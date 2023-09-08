ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການປັບປຸງການຊອກຫາທີ່ປອດໄພຂອງ Google: ການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ phishing

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ການປັບປຸງການຊອກຫາທີ່ປອດໄພຂອງ Google: ການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ phishing

ກູໂກໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ໃຫ້ກັບຕົວທ່ອງເວັບ Chrome ຂອງຕົນທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການປ້ອງກັນປະສິດທິພາບຫຼາຍຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ phishing. ແຄມເປນ phishing, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ຫຼອກລວງຫຼືອີເມລ໌ທີ່ຕັ້ງເປັນແຫຼ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການຕິດເຊື້ອອຸປະກອນທີ່ມີໄວຣັສແລະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນໂດຍຜ່ານການຫລອກລວງ. ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Enhanced Safe Browsing, Google ຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ຫຼີກເວັ້ນການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.

ການປັບປຸງການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທາງເລືອກ, ຈະກາຍເປັນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Chrome ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອັບເດດຄົບຮອບ 15 ປີຂອງຕົວທ່ອງເວັບ. ຄຸນສົມບັດນີ້ກວດສອບ URL ຂອງເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ກັບບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີຄລາວຂອງ Google ໃນເວລາຈິງ. ຖ້າພົບການຈັບຄູ່, ເວັບໄຊທ໌ຖືກບລັອກແລະສະແດງຄໍາເຕືອນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້.

ການປັບປຸງນີ້ແທນຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນ phishing ເກົ່າຂອງ Google ທີ່ເອີ້ນວ່າ Safe Browsing, ເຊິ່ງເກັບຮັກສາລາຍຊື່ເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການນີ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ສາມາດກວດພົບເວັບໄຊທ໌ phishing ທີ່ເປີດຕົວຫຼັງຈາກການອັບເດດຫຼ້າສຸດ. ການປັບປຸງການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພແກ້ໄຂສິ່ງນີ້ໂດຍການອີງໃສ່ເຊີບເວີຄລາວຂອງ Google ເພື່ອການປົກປ້ອງທີ່ທັນສະໄໝ.

ໂດຍການຢຸດຄຸນສົມບັດການທ່ອງເວັບແບບປອດໄພແບບເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາແບບປອດໄພທີ່ປັບປຸງເປັນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, Google ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນຄວາມພະຍາຍາມຫຼອກລວງທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດພົບ. ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງ 25% ໃນການປົກປ້ອງ malware ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ phishing ໂດຍການປ່ຽນໄປໃຊ້ຄຸນສົມບັດການປັບປຸງ.

ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງການຊອກຫາທີ່ປອດໄພໃຫ້ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ມັນມາພ້ອມກັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີຂອງ Google, ທຸກໆ URL ທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າມາຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ Google ເພື່ອກວດສອບ. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Google ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການໂຄສະນາ, ອີງຕາມການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Google ຮັບປະກັນຜູ້ໃຊ້ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານ Enhanced Safe Browsing ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼອກລວງເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ.

Google ວາງແຜນທີ່ຈະຍ້າຍຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດໄປຫາ Enhanced Safe Browsing ໃນອາທິດໜ້າ. ເຄື່ອງມືໃຫມ່ນີ້ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ phishing ສາມາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການປົກປ້ອງທີ່ປັບປຸງ, ຕາບໃດທີ່ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາຖືກແກ້ໄຂ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທ່າອ່ຽງດິຈິຕອນ
- ຄອມ​ພິວ​ເຕີ Bleeping​

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ