Trailer ກະດູກຫັກຊ້ໍາແບບໃໝ່ເປີດເຜີຍການຫຼິ້ນເກມທີ່ປວດກະດູກ ແລະຄວາມຢ້ານທາງດ້ານຈິດໃຈ

trailer ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບ Dark Fracture ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ, ໃຫ້ fans ມີ glimpse ຂອງລັກສະນະ gameplay ກະດູກ chilling ຂອງຕົນແລະລັກສະນະ horror ທາງຈິດໃຈ. ພັດທະນາໂດຍສະຕູດິໂອ Twisted II, ເກມທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນໃນທັດສະນະຂອງບຸກຄົນທໍາອິດເພື່ອເພີ່ມປະສົບການເກມ horror. Dark Fracture ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບການຫຼິ້ນເກມທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສັນຍາກັບການປະເຊີນຫນ້າ horror ໃນບັນຍາກາດອັນເຕັມທີ່.
ຕົວຢ່າງຮູບເງົາສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຈະສາມາດສຳຫຼວດໄດ້, ສະເໜີການເດີນທາງທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ຮັບປະກັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະອົງປະກອບການຫຼິ້ນເກມທີ່ໜ້າຢ້ານ.
trailer ກະດູກຫັກຊ້ໍາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນໍາສະເຫນີ horror ແບບ VHS, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຊາຍທີ່ທໍລະມານແບ່ງປັນການຕໍ່ສູ້ຂອງລາວແລະສະແດງຄວາມປາຖະຫນາຂອງລາວທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄວາມຄິດທີ່ມີບັນຫາຂອງລາວ. ນີ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບອົງປະກອບ horror ທາງຈິດໃຈຂອງເກມ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງການສູ້ຮົບທີ່ຮຸນແຮງຂອງ protagonist ຕໍ່ຕ້ານ demons ພາຍໃນຂອງຕົນ.
ຮູບເງົາຈາກນັ້ນປ່ຽນໄປເປີດເຜີຍການເລືອກລະດັບຄວາມເຢັນທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນ Dark Fracture. ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ນໍາສະເຫນີຈາກທັດສະນະຂອງບຸກຄົນທໍາອິດ, ແມ່ນ eerie ແລະ unnerving. ລະດັບເບື້ອງຕົ້ນປະກົດວ່າເປັນແລວທາງທີ່ລຽບງ່າຍແຕ່ປ່ຽນໄປຢ່າງໄວວາເປັນສະຖານທີ່ລົບກວນທີ່ອາໃສຢູ່ໂດຍສັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເນັ້ນໃສ່ທັດສະນະຝັນຮ້າຍຂອງຕົວລະຄອນ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກການອອກແບບລະດັບ, trailer ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ creatures ທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ, ເຊັ່ນ: ແມງບິນຕາຍແລະສິ່ງທີ່ extraterrestrial, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສໍາຄັນໃນເກມ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຮູບເງົາເລື່ອງ Dark Fracture ບັນທຶກອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສະຫງົບຂອງການອອກແບບລະດັບຂອງມັນ ແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໝົດຫວັງຂອງຕົວລະຄອນທີ່ຈະໜີຈາກສະຖານະການທີ່ໜ້າຢ້ານ. ນີ້ສັນຍາວ່າປະສົບການເກມ horror ທາງຈິດໃຈທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ມັກ horror ໂດຍສະເພາະ.
Dark Fracture ຖືກກໍານົດໃຫ້ປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2024 ແລະຈະມີໃຫ້ຢູ່ໃນ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, ແລະ PC platforms. ສະບັບ Prologue ຂອງເກມແມ່ນຍັງມີຢູ່ໃນ Steam, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ນເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນແນວຄວາມຄິດແລະອົງປະກອບຕ່າງໆ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຄາດຄະເນສິ່ງທີ່ຈະມາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ Twisted II Studio