Noel Edmonds ພົບເຫັນຢູ່ຫລັງເຄົາເຕີຢູ່ທີ່ Somerset Café

Noel Edmonds, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສໍາລັບບົດບາດຂອງລາວເປັນເຈົ້າພາບຂອງ Deal ຫຼື No Deal, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດດ້ວຍການປ່ຽນອາຊີບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ນິທານໂທລະທັດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານຄາເຟຊຸມຊົນ Victoria Park ໃນ Frome, Somerset, ບ່ອນທີ່ລາວຕັດສິນໃຈໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງຕົນເອງ.
ຄາເຟ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການໂດຍຊຸມຊົນປູກຝັງແລະພະນັກງານໂດຍອາສາສະຫມັກ, ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນເວລາທີ່ Noel ໄດ້ປະກົດຕົວ. Café ອາສາສະຫມັກ Sherry Anne Downes ແບ່ງປັນວ່າລູກຄ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຫັນລາວແລະ Noel ມີຄວາມສຸກໃນເວລາທີ່ນາງຖາມວ່າລາວຕ້ອງການຢູ່ຫລັງ counter.
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າ Noel ກໍາລັງຄົ້ນຫາການປ່ຽນແປງອາຊີບທີ່ມີທ່າແຮງ, ລາວໄດ້ປະຕິເສດການສະເຫນີຂອງ gig ປົກກະຕິຢູ່ທີ່ຄາເຟ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນປະຈຸບັນຂອງລາວໃນນິວຊີແລນແລະອັງກິດ. Noel ແລະພັນລະຍາຂອງລາວ Liz ຍ້າຍໄປນິວຊີແລນໃນປີ 2019 ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ຊັບສິນຕ່າງໆ, ລວມທັງຫນຶ່ງທີ່ມີຄາເຟ່.
ຄວາມສົນໃຈຂອງ Noel ໃນຄາເຟຊຸມຊົນແມ່ນມາຈາກປະສົບການຂອງຕົນເອງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຄາເຟໃນນິວຊີແລນ. ລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາກັບພະນັກງານກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຍັງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ.
ມັນເຊື່ອກັນວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງ Noel ໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການເກີດລູກຂອງລູກສາວຂອງລາວ Alice. ລາຍງານວ່າລາວພັກຢູ່ Bude, Cornwall, ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ລູກສາວຂອງລາວອາໄສຢູ່. Noel ມີລູກສາວສີ່ຄົນຈາກການແຕ່ງງານທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວ, ແລະປະຈຸບັນລາວໄດ້ແຕ່ງງານກັບ Liz ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Somerset Live