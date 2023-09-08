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ຢາກລະເບີດຈາກອະດີດບໍ? ສັ່ງຈອງຊຸດສ້າງ MEGA Xbox 360 ລ່ວງໜ້າ!

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຢາກລະເບີດຈາກອະດີດບໍ? ສັ່ງຈອງຊຸດສ້າງ MEGA Xbox 360 ລ່ວງໜ້າ!

ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກຄິດຮອດໂລກເກມຂອງປີ 2007, MEGA ມີແຕ່ສິ່ງດີໆໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ຂໍແນະນຳຊຸດອາຄານ Xbox 3 ຂະໜາດ 4:360 ໃໝ່, ສຳເລັດດ້ວຍກ່ອງ Halo 3. ໃນຂະນະທີ່ການສຳເນົາກ່ອງຈະບໍ່ສົ່ງເກມໄປໃສ່ໜ້າຈໍຂອງເຈົ້າ, ແຕ່ມັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄອນໂຊນຄືກັບຂອງແທ້!

ຊຸດອາຄານນັກສະສົມນີ້, ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າສະເພາະຜ່ານ Target ໃນສະຫະລັດ, ລາຄາ 150 ໂດລາ. ມັນສະຫນອງຕົວແບບຈໍາລອງ Xbox 360 ທີ່ສາມາດສ້າງໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນທີ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ແທ້ຈິງແລະຖືກຕ້ອງ. ຄອນໂຊນ ແລະຕົວຄວບຄຸມແມ່ນແຕ່ມີໄຟເຮັດວຽກເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ. ຄອນໂຊນເປີດຂຶ້ນເພື່ອເປີດເຜີຍແຜ່ນດິດແລະຄວາມແປກໃຈອື່ນໆ, ແລະເມື່ອທ່ານໃສ່ແຜ່ນ Halo 3-themed, ເມນບອດຈະເປີດໃຊ້ງານ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊຸດອາຄານ MEGA Xbox 360 ປະກອບມີຮາດໄດທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ພາຍໃນແບບໂຕ້ຕອບສາມາດເຂົ້າໄດ້ໂດຍການຖອດແຜງແກະດ້ານຂ້າງ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຊຸດອາຄານ MEGA ແລະຊຸດອາຄານຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ.

ມີຈຸດປະສົງສຳລັບຜູ້ສ້າງທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີປະສົບການການກໍ່ສ້າງທີ່ໃຫ້ລາງວັນ ແລະທ້າທາຍ, ຄອນໂຊ Xbox 360 ແບບຈຳລອງນີ້ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ຕຸລາໃນສະຫະລັດ.

ຖ້າເຈົ້າສົນໃຈສັ່ງຈອງຊຸດເກມທີ່ໜ້າຮັກນີ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ລິ້ງທີ່ໃຫ້ໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສຳລັບໜ້າຮ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາຮູບພາບຂອງຊຸດທີ່ດີເລີດນີ້ເພີ່ມເຕີມເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາສັງເກດວ່າບາງການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກຢູ່ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນນ້ອຍຂອງການຂາຍຖ້າທ່ານເຮັດການຊື້. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາອ່ານການເປີດເຜີຍ FTC ຂອງພວກເຮົາ.

ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນຄໍາເຫັນຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາເພີ່ມລະເບີດນີ້ຈາກອະດີດກັບການເກັບກໍາຂອງທ່ານໃນເດືອນຫນ້າ!

By Vicky Stavropoulou

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