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ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະນາຄານແຫ່ງອັງກິດກ່າວວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສົນທະນາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປອນດິຈິຕອນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະນາຄານແຫ່ງອັງກິດກ່າວວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສົນທະນາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປອນດິຈິຕອນ

Sarah Breeden, ຮອງເຈົ້າແຂວງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງອັງກິດ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ "ການສົນທະນາລະດັບຊາດ" ເພື່ອກໍານົດວ່າຈະດໍາເນີນການກັບການພັດທະນາສະບັບດິຈິຕອນຂອງປອນ. Breeden ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມກັງວົນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.

ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ປະຈັກພະຍານຂອງນາງຢູ່ຕໍ່ຫນ້າຄະນະກໍາມະການຄັງເງິນຢູ່ທີ່ສະພາ, Breeden ກ່າວວ່າຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນແມ່ນອີກຂົງເຂດຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາການປະຕິບັດເງິນປອນດິຈິຕອນ.

ໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ, ທະນາຄານກາງກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການອອກສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງຕົນເອງ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDCs), ຮຸ່ນດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ຂອງສະກຸນເງິນ fiat ແບບດັ້ງເດີມຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍທະນາຄານກາງຂອງປະເທດໃດຫນຶ່ງ.

ໃນຂະນະທີ່ CBDCs ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງເຊັ່ນ: ການປັບປຸງລະບົບການຈ່າຍເງິນແລະການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນ, ຍັງມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຫນຶ່ງ​, ເປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຂອງ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄໍາ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ກາງ​.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດປອນດິຈິຕອນ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດ, ການຟອກເງິນ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງຕໍ່ນະໂຍບາຍການເງິນ.

ການຮຽກຮ້ອງຂອງ Breeden ສໍາລັບ "ການສົນທະນາແຫ່ງຊາດ" ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. ການພັດທະນາປອນດິຈິຕອນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ລວມທັງທຸລະກິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ, ແລະສະຖາບັນການເງິນ. ສະ​ນັ້ນ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ ແລະ ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters

By Vicky Stavropoulou

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