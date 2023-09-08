ການປັບປຸງການຊອກຫາທີ່ປອດໄພຂອງ Google: ການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ phishing

ກູໂກໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ໃຫ້ກັບຕົວທ່ອງເວັບ Chrome ຂອງຕົນທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການປ້ອງກັນປະສິດທິພາບຫຼາຍຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ phishing. ແຄມເປນ phishing, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ຫຼອກລວງຫຼືອີເມລ໌ທີ່ຕັ້ງເປັນແຫຼ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການຕິດເຊື້ອອຸປະກອນທີ່ມີໄວຣັສແລະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນໂດຍຜ່ານການຫລອກລວງ. ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Enhanced Safe Browsing, Google ຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ຫຼີກເວັ້ນການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ການປັບປຸງການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທາງເລືອກ, ຈະກາຍເປັນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Chrome ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອັບເດດຄົບຮອບ 15 ປີຂອງຕົວທ່ອງເວັບ. ຄຸນສົມບັດນີ້ກວດສອບ URL ຂອງເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ກັບບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີຄລາວຂອງ Google ໃນເວລາຈິງ. ຖ້າພົບການຈັບຄູ່, ເວັບໄຊທ໌ຖືກບລັອກແລະສະແດງຄໍາເຕືອນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້.
ການປັບປຸງນີ້ແທນຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນ phishing ເກົ່າຂອງ Google ທີ່ເອີ້ນວ່າ Safe Browsing, ເຊິ່ງເກັບຮັກສາລາຍຊື່ເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການນີ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ສາມາດກວດພົບເວັບໄຊທ໌ phishing ທີ່ເປີດຕົວຫຼັງຈາກການອັບເດດຫຼ້າສຸດ. ການປັບປຸງການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພແກ້ໄຂສິ່ງນີ້ໂດຍການອີງໃສ່ເຊີບເວີຄລາວຂອງ Google ເພື່ອການປົກປ້ອງທີ່ທັນສະໄໝ.
ໂດຍການຢຸດຄຸນສົມບັດການທ່ອງເວັບແບບປອດໄພແບບເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາແບບປອດໄພທີ່ປັບປຸງເປັນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, Google ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນຄວາມພະຍາຍາມຫຼອກລວງທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດພົບ. ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງ 25% ໃນການປົກປ້ອງ malware ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ phishing ໂດຍການປ່ຽນໄປໃຊ້ຄຸນສົມບັດການປັບປຸງ.
ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງການຊອກຫາທີ່ປອດໄພໃຫ້ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ມັນມາພ້ອມກັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີຂອງ Google, ທຸກໆ URL ທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າມາຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ Google ເພື່ອກວດສອບ. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Google ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການໂຄສະນາ, ອີງຕາມການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Google ຮັບປະກັນຜູ້ໃຊ້ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານ Enhanced Safe Browsing ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼອກລວງເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ.
Google ວາງແຜນທີ່ຈະຍ້າຍຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດໄປຫາ Enhanced Safe Browsing ໃນອາທິດໜ້າ. ເຄື່ອງມືໃຫມ່ນີ້ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ phishing ສາມາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການປົກປ້ອງທີ່ປັບປຸງ, ຕາບໃດທີ່ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາຖືກແກ້ໄຂ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທ່າອ່ຽງດິຈິຕອນ
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