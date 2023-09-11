ການຝຶກສອນຜູ້ນໍາຕົວຈິງ: ລະດູການໃຫມ່ຮອບປະຖົມມະການໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ

ຄູຝຶກຜູ້ບໍລິຫານ Muriel Wilkins ກັບມາແລ້ວກັບລະດູການໃໝ່ທັງໝົດຂອງ podcast ຂອງນາງ, Coaching Real Leaders. ໃນລະດູການນີ້, Wilkins ເຂົ້າໃຈສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍຜູ້ຈັດການຄັ້ງທໍາອິດ, ຜູ້ນໍາລະດັບກາງ, ແລະຜູ້ບໍລິຫານໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນຫາອາຊີບຂອງພວກເຂົາ.
ຕະຫຼອດ podc ast, Wilkins ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາຄູຝຶກສອນທີ່ແກ້ໄຂຄໍາຖາມການເຮັດວຽກທີ່ກົດດັນ. ບາງຫົວຂໍ້ທີ່ກວມເອົາລວມມີການກໍານົດວ່າບົດບາດຊົ່ວຄາວຄວນຈະກາຍເປັນແບບຖາວອນ, ການປະເມີນຄວາມຄືບຫນ້າໃນການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄົນ, ແລະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານແລະຜູ້ເຫນືອ.
ໂດຍການຟັງການຝຶກສອນແບບກົງໄປກົງມາເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຟັງສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກ່ຽວກັບຕົນເອງ ແລະຄົ້ນພົບຂັ້ນຕອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນອາຊີບຂອງຕົນເອງ. Wilkins ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ນໍາແຕ່ລະຄົນ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເອົາຊະນະອຸປະສັກແລະບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາ.
Coaching Real Leaders ກັບຄືນມາສໍາລັບລະດູການທີ XNUMX ຂອງຕົນໃນເດືອນກັນຍາ. ແຕ່ລະຕອນໃຫ້ໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກສະຖານະການຄູຝຶກຕົວຈິງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດການຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຫຼືຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຊອກຫາກົນລະຍຸດໃຫມ່, podcast ນີ້ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ຢ່າພາດຕອນຂອງ Coaching Real Leaders. ສະໝັກໃຊ້ດຽວນີ້ໃນ Apple Podcasts, Spotify, ຫຼືແພລດຟອມພອດແຄສທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອອັບເດດຂໍ້ມູນເຈາະເລິກຫຼ້າສຸດຈາກ Muriel Wilkins.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນໍາທີ່ແທ້ຈິງ podcast ໂດຍ Muriel Wilkins.