Jim Cramer ຂອງ CNBC ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກລົງທຶນບໍ່ຂາຍຮຸ້ນ Apple ຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກລາຍງານວ່າຈີນໄດ້ຫ້າມການໃຊ້ iPhone ຂອງພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກຂ່າວ, Cramer ຍັງຄົງຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະປັບຕົວແລະນໍາທາງສະຖານະການ.
ຈີນເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ອັນດັບສາມຂອງ Apple, ກວມເອົາ 18% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນຂອງ Apple ແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດ. ການຫ້າມໃຊ້ iPhone ສໍາລັບພະນັກງານຂອງລັດຖະບານອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງ Apple. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Cramer ເຊື່ອວ່າ Apple ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທາງເລືອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ.
Cramer ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບຕົວຂອງ Apple, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆເຊັ່ນ Alphabet (ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Google) ແລະ Amazon. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາກຫຼາຍການສະເຫນີຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາ, ນໍາໄປສູ່ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ. Cramer ແນະນໍາວ່າ Apple, ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ CEO Tim Cook, ສາມາດຊອກຫາການປະນີປະນອມທີ່ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງຈີນແລະຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດຂອງ Apple.
ນັກລົງທຶນທີ່ເລືອກທີ່ຈະຂາຍຮຸ້ນ Apple ຕອນນີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍຫຼັກຊັບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຍ້ອນການປ່ອຍ iPhone ໃນອະນາຄົດຫຼືເນື້ອຫາໃຫມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ. Cramer ເນັ້ນຫນັກວ່າຄວາມສໍາເລັດຂອງ Apple ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ໂທລະສັບທີ່ດີເລີດຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການປະດິດຕົວເອງໃຫມ່ແລະຄົ້ນຫາໂອກາດໃຫມ່.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Cramer ແນະນໍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຖືຫຸ້ນ Apple ຂອງພວກເຂົາ, ເຊື່ອວ່າບໍລິສັດຈະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະປັບຕົວແລະເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການຫ້າມ iPhone ຂອງຈີນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNBC (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ)