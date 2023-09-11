ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼັງຈາກເຫດການເປີດຕົວ iPhone

ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 15 ຂອງ Apple ທີ່ກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ, ນັກລົງທຶນຄາດວ່າຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ. ໃນປະຫວັດສາດ, ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກເຫດການປະຈໍາປີເຊັ່ນການເປີດຕົວ iPhone.
ນັກຂ່າວຕະຫຼາດ Jared Blikre ຈາກ Yahoo Finance ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະ "ຂາຍຂ່າວ" ປະຕິບັດຕາມເຫດການເຫຼົ່ານີ້. ໃນການເປີດຕົວ, ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໂດຍປົກກະຕິເຫັນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຫນ້ອຍ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນປະສົບກັບການຂາຍອອກໃນລະຫວ່າງແລະຫຼັງຈາກເຫດການ.
Blikre ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Apple ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດທີ່ຂາຍເກີນ. ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງນີ້, ຫຼັກຊັບພຽງແຕ່ຫຼຸດລົງປະມານ 10% ຈາກລະດັບສູງສຸດທີ່ບັນທຶກໄວ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼຸດລົງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບໍ່ໃກ້ເຂົ້າມາ.
ເມື່ອເບິ່ງຄືນຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຕັ້ງແຕ່ປີ 2007, Blikre ສັງເກດເຫັນລະດູການທີ່ບໍ່ດີທີ່ອ້ອມຮອບຫຼັກຊັບ Apple. ເດືອນກັນຍາ, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ເປັນເດືອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຫຼັກຊັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້ານັກລົງທຶນໄດ້ລົງທຶນ 1,000 ໂດລາແລະໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນເດືອນກັນຍານັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ Apple ໃນປີ 1980, ປະຈຸບັນພວກເຂົາມີພຽງແຕ່ປະມານ 80 ໂດລາ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການສູນເສຍເຖິງ 92%.
ໃນຂະນະທີ່ເດືອນຕຸລາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນໃນທາງບວກສໍາລັບ Apple ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, Blikre ເຕືອນຕໍ່ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ເດືອນນັ້ນສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ. ລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເດືອນສິງຫາ, ອີກເດືອນທາງບວກປະຫວັດສາດ, ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນທາງລົບສໍາລັບ Apple ໃນປີນີ້. ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງອາດເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດການເສື່ອມເສຍຈາກລະດູການ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ອາດຈະມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນຫຼັກຊັບໃນເວລາທີ່ Apple ປະກາດຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງຕົນ, Blikre ແນະນໍາວ່າເຫດການຕົວມັນເອງມັກຈະເປັນເຫດການ "ຂາຍຂ່າວ". ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວເນັ້ນໜັກວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນສະພາບການຮ້າຍແຮງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yahoo Finance Markets Reporter Jared Blikre