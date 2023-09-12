XDefiant ຂອງ Ubisoft ຊັກຊ້າຫຼັງຈາກການປະຕິເສດການຢັ້ງຢືນໂດຍ PlayStation ແລະ Xbox

ເກມທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Ubisoft, XDefiant, ມີການຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກບັນຫາການຢັ້ງຢືນຈາກ PlayStation ແລະ Xbox. ຜູ້ຜະລິດຜູ້ບໍລິຫານຂອງເກມ, Mark Rubin, ແບ່ງປັນການອັບເດດກັບຜູ້ຫຼິ້ນໂດຍຜ່ານການຕອບ blog, ອະທິບາຍວ່າ Ubisoft ສົ່ງເກມສໍາລັບການຢັ້ງຢືນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກາງເດືອນສິງຫາ, XDefiant ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບ "ບໍ່ຜ່ານ".
Rubin ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາປະເມີນຕໍ່າກວ່າວຽກງານການປະຕິບັດຕາມທີ່ຕ້ອງການແລະກ່າວວ່າ, "ຖ້າມັນຜ່ານໄປ, ພວກເຮົາຈະສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ. ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສາມຫາສີ່ອາທິດທີ່ຜ່ານມາແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດການຍື່ນສະເຫນີອື່ນ.”
ຂ່າວດີແມ່ນວ່າ XDefiant ຈະຖືກສົ່ງກັບພາກສ່ວນທໍາອິດໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າສອງອາທິດ, ແນະນໍາການເປີດຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນກາງຫາທ້າຍເດືອນກັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Rubin ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ "ສະຖານະການທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້" ທີ່ເກມອາດຈະໄດ້ຮັບການຜ່ານເງື່ອນໄຂ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໃນມື້ຫນຶ່ງທີ່ມີການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍ. ນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ວັນທີປ່ອຍເປັນຕົ້ນ / ກາງເດືອນຕຸລາ.
XDefiant, ເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2021 ເປັນຫົວຂໍ້ Tom Clancy, ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍລຸ້ນເບຕ້າແລ້ວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. Rubin ອະທິບາຍວ່າເຫດຜົນທີ່ Ubisoft ບໍ່ໄດ້ປະກາດວັນທີປ່ອຍຕົວຢ່າງຫນັກແຫນ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຖືວ່າການທົດສອບເບຕ້າເປັນການທົດລອງທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ຄິດເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຮັບປະກັນປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ສົດຊື່ນ ແລະມ່ວນຊື່ນ.
Rubin ສະຫຼຸບການຕອບ blog ໂດຍເນັ້ນຫນັກວ່າວັນທີປ່ອຍອອກມາຈະໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບັດຕາມແລະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍ PlayStation ແລະ Xbox.
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