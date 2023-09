ການຈັດການກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີສຽງດັງ: ເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຕາມກົດຫມາຍ?

By

ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຽງຂ້າງເພື່ອນບ້ານທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການສ້ອມແປງອາຄານກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດລົບກວນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບສໍາລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ສຽງລົບກວນແລະສິ່ງລົບກວນຄົງທີ່ສາມາດເປັນສິ່ງລົບກວນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານມີເດັກນ້ອຍແລະພະຍາຍາມເພີດເພີນກັບອາກາດທີ່ສວຍງາມພາຍນອກ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂສະຖານະການໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ. ທາງ​ເລືອກ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ມີ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ, ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຫຼື​ການ​ລະ​ເມີດ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ທີ່​ຈະ​ແຊກ​ແຊງ​ສິດ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ສຸກ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ສານຈະວິເຄາະວ່າມີການແຊກແຊງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼືບໍ່ແລະກໍານົດສິ່ງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະຄາດຫວັງລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອນບ້ານ.

ໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​, ສະ​ພາບ​ການ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​. ລະດັບຂອງສຽງທີ່ອາດຈະຖືວ່າສົມເຫດສົມຜົນຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງແຕກຕ່າງຈາກທີ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ຫຼືຊົນນະບົດ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ບໍ່ມີຄໍານິຍາມສະເພາະຂອງສິ່ງລົບກວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົບກວນ, ແຕ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 1992 ລະບຸວ່າສິ່ງລົບກວນກາຍເປັນສິ່ງລົບກວນເມື່ອມັນ "ດັງຫຼາຍ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊ້ໍາເລື້ອຍໆ, ໄລຍະເວລາຫຼືສຽງຫຼືເກີດຂື້ນໃນເວລານັ້ນ. ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ສຳລັບ​ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ.”

ໄລຍະເວລາຂອງການແຊກແຊງຍັງເປັນປັດໃຈທີ່ພິຈາລະນາໂດຍສານ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ, ການ​ແຊກ​ແຊງ​ດົນ​ປານ​ໃດ, ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ຖື​ວ່າ​ບໍ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ. ການຮັກສາບັນທຶກຂອງເວລາທີ່ສິ່ງລົບກວນເກີດຂຶ້ນແລະເຮັດແນວໃດມັນມີຜົນກະທົບທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກໍລະນີຂອງທ່ານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດກວດສອບອອນໄລນ໌ເພື່ອເບິ່ງວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ວາງແຜນສໍາລັບການສ້ອມແປງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການອະນຸຍາດການວາງແຜນມັກຈະປະກອບມີເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບສິ່ງລົບກວນແລະເວລາການກໍ່ສ້າງ. ການພັດທະນາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດການວາງແຜນ, ອາດຈະຖືກປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ການວາງແຜນ, ເຊັ່ນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍຫຼືການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ.

ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ແນະນໍາໃຫ້ໄປຫາເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານແລະພະຍາຍາມຊອກຫາການແກ້ໄຂມິດຕະພາບ. ການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈມັກຈະນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າພໍໃຈສໍາລັບທັງສອງຝ່າຍ.

ທີ່ມາ: Stephen Coppinger, Solicitor at Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork