ ແລະກຳລັງແຮງງານ, ສຳຫຼວດການປະກົດຕົວຂອງຕົວຕົນຂອງດິຈິຕອລແບບກະຈາຍອຳນາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ປຶ້ມປົກຂາວ, ຫົວຂໍ້ “ການກໍານົດຕົວຕົນຂອງດິຈິຕອລແບບກະຈາຍຕົວ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຕົນເອງ” ແລະ ຜະລິດໂດຍສະພາທີ່ປຶກສາ CompTIA Blockchain ແລະ Web3, ພິຈາລະນາວິທີການນີ້ປັບປຸງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານໄອທີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ (MSPs) ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວແບບດິຈິຕອນທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເພື່ອກຽມພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ຍອມຮັບວິທີການນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງຄາດວ່າຈະປະຕິບັດຕາມ. ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, MSPs ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊີ້ນໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງໃນການປ່ຽນແປງນີ້.
ປຶ້ມປົກຂາວອະທິບາຍວ່າຕົວຕົນດິຈິຕອນທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວດິຈິຕອນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ (VC), ເກັບໄວ້ໃນກະເປົາເງິນ VC. ກະເປົາເງິນຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍລະຫັດ PIN ຫຼືລະຫັດຜ່ານ ແລະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດ. ໂດຍການໃຊ້ຕົວຕົນດິຈິຕອນແບບກະແຈກກະຈາຍ, ຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນຍັງຄົງຖືກເຂົ້າລະຫັດຈົນກ່ວາພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະແບ່ງປັນມັນ. ເມື່ອແບ່ງປັນ, ມີພຽງແຕ່ເຄື່ອງໝາຍຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນບັນທຶກຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ, ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ.
Wes Jensen, ປະທານຮ່ວມຂອງສະພາທີ່ປຶກສາ Blockchain ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ 21Packets, ເນັ້ນຫນັກວ່າຕົວຕົນດິຈິຕອນທີ່ມີການກະຈາຍຕົວຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງມີການຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ມູນແລະການພົວພັນອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປຶ້ມປົກຂາວລວມມີຕົວຢ່າງຕົວຈິງຫຼາຍອັນຂອງແອັບພລິເຄຊັນຕົວຕົນດິຈິຕອນແບບກະແຈກກະຈາຍ, ພື້ນທີ່ກວ້າງໆເຊັ່ນ: ການຄ້າ, ການຈ້າງງານ, ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ, ການສຶກສາ, ທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ ແລະການດູແລສຸຂະພາບ. ມັນເນັ້ນຫນັກໃສ່ທ່າແຮງສໍາລັບບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໃນໂດເມນເຫຼົ່ານີ້.
ສະພາທີ່ປຶກສາ CompTIA Blockchain & Web3 ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເວທີສໍາລັບຜູ້ນໍາທາງຄວາມຄິດແລະຜູ້ປະດິດສ້າງເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ທຸລະກິດສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ blockchain. ດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ມາຈາກພື້ນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສະພາຈະກວດກາເບິ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຜົນກະທົບໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ລວມທັງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ການພັດທະນາຊອບແວ, ກົດຫມາຍ, ການຕະຫຼາດ, ການສຶກສາ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ B2B / B2C.
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