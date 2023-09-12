ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Noel Edmonds ພົບເຫັນຢູ່ຫລັງເຄົາເຕີຢູ່ທີ່ Somerset Café

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Noel Edmonds ພົບເຫັນຢູ່ຫລັງເຄົາເຕີຢູ່ທີ່ Somerset Café

Noel Edmonds, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສໍາລັບບົດບາດຂອງລາວເປັນເຈົ້າພາບຂອງ Deal ຫຼື No Deal, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດດ້ວຍການປ່ຽນອາຊີບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ນິທານໂທລະທັດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານຄາເຟຊຸມຊົນ Victoria Park ໃນ Frome, Somerset, ບ່ອນທີ່ລາວຕັດສິນໃຈໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງຕົນເອງ.

ຄາເຟ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການໂດຍຊຸມຊົນປູກຝັງແລະພະນັກງານໂດຍອາສາສະຫມັກ, ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນເວລາທີ່ Noel ໄດ້ປະກົດຕົວ. Café ອາສາສະຫມັກ Sherry Anne Downes ແບ່ງປັນວ່າລູກຄ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຫັນລາວແລະ Noel ມີຄວາມສຸກໃນເວລາທີ່ນາງຖາມວ່າລາວຕ້ອງການຢູ່ຫລັງ counter.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າ Noel ກໍາລັງຄົ້ນຫາການປ່ຽນແປງອາຊີບທີ່ມີທ່າແຮງ, ລາວໄດ້ປະຕິເສດການສະເຫນີຂອງ gig ປົກກະຕິຢູ່ທີ່ຄາເຟ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນປະຈຸບັນຂອງລາວໃນນິວຊີແລນແລະອັງກິດ. Noel ແລະພັນລະຍາຂອງລາວ Liz ຍ້າຍໄປນິວຊີແລນໃນປີ 2019 ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ຊັບສິນຕ່າງໆ, ລວມທັງຫນຶ່ງທີ່ມີຄາເຟ່.

ຄວາມສົນໃຈຂອງ Noel ໃນຄາເຟຊຸມຊົນແມ່ນມາຈາກປະສົບການຂອງຕົນເອງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຄາເຟໃນນິວຊີແລນ. ລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາກັບພະນັກງານກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຍັງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ.

ມັນເຊື່ອກັນວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງ Noel ໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການເກີດລູກຂອງລູກສາວຂອງລາວ Alice. ລາຍງານວ່າລາວພັກຢູ່ Bude, Cornwall, ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ລູກສາວຂອງລາວອາໄສຢູ່. Noel ມີລູກສາວສີ່ຄົນຈາກການແຕ່ງງານທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວ, ແລະປະຈຸບັນລາວໄດ້ແຕ່ງງານກັບ Liz ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Somerset Live

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ວິທີການເກັບຮັກສາກາກບອນໃຫມ່ໃຊ້ທະເລດໍາເປັນການຫລົ້ມຈົມທໍາມະຊາດ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມນັກວິທະຍາສາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງມືດດ້ວຍ Dark Photon

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການຄົ້ນຄວ້າເປີດເຜີຍເມື່ອ Exocontinents ທໍາອິດອາດຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Comet ໃໝ່ Nishimura: ມັນຈະເປັນຕາທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈບໍ?

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ