ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat pedals: ການຈັບທີ່ປະທັບໃຈແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat pedals: ການຈັບທີ່ປະທັບໃຈແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ

Crankbrothers Stamp 1 V2 pedals ແປເປັນຮຸ່ນທີ່ຖືກອອກແບບໃຫມ່ຂອງຊ່ວງສະແຕມທີ່ນິຍົມ. pedals-body-composite ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການຈັບແລະສະຖຽນລະພາບທີ່ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກອັນດັບຫນຶ່ງສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ pedals Stamp 1 V2 ແມ່ນການຈັບແຫນ້ນຂອງພວກມັນ, ຂອບໃຈກັບ pins ໂລຫະທີ່ຖອດອອກໄດ້. pedals ຍັງມາໃນຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີຕີນຕັ້ງແຕ່ EU35 ຫາ EU49.

ການວັດແທກ 109x109 ມມຢູ່ໃນຈຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ, Stamp 1 V2 pedals ມີເວທີ symmetrical ກັບ concavity ເລັກນ້ອຍຢູ່ຂອບນອກ. pedals spindle ເປັນເຫຼັກ chromoly forged ແລະມີສອງພຸ່ມໄມ້ IGUS ສໍາລັບການດໍາເນີນງານກ້ຽງ.

ດ້ວຍ 10 pins ຖອດອອກໄດ້ຕໍ່ຂ້າງ, protruding 5mm ຈາກຮ່າງກາຍຂອງ pedal, pedals Stamp 1 V2 ສະເຫນີ traction ປັບແຕ່ງໄດ້. ຂອບ tapered ແລະ chamfered ຂອງ pedals ຊ່ວຍໃນການ deflect ຜົນກະທົບແລະປັບປຸງຄວາມທົນທານ.

Stamp 1 V2 pedals ແມ່ນຍັງໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະສ້າງໃຫມ່, ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນລົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນບໍ່ມີພອດນໍ້າມັນຄືກັບສະແຕມ 7 ຊັ້ນສູງ, ແຕ່ພວກມັນຍັງງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ຍາວນານ.

pedals ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາໂດຍການຮັບປະກັນຫ້າປີຂອງ Crankbrothers ແລະມີຢູ່ໃນຫ້າສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງການທົດສອບສີດໍາ, ຂະຫນາດຂະຫນາດໃຫຍ່ມີນໍ້າຫນັກ 350g ຕໍ່ຄູ່, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີນ້ໍາຫນັກເບົາໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມທົນທານ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, pedals ຮາບພຽງ Crankbrothers Stamp 1 V2 ສະຫນອງການຈັບທີ່ປະທັບໃຈແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີລະດູການ, pedals ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບລົດຖີບພູເຂົາຂອງທ່ານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Crankbrothers Stamp 1 V2 pedals ແປ
- ຊ່ວງສະແຕມ Crankbrothers

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ