ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ໂຈມຕີ Ransomware ຂຸດຄົ້ນຊ່ອງໂຫວ່ໃນ Cisco VPNs

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຜູ້ໂຈມຕີ Ransomware ຂຸດຄົ້ນຊ່ອງໂຫວ່ໃນ Cisco VPNs

Cisco ໄດ້ອອກມາດຕະການແກ້ໄຂຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນບາງຜະລິດຕະພັນ VPN ຂອງມັນທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ໂຈມຕີ ransomware. ຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຕິດຕາມເປັນ CVE-2023-20269, ມີຢູ່ໃນຄຸນສົມບັດ VPN ການເຂົ້າເຖິງຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພແບບປັບຕົວຂອງ Cisco (ASA) ແລະ Firepower Threat Defense (FTD). ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດ brute-force ວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍການພະຍາຍາມທັງຫມົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼືອາດຈະເປັນການປະສົມຊື່ຜູ້ໃຊ້ - ລະຫັດຜ່ານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າການພິສູດຢືນຢັນຫຼາຍປັດໃຈຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຊ່ອງໂຫວ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້.

ຊ່ອງໂຫວ່ເກີດຈາກການແຍກຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການອະນຸຍາດ, ແລະການບັນຊີທີ່ບໍ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງລັກສະນະຕ່າງໆຂອງລະບົບ VPN. ອີງຕາມການ Cisco, ຂໍ້ບົກພ່ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີຂ້າມຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໂຈມຕີແບບບັງຄັບເພື່ອລະບຸຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄະດີອາຍາທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ພະຍາຍາມຫາທາງອອກຊ່ອງໂຫວ່ຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ.

ແກ໊ງ Akira ransomware ແມ່ນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ Cisco VPNs ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຄ່າສຳລັບການພິສູດຢືນຢັນແບບຫຼາຍປັດໃຈ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ລະບົບແບບບັງເອີນ. ອີງຕາມບໍລິສັດຄວາມປອດໄພ Rapid7, ຢ່າງຫນ້ອຍ 11 ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕິດເຊື້ອ ransomware ຈາກເດືອນມີນາຫາເດືອນສິງຫາຍ້ອນການບຸກລຸກເຫຼົ່ານີ້. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆລວມທັງການດູແລສຸຂະພາບ, ການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ, ການຜະລິດ, ແລະນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ.

Cisco ແນະນໍາໃຫ້ອັບເກຣດເປັນການປ່ອຍຊອບແວຄົງທີ່ເມື່ອມີໃຫ້, ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະຕິບັດການແກ້ໄຂເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການກຳນົດຄ່ານະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງແບບໄດນາມິກ (DAP) ເພື່ອຢຸດການສ້າງອຸໂມງ VPN ແລະຕັ້ງຕົວເລືອກການເຂົ້າສູ່ລະບົບ vpn-simultaneous-logins ເປັນສູນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍກຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ VPN ໄລຍະໄກ. ການເປີດໃຊ້ງານການບັນທຶກຍັງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ brute-force.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປະຕິບັດການພິສູດຢືນຢັນຫຼາຍປັດໃຈ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດຮີດຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ໃນ Cisco VPNs. ແອດມິນຄວນໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແນະນຳຈົນກວ່າຈະພັດທະນາການແກ້ມທີ່ສົມບູນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Cisco Security Advisory: cisco.com/security/advisory/CVE-2023-20269
– Rapid7 Blog Post: rapid7.com/blog/post/2023/09/07/zero-day-vulnerability-in-cisco-vpn-products-being-exploited-in-the-wild-by-ransomware-actors/

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ