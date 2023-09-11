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ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼັງຈາກເຫດການເປີດຕົວ iPhone

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼັງຈາກເຫດການເປີດຕົວ iPhone

ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 15 ຂອງ Apple ທີ່ກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ, ນັກລົງທຶນຄາດວ່າຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ. ໃນປະຫວັດສາດ, ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກເຫດການປະຈໍາປີເຊັ່ນການເປີດຕົວ iPhone.

ນັກຂ່າວຕະຫຼາດ Jared Blikre ຈາກ Yahoo Finance ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະ "ຂາຍຂ່າວ" ປະຕິບັດຕາມເຫດການເຫຼົ່ານີ້. ໃນການເປີດຕົວ, ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໂດຍປົກກະຕິເຫັນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຫນ້ອຍ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນປະສົບກັບການຂາຍອອກໃນລະຫວ່າງແລະຫຼັງຈາກເຫດການ.

Blikre ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Apple ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດທີ່ຂາຍເກີນ. ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງນີ້, ຫຼັກຊັບພຽງແຕ່ຫຼຸດລົງປະມານ 10% ຈາກລະດັບສູງສຸດທີ່ບັນທຶກໄວ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼຸດລົງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບໍ່ໃກ້ເຂົ້າມາ.

ເມື່ອເບິ່ງຄືນຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຕັ້ງແຕ່ປີ 2007, Blikre ສັງເກດເຫັນລະດູການທີ່ບໍ່ດີທີ່ອ້ອມຮອບຫຼັກຊັບ Apple. ເດືອນກັນຍາ, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ເປັນເດືອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຫຼັກຊັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້ານັກລົງທຶນໄດ້ລົງທຶນ 1,000 ໂດລາແລະໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນເດືອນກັນຍານັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ Apple ໃນປີ 1980, ປະຈຸບັນພວກເຂົາມີພຽງແຕ່ປະມານ 80 ໂດລາ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການສູນເສຍເຖິງ 92%.

ໃນຂະນະທີ່ເດືອນຕຸລາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນໃນທາງບວກສໍາລັບ Apple ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, Blikre ເຕືອນຕໍ່ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ເດືອນນັ້ນສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ. ລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເດືອນສິງຫາ, ອີກເດືອນທາງບວກປະຫວັດສາດ, ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນທາງລົບສໍາລັບ Apple ໃນປີນີ້. ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງອາດເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດການເສື່ອມເສຍຈາກລະດູການ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ອາດຈະມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນຫຼັກຊັບໃນເວລາທີ່ Apple ປະກາດຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງຕົນ, Blikre ແນະນໍາວ່າເຫດການຕົວມັນເອງມັກຈະເປັນເຫດການ "ຂາຍຂ່າວ". ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ລາວ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yahoo Finance Markets Reporter Jared Blikre

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