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Codezero ເປີດຕົວເບຕ້າສາທາລະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ Flagship, ເລັ່ງການພັດທະນາຊອບແວ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Codezero ເປີດຕົວເບຕ້າສາທາລະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ Flagship, ເລັ່ງການພັດທະນາຊອບແວ

Codezero, ບໍລິສັດພັດທະນາຊອບແວພື້ນເມືອງ cloud, ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍ beta ສາທາລະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ flagship ຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ Civo Navigate Europe ໃນລອນດອນ. ເຄື່ອງມືສະບັບ 2.0 ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິຮູບຂະບວນການພັດທະນາຊອບແວ, ເຮັດໃຫ້ລະຫັດໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ ໂດຍມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະການລະເມີດໜ້ອຍລົງ.

ພັດທະນາໂດຍ Narayan Sainaney, ອະດີດພະນັກງານຂອງ Microsoft, Codezero ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫມຸນກຸ່ມ Kubernetes ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃນເກົ້າສິບວິນາທີ. ມັນຍັງສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມການຮ່ວມມືແບບຈໍາລອງສໍາລັບການດີບັກແລະການທົດສອບ, ແນະນໍາລະດັບໃຫມ່ຂອງການເບິ່ງເຫັນແລະການໂຕ້ຕອບໃນສິ່ງທີ່ບໍລິສັດເອີ້ນວ່າ "Omni-Dev."

ວິທີການນີ້ສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງແບບຢ່າງໃນການພັດທະນາຊອບແວແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ Nick Caldwell, ອະດີດ GM ຂອງ Twitter, ແລະ Marty Weiner, ອະດີດ CTO ຂອງ Reddit.

Reed Clayton, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະຊີອີໂອ Codezero, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດວຽກຂອງຊຸມຊົນພັດທະນາຊອບແວພື້ນເມືອງຂອງ cloud. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຂຽນ, ການທົດສອບແລະການນໍາໃຊ້ລະຫັດຢ່າງໄວວາ.

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ CTO Narayan Sainaney ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີ່ເຄື່ອງມືຂອງ Codezero ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ້ພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໜ້ອຍລົງ ແລະ ການລະເມີດຄວາມປອດໄພ. ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມຄາດຫວັງຂອງບໍລິສັດສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ beta ສາທາລະນະແລະປະສົບກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາໃຫມ່.

ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ Civo Navigate Europe, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດທົດລອງໃຊ້ການແກ້ໄຂຂອງ Codezero ດ້ວຍຕົນເອງໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. Mark Boost, CEO Civo, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງພາລະກິດຮ່ວມກັນຂອງ Codezero ແລະ Civo ເພື່ອສະຫນອງປະສົບການຊັ້ນນໍາຂອງຕະຫຼາດສໍາລັບນັກພັດທະນາ. ທ່ານກ່າວວ່າເຄື່ອງມືຂອງ Codezero, ເມື່ອລວມເຂົ້າກັບການບໍລິການຄລາວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ປະສິດທິພາບສູງຂອງ Civo, ເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດສຸມໃສ່ການສະຫນອງຊອບແວພິເສດໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານລາຄາແພງແລະບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປ່ອຍເບຕ້າສາທາລະນະຂອງ Codezero ຫມາຍເຖິງການຫັນປ່ຽນໃນການພັດທະນາຊອບແວ. ເຄື່ອງມື Omniscient Dev ຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈໍາລອງ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການທົດສອບແລະການດີບັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບລະຫັດ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາແລະຄໍາຄິດເຫັນໃນທາງບວກຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Civo Navigate Europe, Codezero ກໍາລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດຂະບວນການພັດທະນາຊອບແວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ Codezero
– ກອງ​ປະ​ຊຸມ Civo Navigate ເອີ​ຣົບ​

By Vicky Stavropoulou

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