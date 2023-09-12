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XDefiant ຂອງ Ubisoft ຊັກຊ້າຫຼັງຈາກການປະຕິເສດການຢັ້ງຢືນໂດຍ PlayStation ແລະ Xbox

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
XDefiant ຂອງ Ubisoft ຊັກຊ້າຫຼັງຈາກການປະຕິເສດການຢັ້ງຢືນໂດຍ PlayStation ແລະ Xbox

ເກມທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Ubisoft, XDefiant, ມີການຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກບັນຫາການຢັ້ງຢືນຈາກ PlayStation ແລະ Xbox. ຜູ້ຜະລິດຜູ້ບໍລິຫານຂອງເກມ, Mark Rubin, ແບ່ງປັນການອັບເດດກັບຜູ້ຫຼິ້ນໂດຍຜ່ານການຕອບ blog, ອະທິບາຍວ່າ Ubisoft ສົ່ງເກມສໍາລັບການຢັ້ງຢືນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກາງເດືອນສິງຫາ, XDefiant ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບ "ບໍ່ຜ່ານ".

Rubin ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາປະເມີນຕໍ່າກວ່າວຽກງານການປະຕິບັດຕາມທີ່ຕ້ອງການແລະກ່າວວ່າ, "ຖ້າມັນຜ່ານໄປ, ພວກເຮົາຈະສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ. ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສາມຫາສີ່ອາທິດທີ່ຜ່ານມາແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດການຍື່ນສະເຫນີອື່ນ.”

ຂ່າວດີແມ່ນວ່າ XDefiant ຈະຖືກສົ່ງກັບພາກສ່ວນທໍາອິດໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າສອງອາທິດ, ແນະນໍາການເປີດຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນກາງຫາທ້າຍເດືອນກັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Rubin ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ "ສະຖານະການທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້" ທີ່ເກມອາດຈະໄດ້ຮັບການຜ່ານເງື່ອນໄຂ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໃນມື້ຫນຶ່ງທີ່ມີການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍ. ນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ວັນທີປ່ອຍເປັນຕົ້ນ / ກາງເດືອນຕຸລາ.

XDefiant, ເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2021 ເປັນຫົວຂໍ້ Tom Clancy, ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍລຸ້ນເບຕ້າແລ້ວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. Rubin ອະທິບາຍວ່າເຫດຜົນທີ່ Ubisoft ບໍ່ໄດ້ປະກາດວັນທີປ່ອຍຕົວຢ່າງຫນັກແຫນ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຖືວ່າການທົດສອບເບຕ້າເປັນການທົດລອງທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ຄິດເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຮັບປະກັນປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ສົດຊື່ນ ແລະມ່ວນຊື່ນ.

Rubin ສະຫຼຸບການຕອບ blog ໂດຍເນັ້ນຫນັກວ່າວັນທີປ່ອຍອອກມາຈະໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບັດຕາມແລະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍ PlayStation ແລະ Xbox.

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By Gabriel Botha

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