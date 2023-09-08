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Dbrand ເປີດຕົວ Arachnoplates, ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີສະໄຕໃຫ້ກັບເຄື່ອງປົກ PS5 Spider-Man ຂອງ Sony

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Dbrand ເປີດຕົວ Arachnoplates, ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີສະໄຕໃຫ້ກັບເຄື່ອງປົກ PS5 Spider-Man ຂອງ Sony

ບໍລິສັດການາດາ Dbrand ໄດ້ນໍາສະເຫນີທາງເລືອກໃຫມ່ສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງ console Spider-Man 2 ຂອງ Sony ສໍາລັບ PlayStation 5 (PS5). Arachnoplates ຂອງບໍລິສັດສະເຫນີການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່າທີ່ຄ້າຍຄືກັບນະວະນິຍາຍກາຟິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະທະກັນລະຫວ່າງ Spider-Man ແລະ Venom. ບໍ່ເຫມືອນກັບແຜ່ນຂອງ Sony, Arachnoplates ຂອງ Dbrand ບໍ່ປະກອບມີໂລໂກ້ຂອງບໍລິສັດໃດໆ.

Adam Ijaz, CEO ຂອງ Dbrand, ກ່າວວ່າຈຸດສຸມຂອງ Arachnoplates ແມ່ນຢູ່ໃນການປະຕິບັດແລະການອອກແບບທີ່ດີກວ່າ. ບໍ່ເຫມືອນກັບບາງແຜ່ນຂອງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ, Arachnoplates ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຫຼືໄຂ່ Easter ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ console ເດີມຜິດຫວັງ. Arachnoplates ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ 65 ໂດລາ, ຄືກັນກັບແຜ່ນ Limited Edition ຂອງ Sony, ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາຜິວກາງ ຫຼືແຖບໄຟສີແດງທີ່ປ່ຽນສີ. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງ Arachnoplates ໃນວັນທີ 20 ເດືອນຕຸລາ, ໂດຍສະເຫນີການຂົນສົ່ງຟຣີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນສະຫະລັດແລະການາດາ, ມີການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ.

ນອກເຫນືອໄປຈາກ Arachnoplates, Dbrand ຍັງສືບຕໍ່ຂາຍ Retro Darkplates ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະແຜ່ນ jet black ສໍາລັບ PS5. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ບໍ່ມີທາງເລືອກໃດໆເຫຼົ່ານີ້ມີການອອກແບບ "popped collar" ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຫັນຢູ່ໃນແຜ່ນຂອງ Sony.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Verge: [ບົດຄວາມ](https://www.theverge.com/2021/10/13/22725696/dbrand-arachnoplates-ps5-alternative-spider-man-console-covers)

By Mampho Brescia

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