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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Trailer ກະດູກຫັກຊ້ໍາແບບໃໝ່ເປີດເຜີຍການຫຼິ້ນເກມທີ່ປວດກະດູກ ແລະຄວາມຢ້ານທາງດ້ານຈິດໃຈ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Trailer ກະດູກຫັກຊ້ໍາແບບໃໝ່ເປີດເຜີຍການຫຼິ້ນເກມທີ່ປວດກະດູກ ແລະຄວາມຢ້ານທາງດ້ານຈິດໃຈ

trailer ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບ Dark Fracture ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ, ໃຫ້ fans ມີ glimpse ຂອງລັກສະນະ gameplay ກະດູກ chilling ຂອງຕົນແລະລັກສະນະ horror ທາງຈິດໃຈ. ພັດທະນາໂດຍສະຕູດິໂອ Twisted II, ເກມທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນໃນທັດສະນະຂອງບຸກຄົນທໍາອິດເພື່ອເພີ່ມປະສົບການເກມ horror. Dark Fracture ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບການຫຼິ້ນເກມທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສັນຍາກັບການປະເຊີນຫນ້າ horror ໃນບັນຍາກາດອັນເຕັມທີ່.

ຕົວຢ່າງຮູບເງົາສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຈະສາມາດສຳຫຼວດໄດ້, ສະເໜີການເດີນທາງທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ຮັບປະກັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະອົງປະກອບການຫຼິ້ນເກມທີ່ໜ້າຢ້ານ.

trailer ກະດູກຫັກຊ້ໍາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນໍາສະເຫນີ horror ແບບ VHS, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຊາຍທີ່ທໍລະມານແບ່ງປັນການຕໍ່ສູ້ຂອງລາວແລະສະແດງຄວາມປາຖະຫນາຂອງລາວທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄວາມຄິດທີ່ມີບັນຫາຂອງລາວ. ນີ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບອົງປະກອບ horror ທາງຈິດໃຈຂອງເກມ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງການສູ້ຮົບທີ່ຮຸນແຮງຂອງ protagonist ຕໍ່ຕ້ານ demons ພາຍໃນຂອງຕົນ.

ຮູບເງົາຈາກນັ້ນປ່ຽນໄປເປີດເຜີຍການເລືອກລະດັບຄວາມເຢັນທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນ Dark Fracture. ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ນໍາສະເຫນີຈາກທັດສະນະຂອງບຸກຄົນທໍາອິດ, ແມ່ນ eerie ແລະ unnerving. ລະດັບເບື້ອງຕົ້ນປະກົດວ່າເປັນແລວທາງທີ່ລຽບງ່າຍແຕ່ປ່ຽນໄປຢ່າງໄວວາເປັນສະຖານທີ່ລົບກວນທີ່ອາໃສຢູ່ໂດຍສັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເນັ້ນໃສ່ທັດສະນະຝັນຮ້າຍຂອງຕົວລະຄອນ.

ນອກເຫນືອໄປຈາກການອອກແບບລະດັບ, trailer ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ creatures ທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ, ເຊັ່ນ: ແມງບິນຕາຍແລະສິ່ງທີ່ extraterrestrial, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສໍາຄັນໃນເກມ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຮູບເງົາເລື່ອງ Dark Fracture ບັນທຶກອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສະຫງົບຂອງການອອກແບບລະດັບຂອງມັນ ແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໝົດຫວັງຂອງຕົວລະຄອນທີ່ຈະໜີຈາກສະຖານະການທີ່ໜ້າຢ້ານ. ນີ້ສັນຍາວ່າປະສົບການເກມ horror ທາງຈິດໃຈທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ມັກ horror ໂດຍສະເພາະ.

Dark Fracture ຖືກກໍານົດໃຫ້ປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2024 ແລະຈະມີໃຫ້ຢູ່ໃນ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, ແລະ PC platforms. ສະບັບ Prologue ຂອງເກມແມ່ນຍັງມີຢູ່ໃນ Steam, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ນເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນແນວຄວາມຄິດແລະອົງປະກອບຕ່າງໆ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຄາດຄະເນສິ່ງທີ່ຈະມາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ Twisted II Studio

By Robert Andrew

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