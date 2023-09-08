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ຮອບຟ້າຜ່າຂອງ Jim Cramer: ຫຼັກຊັບ ແລະຄໍາເຕືອນ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ຮອບຟ້າຜ່າຂອງ Jim Cramer: ຫຼັກຊັບ ແລະຄໍາເຕືອນ

ໃນສະບັບນີ້ຂອງ "Mad Money's" ຮອບຟ້າຜ່າ, ເຈົ້າພາບ Jim Cramer ໃຫ້ການຍອມຮັບຢ່າງໄວວາກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຕ່າງໆທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍຜູ້ໂທ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວ:

1. Norfolk Southern: Cramer ຖືວ່າ Norfolk Southern ມີລາຄາທີ່ດຶງດູດ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນຢູ່ໃນລະດັບລາຄາຖືກທີ່ສຸດໃນເວລາດົນນານ. ລາວແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊື້ຊື້ຫຸ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ເປັນຂັ້ນຕອນ, ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນຊື້ 50 ຮຸ້ນ ແລ້ວລໍຖ້າໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ອນຈະຊື້ຫຼາຍ.

2. Sofi: Cramer ສະແດງຄວາມເຫັນໃນແງ່ດີຂອງລາວສໍາລັບ Sofi ໂດຍສັງເກດວ່າຫຼັກຊັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າແລ້ວແຕ່ສາມາດສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

3. VinFast: Cramer ແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບການລົງທຶນໃນ VinFast. ລາວເນັ້ນຫນັກເຖິງການຂາດການຂາຍລົດແລະແນະນໍາໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກບໍລິສັດ, ເນັ້ນຫນັກວ່າບໍ່ຄວນເປັນຫຼັກຊັບທີ່ມີການຊື້ຂາຍສາທາລະນະ.

4. PG&E: ບໍ່ມີການໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ຫຼືຄໍາແນະນໍາສະເພາະກ່ຽວກັບ PG&E.

5. Arrowhead Pharmaceuticals: Cramer ເປີດເຜີຍວ່າໃນປັດຈຸບັນລາວຫຼີກເວັ້ນການຫຼັກຊັບທີ່ສູນເສຍເງິນ. ລາວບອກວ່າລາວຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Arrowhead Pharmaceuticals ກ່ອນທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງ.

6. Accenture: Cramer ຍ້ອງຍໍ Accenture ສໍາລັບ CEO ຂອງຕົນ, Julie Sweet, ເຊິ່ງລາວຖືວ່າພິເສດ. ລາວເນັ້ນຫນັກວ່າ Accenture ຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດໃນການຄົ້ນຫາຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ຕົວເລກ."

7. Alnylam Pharmaceuticals: ບໍ່ມີຄໍາຄິດເຫັນສະເພາະຫຼືຄໍາແນະນໍາໃດໆກ່ຽວກັບຢາ Alnylam.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໄວໂດຍ Cramer ໃນລະຫວ່າງພາກຮອບຟ້າຜ່າແລະບໍ່ຄວນເຫັນວ່າເປັນການແນະນໍາການລົງທຶນທີ່ສົມບູນແບບ. ນັກລົງທຶນໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າແລະການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- "ເງິນ Mad" ກັບ Jim Cramer, CNBC (www.cnbc.com)

By Robert Andrew

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