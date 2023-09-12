Dbrand, ຜູ້ຜະລິດກະເປົ໋າສະມາດໂຟນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, Ghost Case. ກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນນີ້ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂທລະສັບເຮືອທຸງ, ລວມທັງ iPhone 15 Pro ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Ghost Case ແມ່ນການອ້າງວ່າບໍ່ເຄີຍປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ, ເປັນບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ມີຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ.
ອີງຕາມການ Dbrand, ຄຸນສົມບັດຕ້ານການສີເຫຼືອງຂອງ Ghost Case ແມ່ນມາຈາກການອອກແບບສອງໂຕນ, ໂດຍສະເພາະຂອບສີດໍາ matte ທີ່ອ້ອມຮອບກໍລະນີ. CEO Adam Ijaz ອະທິບາຍວ່າການປະສົມປະສານຂອງວັດສະດຸ, ເຕັກນິກຫລັງການປຸງແຕ່ງ, ແລະການເລືອກການອອກແບບອຸດສາຫະກໍາໂດຍເຈດຕະນາ, ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນກັບຄວາມສາມາດຂອງກໍລະນີເພື່ອຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄຸນສົມບັດຕ້ານການອອກເຫຼືອງຂອງມັນແລ້ວ, Ghost Case ຍັງຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນການຈັບບາຍ ແລະໃຫ້ປະສົບການການຈັບບາຍທີ່ໜ້າພໍໃຈດ້ວຍປຸ່ມກົດຂອງມັນ. Dbrand ອ້າງຕື່ມອີກວ່າກໍລະນີສາມາດທົນກັບການຫຼຸດລົງ 10 ຟຸດ, ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສູງສຸດສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ.
ນອກເຫນືອຈາກ iPhone 15 Pro, Dbrand ສະເຫນີລຸ້ນ Ghost Case ສໍາລັບໂທລະສັບ flagship ອື່ນໆລວມທັງ iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, ແລະ Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. ທຸກລຸ້ນຂອງກໍລະນີມີຄວາມໜາ 1.2 ມມ ແລະມາພ້ອມກັບແມ່ເຫຼັກ MagSafe ທີ່ມີໃນຕົວ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເທັກໂນໂລຍີການສາກແມ່ເຫຼັກຂອງ Apple.
Dbrand ໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີສະຕິທີ່ຈະໃຊ້ TPU (Thermoplastic Polyurethane) ສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ opaque ຂອງກໍລະນີ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນເຮັດດ້ວຍ polycarbonate. ການປະສົມປະສານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ກໍລະນີມີລັກສະນະແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານ.
Dbrand Ghost Case ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ແລະໂທລະສັບເຮືອທຸງອື່ນໆແມ່ນມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວ ແລະຄາດວ່າຈະເລີ່ມຈັດສົ່ງໃນເດືອນຕຸລາ.
ທີ່ມາ: The Verge