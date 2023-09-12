ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະນາຄານແຫ່ງອັງກິດກ່າວວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສົນທະນາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປອນດິຈິຕອນ

Sarah Breeden, ຮອງເຈົ້າແຂວງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງອັງກິດ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ "ການສົນທະນາລະດັບຊາດ" ເພື່ອກໍານົດວ່າຈະດໍາເນີນການກັບການພັດທະນາສະບັບດິຈິຕອນຂອງປອນ. Breeden ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມກັງວົນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ປະຈັກພະຍານຂອງນາງຢູ່ຕໍ່ຫນ້າຄະນະກໍາມະການຄັງເງິນຢູ່ທີ່ສະພາ, Breeden ກ່າວວ່າຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນແມ່ນອີກຂົງເຂດຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາການປະຕິບັດເງິນປອນດິຈິຕອນ.
ໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ, ທະນາຄານກາງກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການອອກສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງຕົນເອງ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDCs), ຮຸ່ນດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ຂອງສະກຸນເງິນ fiat ແບບດັ້ງເດີມຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍທະນາຄານກາງຂອງປະເທດໃດຫນຶ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ CBDCs ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງເຊັ່ນ: ການປັບປຸງລະບົບການຈ່າຍເງິນແລະການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນ, ຍັງມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງ, ເປັນດິຈິຕອນຂອງສະກຸນເງິນໄດ້ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງກັບທະນາຄານກາງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດປອນດິຈິຕອນ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດ, ການຟອກເງິນ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງຕໍ່ນະໂຍບາຍການເງິນ.
ການຮຽກຮ້ອງຂອງ Breeden ສໍາລັບ "ການສົນທະນາແຫ່ງຊາດ" ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. ການພັດທະນາປອນດິຈິຕອນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ລວມທັງທຸລະກິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ, ແລະສະຖາບັນການເງິນ. ສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວົນເພື່ອຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນຢ່າງສະດວກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters