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ອົງການຄວາມປອດໄພ Cyber ​​​​ຂອງສະຫະລັດເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນໃນ Apache RocketMQ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ອົງການຄວາມປອດໄພ Cyber ​​​​ຂອງສະຫະລັດເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນໃນ Apache RocketMQ

ອົງການຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຫະລັດ (CISA) ໄດ້ກໍານົດຈຸດອ່ອນທີ່ສໍາຄັນໃນແພລະຕະຟອມການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ streaming ທີ່ແຈກຢາຍຂອງ Apache ຂອງ RocketMQ. ຕິດຕາມເປັນ CVE-2023-33246, ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກສະແດງໄພຂົ່ມຂູ່ສາມາດນຳໃຊ້ການຕິດຕັ້ງ RocketMQ ແລະນຳໃຊ້ payloads ຕ່າງໆ, ລວມທັງຕົວຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency Monero. ບັນຫາດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກຂູດຮີດໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະໄດ້ຮັບການ leveraged ໂດຍຜູ້ປະກອບການຂອງ DreamBus botnet ນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍເດືອນມິຖຸນາ.

CISA ກໍາລັງແນະນໍາໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງປັບປຸງການຕິດຕັ້ງ Apache RocketMQ ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນສະບັບທີ່ປອດໄພຫຼືຢຸດເຊົາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຖ້າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຊ່ອງໂຫວ່ເກີດມາຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການອອກແບບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເປັນຜູ້ໃຊ້ລະບົບຂອງ RocketMQ ໂດຍການໃຊ້ຟັງຊັນການຕັ້ງຄ່າການປັບປຸງຫຼືການປອມແປງເນື້ອຫາຂອງໂປໂຕຄອນ RocketMQ.

ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ຕື່ມອີກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ແພລະຕະຟອມປັນຍາອ່ອນ VulnCheck, Jacob Baines, ໄດ້ດໍາເນີນການສະແກນແລະພົບເຫັນປະມານ 4,500 ລະບົບທີ່ມີ RocketMQ Nameservers ເປີດເຜີຍ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລະບົບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນ honeypots ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ, Baines ຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບ payloads malicious ຕ່າງໆ, ແນະນໍາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຕົວປະຕິບັດການໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກການຂຸດຄົ້ນ RocketMQ ສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ປະຈຸບັນພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າເປັນອັນຕະລາຍໂດຍເຄື່ອງຈັກປ້ອງກັນໄວຣັດໃນແພລະຕະຟອມສະແກນ Virus Total. Baines ເນັ້ນຫນັກວ່າໃນຂະນະທີ່ມີສັດຕູພຽງຜູ້ດຽວໄດ້ພົວພັນກັບ CVE-2023-33246 ສາທາລະນະ, ມີຢ່າງຫນ້ອຍຫ້ານັກສະແດງທີ່ຂຸດຄົ້ນຊ່ອງຫວ່າງ.

ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ອັບເດດການຕິດຕັ້ງ RocketMQ ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເວີຊັນຫຼ້າສຸດ, ເນື່ອງຈາກການອັບເດດເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສໍາຄັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CISA, NIST, Jacob Baines

ນິຍາມ:

  • CVE-2023-33246: ຕົວລະບຸຊ່ອງໂຫວ່ ແລະ ການເປີດເຜີຍທົ່ວໄປ (CVE) ສໍາລັບຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Apache RocketMQ
  • Apache RocketMQ: ແພລະຕະຟອມການສົ່ງຂໍ້ຄວາມແລະການຖ່າຍທອດທີ່ແຈກຢາຍ
  • ການຂູດຮີດ: ການສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງໂຫວ່ ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຊອບແວເພື່ອເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼືດຳເນີນການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
  • Payload: ຊອບແວ ຫຼື ລະຫັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສົ່ງ ຫຼື ດຳເນີນການຫຼັງຈາກນຳໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່
  • Cryptocurrency miner: ໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການຄິດໄລ່ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ cryptocurrencies ເຊັ່ນ Monero
  • Honeypot: ລະບົບຫຼອກລວງ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍທີ່ອອກແບບມາເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ດັກຈັບຜູ້ໂຈມຕີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້

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