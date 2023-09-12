ກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນທີ່ຈະບໍ່ມີສີເຫຼືອງ: Dbrand ແນະນໍາກໍລະນີ "Ghost".

Dbrand ໄດ້ເປີດເຜີຍກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Ghost," ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະບໍ່ມີສີເຫຼືອງ. ກໍລະນີຮຸ່ນຕໍ່ໄປນີ້ປະສົມປະສານຄວາມທົນທານກັບການອອກແບບທີ່ເງົາງາມແລະຍັງນໍາເອົາ MagSafe ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນ Android, ລວມທັງ Pixel 7 Pro.
ບໍ່ເຫມືອນກັບກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ, ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນສີເຫຼືອງໃນໄລຍະເວລາ, Dbrand ອ້າງວ່າການອອກແບບສອງໂຕນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວມີຂອບສີດຳ matte ສໍາລັບການຈັບເພີ່ມເຕີມແລະມີຄວາມຫນາພຽງແຕ່ 1.2 ມມ, ເຮັດໃຫ້ມັນຫນາແຫນ້ນຫນ້ອຍກວ່າກໍລະນີອື່ນໆຂອງ Dbrand. ມັນຍັງມີປຸ່ມກົດ, ປ້ອງກັນຜົນກະທົບ 10 ຟຸດ, ແລະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ MagSafe.
ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີ Ghost ສະຫນັບສະຫນູນ MagSafe ສໍາລັບ iPhones, ພວກເຂົາຍັງນໍາເອົາຄຸນສົມບັດນີ້ມາໃຫ້ Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, ແລະ Galaxy S22 Ultra. ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດເລືອກລະຫວ່າງ iPhone 15 Pro/Max ແລະ iPhone 14 Pro/Max ລຸ້ນຂອງກໍລະນີ.
ກໍລະນີ Dbrand Ghost ມີລາຄາຢູ່ທີ່ $49.95 ແລະສາມາດຊື້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທຸກລຸ້ນຈະຈັດສົ່ງໃນເດືອນຕຸລາ, ໂດຍມີພຽງແຕ່ iPhones ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຊຸດປ້ອງກັນຫນ້າຈໍ.
ດ້ວຍການອອກແບບນະວັດຕະກໍາແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ MagSafe, ກໍລະນີ Ghost ສະເຫນີການແກ້ໄຂສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນທີ່ຈະບໍ່ມີສີເຫຼືອງ. ຄໍາສັນຍາຂອງ Dbrand ຂອງອາຍຸຍືນກໍານົດມັນນອກເຫນືອຈາກກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຊອກຫາທັງແບບແລະການປົກປ້ອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Dbrand ເປີດເຜີຍກໍລະນີ "Ghost": [ໃສ່ URL ທີ່ນີ້]
- ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເປັນທາງການຂອງ Dbrand: [ໃສ່ URL ທີ່ນີ້]