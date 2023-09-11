CISA ສັ່ງໃຫ້ອົງການລັດຖະບານກາງແກ້ໄຂ iMessage ທີ່ໃຊ້ iPhone ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ Zero-Day

ອົງການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຫະລັດ (CISA) ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຂູດຮີດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂູດຮີດ iMessage ທີ່ບໍ່ມີຄລິກ. ຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດເຊື້ອ iPhone ກັບ spyware Pegasus ພັດທະນາໂດຍ NSO Group. ການປະຕິບັດນີ້ປະຕິບັດຕາມການເປີດເຜີຍໂດຍ Citizen Lab ວ່າ iPhones ທີ່ມີການປັບປຸງຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນວໍຊິງຕັນດີຊີໄດ້ຖືກບຸກລຸກໂດຍໃຊ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂູດຮີດທີ່ເອີ້ນວ່າ BLASTPASS, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟລ໌ແນບ PassKit ທີ່ມີຮູບພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
Citizen Lab ຍັງໄດ້ເຕືອນລູກຄ້າ Apple ໃຫ້ໃຊ້ການອັບເດດສຸກເສີນທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນວັນພະຫັດທັນທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາດຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການໂຈມຕີເປົ້າຫມາຍອັນເນື່ອງມາຈາກຕົວຕົນຫຼືອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເປີດໃຊ້ຮູບແບບ Lockdown.
ຊ່ອງໂຫວ່ສອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Image I/O ແລະ Wallet ໄດ້ຖືກຕິດຕາມເປັນ CVE-2023-41064 ແລະ CVE-2023-41061 ຕາມລໍາດັບ. Apple ໄດ້ຮັບຮູ້ບົດລາຍງານການຂູດຮີດຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ອອກການແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ macOS Ventura, iOS, iPadOS ແລະ watchOS ລຸ້ນຫຼ້າສຸດ. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດການຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແລະເຫດຜົນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດປະຕິບັດລະຫັດທີ່ຕົນເອງມັກໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ patched.
CISA ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພສອງຢ່າງນີ້ຢູ່ໃນລາຍການຄວາມສ່ຽງທີ່ຮູ້ຈັກການຂູດຮີດຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກມັນຖືກເປົ້າຫມາຍເລື້ອຍໆໂດຍນັກສະແດງ cyber ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ວິສາຫະກິດຂອງລັດຖະບານກາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການສາຂາບໍລິຫານດ້ານພົນລະເຮືອນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FCEB) ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທັງໝົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລາຍການພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້, ອີງຕາມຄໍາສັ່ງປະຕິບັດການຜູກມັດ (BOD 22-01) ທີ່ຕີພິມໃນເດືອນພະຈິກ 2022. ໃນການປັບປຸງນີ້. , ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຈະຕ້ອງຮັບປະກັນອຸປະກອນ iOS, iPadOS ແລະ macOS ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບ CVE-2023-41064 ແລະ CVE-2023-41061 ພາຍໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2023.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາສັ່ງຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ກັບອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ, CISA ແນະນໍາໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. Apple ໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການຂອງຕົນໃນປີນີ້, ໂດຍມີຈໍານວນການຂູດຮີດທັງໝົດ 13 ອັນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນິຍາມ:
– Zero-click exploit: ປະເພດຂອງການໂຈມຕີທາງໄຊເບີທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຈະຖືກຂູດຮີດ.
– iMessage: ເປັນແພລະຕະຟອມສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple ສໍາລັບອຸປະກອນຂອງມັນ.
– ສະປາຍແວ: ຊອບແວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງລັບໆຈາກອຸປະກອນ ຫຼືຄອມພິວເຕີເປົ້າໝາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CISA
- ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງ