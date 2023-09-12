ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄົ້ນ​ຫາ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ເລັ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ຄົ້ນ​ຫາ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ເລັ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ເລັ່ງ​ການ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (SDGs). ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​, ສອງ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​.

ຈຸດປະສົງທໍາອິດແມ່ນການພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການວັດແທກ, ການລາຍງານ, ການກວດສອບແລະການຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດ SDG. ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອນຳໃຊ້ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ SDGs ແລະຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາກໍາລັງສ້າງຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລວມເອົາອົງປະກອບ gamification ເພື່ອເພີ່ມການມີສ່ວນພົວພັນແລະຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຄວາມພະຍາຍາມພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ກາດ​ຊາວ​ຫນຸ່ມ​ທົ່ວ​ໂລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕົວ​ເມືອງ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຢູ່​ເວທີ​ປຶກສາ​ຫາລື​ຕົວ​ເມືອງ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ XI ​ແລະ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂອບ​ເຂດ​ໃຫ້​ພົນລະ​ເມືອງ​ທົ່ວ​ໂລກ​ປະກາດ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ເພື່ອ​ອະນາຄົດ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ. ຖະແຫຼງການສະບັບປັບປຸງຈະສ້າງ "ສັນຍາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອອະນາຄົດ" ທີ່ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທັນທີທັນໃດແລະສໍາຄັນເຊັ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ສັນ​ຍາ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ບຸກ​ຄົນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຕົວ​ເມືອງ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ສັນຍາທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຊ່ອງທາງສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງແລະຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2024.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຂອງການແກ້ໄຂທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແລະ ຖະແຫຼງການສະບັບປັບປຸງແມ່ນເພື່ອເລັ່ງຄວາມກ້າວໜ້າໄປສູ່ SDGs ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດ. ໂດຍການສະຫນອງເຄື່ອງມືແລະກອບສໍາລັບການວັດແທກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະການຮ່ວມມື, ການລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງແລະເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບທຸກຄົນ.

ນິຍາມ:
– ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs): ກຳນົດ 17 ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2015 ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
– Gamification: ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ເກມ​ແລະ​ກົນ​ໄກ​, ເຊັ່ນ​: ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແລະ​ລາງ​ວັນ​, ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເກມ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນ​ແລະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​.

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By Robert Andrew

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