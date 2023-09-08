ນັກສະແດງໃນລັດຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນ Fortinet FortiOS SSL-VPN ແລະ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus, ເຕືອນ CISA

ອົງການຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຫະລັດ (CISA) ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບບັນດານັກສະແດງໃນລັດຫຼາຍປະເທດທີ່ສວຍໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນ Fortinet FortiOS SSL-VPN ແລະ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus. ນັກສະແດງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນລະບົບທີ່ຖືກທໍາລາຍແລະສ້າງການຄົງຕົວ.
ການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຮ່ວມກັນໂດຍ CISA, FBI, Federal Bureau of Investigation (FBI), ແລະ Cyber Mission Force (CNMF), ລະບຸວ່າບັນດານັກສະແດງການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊາດ (APT) ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການຂຸດຄົ້ນ CVE-2022-47966. ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຄວາມຄົງທີ່ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂ້າງຄຽງໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍ.
ເຖິງວ່າຕົວຕົນຂອງບັນດາກຸ່ມນາບຂູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ແຕ່ກອງບັນຊາການອິນເຕີແນັດຂອງອາເມລິກາ (USCYBERCOM) ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາລູກເຮືອປະເທດຊາດອີຣານ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕອບໂຕ້ເຫດການທີ່ດໍາເນີນໂດຍ CISA ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂະແໜງການບິນທີ່ບໍ່ມີຊື່ແຕ່ເດືອນກຸມພາຫາເດືອນເມສາ 2023. ເຊື່ອວ່າກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຊ່ອງໂຫວ່ CVE-2022-47966 ຫມາຍເຖິງຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລະຫັດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສາມາດຄອບຄອງກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງສົມບູນ.
ເມື່ອຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ນຳໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງລະດັບຮາກຂອງເວັບເຊີບເວີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການເພື່ອດາວໂຫລດ malware ເພີ່ມເຕີມ, enumerate ເຄືອຂ່າຍ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິຫານ, ແລະຍ້າຍອອກຂ້າງຄຽງພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ.
ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເປັນກຳມະສິດໃດຖືກລັກເປັນຜົນຂອງການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້.
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນຄໍາຖາມຍັງຖືກລະເມີດໂດຍໃຊ້ vector ການເຂົ້າເຖິງເບື້ອງຕົ້ນທີສອງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນ CVE-2022-42475, ແມງໄມ້ຮ້າຍແຮງໃນ Fortinet FortiOS SSL-VPN, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ Firewall.
CISA ໄດ້ລະບຸວ່າຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ປະນີປະນອມ ແລະໃຊ້ຂໍ້ມູນບັນຊີບໍລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຖືກປິດການນຳໃຊ້ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ຈ້າງມາກ່ອນໜ້ານີ້. ມັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າຜູ້ໃຊ້ຖືກປິດການໃຊ້ງານກ່ອນທີ່ຈະມີກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສັງເກດເຫັນ.
ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໄດ້ລິເລີ່ມການເຂົ້າລະຫັດຂອງ Transport Layer Security (TLS) ຫຼາຍຄັ້ງໄປຫາທີ່ຢູ່ IP ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນໄຟວໍທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຍ້າຍຈາກ firewall ໄປຫາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບໄຊຕ໌ແລະນໍາໃຊ້ shells ເວັບສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ backdoor.
ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ໄດ້ປິດການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນປະຈໍາບັນຊີບໍລິຫານ ແລະລຶບບັນທຶກອອກຈາກເຊີບເວີທີ່ສໍາຄັນເພື່ອປົກປິດການຕິດຕາມ ແລະລຶບຫຼັກຖານຂອງກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ, anydesk.exe ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນສາມໂຮດລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນກຸມພາຫາກາງເດືອນມີນາ 2023. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂົ່ມຂູ່ໄດ້ປະນີປະນອມຫນຶ່ງເຈົ້າພາບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຍ້າຍໄປທາງຂ້າງເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປະຕິບັດການໃນອີກສອງອັນ.
ວິທີການຕິດຕັ້ງ AnyDesk ໃນແຕ່ລະເຄື່ອງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ. ນັກສະແດງຍັງໄດ້ໃຊ້ລູກຄ້າ ConnectWise ScreenConnect ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອດາວໂຫລດແລະເປີດໃຊ້ເຄື່ອງມືການຖິ້ມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ Mimikatz.
ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ Apache Log4j ທີ່ຮູ້ຈັກ (CVE-2021-44228 ຫຼື Log4Shell) ໃນລະບົບ ServiceDesk ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ບໍ່ສໍາເລັດ.
ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຫຼົ່ານີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ການປັບປຸງຫລ້າສຸດ, ຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ຊອບແວການເຂົ້າເຖິງຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແລະລົບລ້າງບັນຊີແລະກຸ່ມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດຮີດຂອງພວກເຂົາ.
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