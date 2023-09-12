Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat pedals: ການຈັບທີ່ປະທັບໃຈແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ

Crankbrothers Stamp 1 V2 pedals ແປເປັນຮຸ່ນທີ່ຖືກອອກແບບໃຫມ່ຂອງຊ່ວງສະແຕມທີ່ນິຍົມ. pedals-body-composite ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການຈັບແລະສະຖຽນລະພາບທີ່ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກອັນດັບຫນຶ່ງສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ pedals Stamp 1 V2 ແມ່ນການຈັບແຫນ້ນຂອງພວກມັນ, ຂອບໃຈກັບ pins ໂລຫະທີ່ຖອດອອກໄດ້. pedals ຍັງມາໃນຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີຕີນຕັ້ງແຕ່ EU35 ຫາ EU49.
ການວັດແທກ 109x109 ມມຢູ່ໃນຈຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ, Stamp 1 V2 pedals ມີເວທີ symmetrical ກັບ concavity ເລັກນ້ອຍຢູ່ຂອບນອກ. pedals spindle ເປັນເຫຼັກ chromoly forged ແລະມີສອງພຸ່ມໄມ້ IGUS ສໍາລັບການດໍາເນີນງານກ້ຽງ.
ດ້ວຍ 10 pins ຖອດອອກໄດ້ຕໍ່ຂ້າງ, protruding 5mm ຈາກຮ່າງກາຍຂອງ pedal, pedals Stamp 1 V2 ສະເຫນີ traction ປັບແຕ່ງໄດ້. ຂອບ tapered ແລະ chamfered ຂອງ pedals ຊ່ວຍໃນການ deflect ຜົນກະທົບແລະປັບປຸງຄວາມທົນທານ.
Stamp 1 V2 pedals ແມ່ນຍັງໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະສ້າງໃຫມ່, ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນລົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນບໍ່ມີພອດນໍ້າມັນຄືກັບສະແຕມ 7 ຊັ້ນສູງ, ແຕ່ພວກມັນຍັງງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ຍາວນານ.
pedals ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາໂດຍການຮັບປະກັນຫ້າປີຂອງ Crankbrothers ແລະມີຢູ່ໃນຫ້າສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງການທົດສອບສີດໍາ, ຂະຫນາດຂະຫນາດໃຫຍ່ມີນໍ້າຫນັກ 350g ຕໍ່ຄູ່, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີນ້ໍາຫນັກເບົາໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມທົນທານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, pedals ຮາບພຽງ Crankbrothers Stamp 1 V2 ສະຫນອງການຈັບທີ່ປະທັບໃຈແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີລະດູການ, pedals ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບລົດຖີບພູເຂົາຂອງທ່ານ.
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