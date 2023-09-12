ການຈັດການກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີສຽງດັງ: ເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຕາມກົດຫມາຍ?

ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຽງຂ້າງເພື່ອນບ້ານທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການສ້ອມແປງອາຄານກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດລົບກວນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບສໍາລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ສຽງລົບກວນແລະສິ່ງລົບກວນຄົງທີ່ສາມາດເປັນສິ່ງລົບກວນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານມີເດັກນ້ອຍແລະພະຍາຍາມເພີດເພີນກັບອາກາດທີ່ສວຍງາມພາຍນອກ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂສະຖານະການໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ. ທາງເລືອກທາງດ້ານກົດໝາຍອັນໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າມີແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ກົດໝາຍຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍ, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການກະທຳຫຼືການລະເມີດທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະແຊກແຊງສິດຂອງຜູ້ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສຸກຂອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສານຈະວິເຄາະວ່າມີການແຊກແຊງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼືບໍ່ແລະກໍານົດສິ່ງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະຄາດຫວັງລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ໃນການປະເມີນການຮ້ອງຮຽນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສະພາບການທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ລະດັບຂອງສຽງທີ່ອາດຈະຖືວ່າສົມເຫດສົມຜົນຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງແຕກຕ່າງຈາກທີ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ຫຼືຊົນນະບົດ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ບໍ່ມີຄໍານິຍາມສະເພາະຂອງສິ່ງລົບກວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົບກວນ, ແຕ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 1992 ລະບຸວ່າສິ່ງລົບກວນກາຍເປັນສິ່ງລົບກວນເມື່ອມັນ "ດັງຫຼາຍ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊ້ໍາເລື້ອຍໆ, ໄລຍະເວລາຫຼືສຽງຫຼືເກີດຂື້ນໃນເວລານັ້ນ. ເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບຄວາມວຸ້ນວາຍ.”
ໄລຍະເວລາຂອງການແຊກແຊງຍັງເປັນປັດໃຈທີ່ພິຈາລະນາໂດຍສານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການແຊກແຊງດົນປານໃດ, ມັນຈະຖືກຖືວ່າບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ການຮັກສາບັນທຶກຂອງເວລາທີ່ສິ່ງລົບກວນເກີດຂຶ້ນແລະເຮັດແນວໃດມັນມີຜົນກະທົບທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກໍລະນີຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດກວດສອບອອນໄລນ໌ເພື່ອເບິ່ງວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ວາງແຜນສໍາລັບການສ້ອມແປງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການອະນຸຍາດການວາງແຜນມັກຈະປະກອບມີເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບສິ່ງລົບກວນແລະເວລາການກໍ່ສ້າງ. ການພັດທະນາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດການວາງແຜນ, ອາດຈະຖືກປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ການວາງແຜນ, ເຊັ່ນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍຫຼືການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ.
ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ແນະນໍາໃຫ້ໄປຫາເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານແລະພະຍາຍາມຊອກຫາການແກ້ໄຂມິດຕະພາບ. ການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈມັກຈະນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າພໍໃຈສໍາລັບທັງສອງຝ່າຍ.
ທີ່ມາ: Stephen Coppinger, Solicitor at Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork