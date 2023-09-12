ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນໃນການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານເພື່ອເລັ່ງການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ໂດຍສະເພາະ, ສອງຈຸດປະສົງແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້.
ຈຸດປະສົງທໍາອິດແມ່ນການພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການວັດແທກ, ການລາຍງານ, ການກວດສອບແລະການຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດ SDG. ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອນຳໃຊ້ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ SDGs ແລະຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາກໍາລັງສ້າງຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລວມເອົາອົງປະກອບ gamification ເພື່ອເພີ່ມການມີສ່ວນພົວພັນແລະຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຄວາມພະຍາຍາມພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຈຸດປະສົງທີສອງແມ່ນເພື່ອປັບປຸງປະຕິບັດການປະກາດຊາວຫນຸ່ມທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ. ຖະແຫຼງການນີ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢູ່ເວທີປຶກສາຫາລືຕົວເມືອງໂລກຄັ້ງທີ XI ແລະ ໄດ້ສ້າງຂອບເຂດໃຫ້ພົນລະເມືອງທົ່ວໂລກປະກາດວິໄສທັດເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ. ຖະແຫຼງການສະບັບປັບປຸງຈະສ້າງ "ສັນຍາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອອະນາຄົດ" ທີ່ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທັນທີທັນໃດແລະສໍາຄັນເຊັ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຜ່ານບັນດາສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະເພາະເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າສູ່ການຫັນເປັນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ. ສັນຍາທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຊ່ອງທາງສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງແລະຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2024.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຂອງການແກ້ໄຂທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແລະ ຖະແຫຼງການສະບັບປັບປຸງແມ່ນເພື່ອເລັ່ງຄວາມກ້າວໜ້າໄປສູ່ SDGs ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດ. ໂດຍການສະຫນອງເຄື່ອງມືແລະກອບສໍາລັບການວັດແທກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະການຮ່ວມມື, ການລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງແລະເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບທຸກຄົນ.
ນິຍາມ:
– ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs): ກຳນົດ 17 ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2015 ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
– Gamification: ການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງເກມແລະກົນໄກ, ເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນແລະລາງວັນ, ກັບສະພາບການທີ່ບໍ່ແມ່ນເກມເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນພົວພັນແລະການກະຕຸ້ນ.
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