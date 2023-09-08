ຜູ້ໂຈມຕີ Ransomware ຂຸດຄົ້ນຊ່ອງໂຫວ່ໃນ Cisco VPNs

Cisco ໄດ້ອອກມາດຕະການແກ້ໄຂຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນບາງຜະລິດຕະພັນ VPN ຂອງມັນທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ໂຈມຕີ ransomware. ຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຕິດຕາມເປັນ CVE-2023-20269, ມີຢູ່ໃນຄຸນສົມບັດ VPN ການເຂົ້າເຖິງຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພແບບປັບຕົວຂອງ Cisco (ASA) ແລະ Firepower Threat Defense (FTD). ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດ brute-force ວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍການພະຍາຍາມທັງຫມົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼືອາດຈະເປັນການປະສົມຊື່ຜູ້ໃຊ້ - ລະຫັດຜ່ານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າການພິສູດຢືນຢັນຫຼາຍປັດໃຈຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຊ່ອງໂຫວ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້.
ຊ່ອງໂຫວ່ເກີດຈາກການແຍກຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການອະນຸຍາດ, ແລະການບັນຊີທີ່ບໍ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງລັກສະນະຕ່າງໆຂອງລະບົບ VPN. ອີງຕາມການ Cisco, ຂໍ້ບົກພ່ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີຂ້າມຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໂຈມຕີແບບບັງຄັບເພື່ອລະບຸຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄະດີອາຍາທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ພະຍາຍາມຫາທາງອອກຊ່ອງໂຫວ່ຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ.
ແກ໊ງ Akira ransomware ແມ່ນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ Cisco VPNs ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຄ່າສຳລັບການພິສູດຢືນຢັນແບບຫຼາຍປັດໃຈ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ລະບົບແບບບັງເອີນ. ອີງຕາມບໍລິສັດຄວາມປອດໄພ Rapid7, ຢ່າງຫນ້ອຍ 11 ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕິດເຊື້ອ ransomware ຈາກເດືອນມີນາຫາເດືອນສິງຫາຍ້ອນການບຸກລຸກເຫຼົ່ານີ້. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆລວມທັງການດູແລສຸຂະພາບ, ການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ, ການຜະລິດ, ແລະນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ.
Cisco ແນະນໍາໃຫ້ອັບເກຣດເປັນການປ່ອຍຊອບແວຄົງທີ່ເມື່ອມີໃຫ້, ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະຕິບັດການແກ້ໄຂເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການກຳນົດຄ່ານະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງແບບໄດນາມິກ (DAP) ເພື່ອຢຸດການສ້າງອຸໂມງ VPN ແລະຕັ້ງຕົວເລືອກການເຂົ້າສູ່ລະບົບ vpn-simultaneous-logins ເປັນສູນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍກຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ VPN ໄລຍະໄກ. ການເປີດໃຊ້ງານການບັນທຶກຍັງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ brute-force.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປະຕິບັດການພິສູດຢືນຢັນຫຼາຍປັດໃຈ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດຮີດຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ໃນ Cisco VPNs. ແອດມິນຄວນໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແນະນຳຈົນກວ່າຈະພັດທະນາການແກ້ມທີ່ສົມບູນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Cisco Security Advisory: cisco.com/security/advisory/CVE-2023-20269
– Rapid7 Blog Post: rapid7.com/blog/post/2023/09/07/zero-day-vulnerability-in-cisco-vpn-products-being-exploited-in-the-wild-by-ransomware-actors/