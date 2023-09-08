ລະດັບຄວາມປະທັບໃຈຂອງເມືອງ: Skylines 2

ໃນກອງປະຊຸມສາທິດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ Gamescom, ເກມທີ່ຈະມາເຖິງ Cities: Skylines 2 ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍບ່ອນຫຼິ້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ. ແຜນທີ່ໃນເກມແມ່ນປະມານ 5 ເທົ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຕົ້ນສະບັບ: Skylines. ຂອບເຂດຂອງພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນຊູມອອກ ແລະຮັບຮູ້ວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບພຽງແຕ່ສືບຕໍ່ໄປ.
ໃນລະຫວ່າງການສາທິດ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນແຜນທີ່ fjord ທີ່ສວຍງາມທີ່ມີສະພາບອາກາດປານກາງ. ການສອນໄດ້ສອນພື້ນຖານຂອງການຈັດວາງເສັ້ນທາງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ນ້ໍາແລະໄຟຟ້າ, ແລະການກໍານົດເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການຄ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນໄດ້ປະເມີນຂະຫນາດຂອງພື້ນທີ່ຫຼິ້ນໄດ້ຫນ້ອຍລົງແລະໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າໄດ້ສຸມໃສ່ອາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງແຜນທີ່. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສ້າງທໍ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກສູ່ທະເລ, ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ຂະໜາດຂອງແຜນທີ່ ເມື່ອທໍ່ນັ້ນຍືດອອກເປັນກິໂລແມັດ.
ປະສົບການດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ຄວາມຄິດຂອງເມືອງນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ." ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພື້ນທີ່ຫຼິ້ນໄດ້ທັງ overwhelming ແລະຕື່ນເຕັ້ນ. ບົດສອນໄດ້ໃຫ້ເມນູທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສກ່ຽວກັບການຂາດໂຮງໝໍໃກ້ຄຽງ ແລະມົນລະພິດຈາກສະຖານີໄຟຟ້າ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຜິດພາດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຜູ້ນພົບວ່າເກມທີ່ມີຄວາມສຸກແລະພໍໃຈ. ການສັງເກດເບິ່ງຕຶກອາຄານຂຶ້ນແລະໃຊ້ເມນູ intuitive ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສໍາເລັດ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຫວັງວ່າຈະໄດ້ຫຼີ້ນ Cities: Skylines 2 ຢ່າງເຕັມທີ່, ພວກເຂົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການວາງແຜນເມືອງແລະການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Cities: Skylines 2 ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະກວ້າງຂວາງ, ພ້ອມກັບແຜນທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສ້າງຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຄຸນສົມບັດຂອງ Colossal Order ເນັ້ນຊຸດວິດີໂອສຳລັບເມືອງ: Skylines 2