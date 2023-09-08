ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂໍ້ສະເໜີເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບວັນທີ 8 ກັນຍາ: Xbox Controller, Apple iPad Pro, Power Bank, ແລະອື່ນໆອີກ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຂໍ້ສະເໜີເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບວັນທີ 8 ກັນຍາ: Xbox Controller, Apple iPad Pro, Power Bank, ແລະອື່ນໆອີກ

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບບາງຂໍ້ສະເຫນີດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ດີ, ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງອີກຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້, ລວມທັງເຄື່ອງຄວບຄຸມ Razer Star Wars Stormtrooper Xbox ສະບັບຈໍາກັດ, ແທັບເລັດ Apple iPad Pro, power bank ແລະອື່ນໆອີກ.

Anker PowerCore Slim 313 10,000mAh Power Bank – $11.54

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາທະນາຄານພະລັງງານລາຄາຖືກຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, Anker PowerCore Slim 313 ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ສົມບູນແບບ. ພາວເວີແບນບາງນີ້ມີຄວາມຈຸ 10,000mAh ແລະເກືອບເທົ່າກັບ iPhone 14, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດພົກພາໄດ້ຫຼາຍ. ມັນມີພອດຫຼາຍຊ່ອງສໍາລັບການສາກໄຟ ແລະສົ່ງເຖິງ 12W ຂອງການສາກໄຟໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ PowerIQ ແລະ VoltageBoost ຂອງ Anker.

Razer Limited Edition Xbox Series X|S Star Wars Stormtrooper Wireless Controllers with Charging Stand – $90.12

ສໍາລັບແຟນ Star Wars, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ Xbox ສະບັບຈໍາກັດນີ້ແມ່ນຕ້ອງມີ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຮ້ສາຍຂອງ Razer Star Wars Stormtrooper Limited Edition Xbox Series X ທີ່ມີບ່ອນສາກໄຟແມ່ນຂາຍໃນລາຄາພຽງແຕ່ $90.12, ຫຼຸດລົງຈາກລາຄາປົກກະຕິຂອງ $199.99. ເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການນີ້ມີເຄື່ອງສິລະປະ Star Wars ທີ່ເປັນເອກະລັກແລະມາພ້ອມກັບບ່ອນສາກໄຟທີ່ມີຮູບແບບທີ່ກົງກັນກັບແບດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້.

2021 Apple 12.9 ນິ້ວ iPad Pro (WiFi) – ຈາກ $859.99

Woot ກຳລັງສະເໜີຂໍ້ສະເໜີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບແທັບເລັດ Apple iPad Pro ລຸ້ນໃໝ່ 2021. ແທັບເລັດເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນ Apple 1 ປີເຕັມ, ຄືກັບວ່າທ່ານຈະຊື້ມັນຈາກ Apple Store ເອງ. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $859.99 ສໍາລັບຮຸ່ນ 128GB ແລະສູງເຖິງ $999.99 ສໍາລັບແບບ 2TB. ແທັບເລັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການຜະລິດ, ການບັນເທີງ, ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນລະຫວ່າງ.

Skytech Nebula RTX 4060 Gaming PC – $849.99

ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມ, Skytech Nebula RTX 4060 ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ. ຄອມພີວເຕີເຄື່ອງນີ້ມາພ້ອມກັບ RTX 4060 GPU, ເຊິ່ງໄວກວ່າ RTX 10 ປະມານ 20%-3060%. ມັນດີເລີດສຳລັບການຫຼິ້ນເກມ 1080p ແລະ ຄຸນສົມບັດເທັກໂນໂລຍີ DLSS 3.0 ສໍາລັບການປັບປຸງອັດຕາເຟມ. RTX 4060 ຍັງມີປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ປະຫຍັດເງິນໃນໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.

Crucial P5 Plus 2TB PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD – $87.99

ອັບເກຣດບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານດ້ວຍ Crucial P5 Plus 2TB SSD. PCIe Gen4 x4 M.2 SSD ນີ້ສະຫນອງຄວາມໄວທີ່ໄວທີ່ສຸດແລະເຫມາະສົມກັບ PS5. ມື້ນີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບມັນສໍາລັບພຽງແຕ່ $87.99 ຫຼັງຈາກສະຫມັກຂໍເອົາຄູປອງສ່ວນຫຼຸດ $10. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ SSD ນີ້ບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ບັດວີດີໂອ Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX – $889.99

Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX ເປັນບັດກາຟິກເຮືອທຸງທີ່ແຂ່ງຂັນກັບບັດຊຸດ GeForce RTX 40 ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ GeForce RTX 4080 ໃນດັດຊະນີດິບແລະມີຄຸນສົມບັດ VRAM ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບວຽກງານ 3D ແລະສິລະປະ AI. ຢູ່ທີ່ $889.99, ມັນສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດໃນຈຸດລາຄາຕ່ໍາ.

Pokémon TCG: 2023 Trick or Trade Booster Bundle – $19.99

ແທນທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າໜົມ Halloween ນີ້, ພິຈາລະນາບັດ Pokemon ເປັນທາງເລືອກ. The Trick or Trade Booster Bundle ປະກອບມີ 50 ຊອງນ້ອຍຂອງ 3 ບັດ Pokemon ແຕ່ລະອັນ, ສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ມ່ວນແລະຕື່ນເຕັ້ນກັບການປິ່ນປົວ Halloween ແບບດັ້ງເດີມ.

PS5 Dual Controller Charging Station – $8.99

ຮັກສາເຄື່ອງຄວບຄຸມ PS5 ຂອງທ່ານໃຫ້ສາກໄຟ ແລະພ້ອມທີ່ຈະໄປກັບສະຖານີສາກໄຟ OVIO Dual Controller. ສະຖານີສາກໄຟທີ່ມີຄະແນນສູງນີ້ຢູ່ໃນລາຄາ 8.99 ໂດລາ ເມື່ອທ່ານຕັດຄູປ໋ອງສ່ວນຫຼຸດ 20% ແລະແລກເອົາຄູປ໋ອງສ່ວນຫຼຸດ 35% ທີສອງ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫຼຸດທີ່ສໍາຄັນຈາກລາຄາເດີມຂອງມັນ $19.99.

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ສະ ເໜີ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຢູ່. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການ Power bank, ອຸປະກອນເສີມການຫຼິ້ນເກມ ຫຼື iPad ໃໝ່, ຂໍ້ສະເໜີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມອບໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Amazon, Woot

By Vicky Stavropoulou

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