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ນັກສະແດງໃນລັດຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນ Fortinet FortiOS SSL-VPN ແລະ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus, ເຕືອນ CISA

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ນັກສະແດງໃນລັດຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນ Fortinet FortiOS SSL-VPN ແລະ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus, ເຕືອນ CISA

ອົງການຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຫະລັດ (CISA) ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບບັນດານັກສະແດງໃນລັດຫຼາຍປະເທດທີ່ສວຍໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນ Fortinet FortiOS SSL-VPN ແລະ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus. ນັກສະແດງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນລະບົບທີ່ຖືກທໍາລາຍແລະສ້າງການຄົງຕົວ.

ການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຮ່ວມກັນໂດຍ CISA, FBI, Federal Bureau of Investigation (FBI), ແລະ Cyber ​​Mission Force (CNMF), ລະບຸວ່າບັນດານັກສະແດງການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊາດ (APT) ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການຂຸດຄົ້ນ CVE-2022-47966. ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຄວາມຄົງທີ່ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂ້າງຄຽງໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍ.

​ເຖິງ​ວ່າ​ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ນາບ​ຂູ່​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ, ​ແຕ່​ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (USCYBERCOM) ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ບັນດາ​ລູກ​ເຮືອ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ອີຣານ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕອບໂຕ້ເຫດການທີ່ດໍາເນີນໂດຍ CISA ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂະແໜງການບິນທີ່ບໍ່ມີຊື່ແຕ່ເດືອນກຸມພາຫາເດືອນເມສາ 2023. ເຊື່ອວ່າກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຊ່ອງໂຫວ່ CVE-2022-47966 ຫມາຍເຖິງຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລະຫັດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສາມາດຄອບຄອງກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງສົມບູນ.

ເມື່ອຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ນຳໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງລະດັບຮາກຂອງເວັບເຊີບເວີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການເພື່ອດາວໂຫລດ malware ເພີ່ມເຕີມ, enumerate ເຄືອຂ່າຍ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິຫານ, ແລະຍ້າຍອອກຂ້າງຄຽງພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ກຳມະສິດ​ໃດ​ຖືກ​ລັກ​ເປັນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນຄໍາຖາມຍັງຖືກລະເມີດໂດຍໃຊ້ vector ການເຂົ້າເຖິງເບື້ອງຕົ້ນທີສອງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນ CVE-2022-42475, ແມງໄມ້ຮ້າຍແຮງໃນ Fortinet FortiOS SSL-VPN, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ Firewall.

CISA ໄດ້ລະບຸວ່າຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ປະນີປະນອມ ແລະໃຊ້ຂໍ້ມູນບັນຊີບໍລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຖືກປິດການນຳໃຊ້ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ຈ້າງມາກ່ອນໜ້ານີ້. ມັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າຜູ້ໃຊ້ຖືກປິດການໃຊ້ງານກ່ອນທີ່ຈະມີກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສັງເກດເຫັນ.

ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໄດ້ລິເລີ່ມການເຂົ້າລະຫັດຂອງ Transport Layer Security (TLS) ຫຼາຍຄັ້ງໄປຫາທີ່ຢູ່ IP ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນໄຟວໍທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຍ້າຍຈາກ firewall ໄປຫາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບໄຊຕ໌ແລະນໍາໃຊ້ shells ເວັບສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ backdoor.

ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ໄດ້ປິດການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນປະຈໍາບັນຊີບໍລິຫານ ແລະລຶບບັນທຶກອອກຈາກເຊີບເວີທີ່ສໍາຄັນເພື່ອປົກປິດການຕິດຕາມ ແລະລຶບຫຼັກຖານຂອງກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ, anydesk.exe ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນສາມໂຮດລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນກຸມພາຫາກາງເດືອນມີນາ 2023. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂົ່ມຂູ່ໄດ້ປະນີປະນອມຫນຶ່ງເຈົ້າພາບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຍ້າຍໄປທາງຂ້າງເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປະຕິບັດການໃນອີກສອງອັນ.

ວິທີການຕິດຕັ້ງ AnyDesk ໃນແຕ່ລະເຄື່ອງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ. ນັກສະແດງຍັງໄດ້ໃຊ້ລູກຄ້າ ConnectWise ScreenConnect ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອດາວໂຫລດແລະເປີດໃຊ້ເຄື່ອງມືການຖິ້ມຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ Mimikatz.

ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ Apache Log4j ທີ່ຮູ້ຈັກ (CVE-2021-44228 ຫຼື Log4Shell) ໃນລະບົບ ServiceDesk ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ບໍ່ສໍາເລັດ.

ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຫຼົ່ານີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ການປັບປຸງຫລ້າສຸດ, ຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ຊອບແວການເຂົ້າເຖິງຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແລະລົບລ້າງບັນຊີແລະກຸ່ມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດຮີດຂອງພວກເຂົາ.

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By Vicky Stavropoulou

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