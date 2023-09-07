ແອັບ Google Chrome ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບວັນເກີດຄົບຮອບ 15 ປີ

Google ກໍາລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 15 ປີຂອງຕົນດ້ວຍການອັບເດດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບແອັບຯ Google Chrome. ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນການນໍາສະເຫນີພາສາ Material You design, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ. ພາສາການອອກແບບນີ້ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດກັບ Android 12 ແລະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນຮູບລັກສະນະຂອງໂທລະສັບ Android.
ດ້ວຍການອັບເດດໃໝ່, ຜູ້ໃຊ້ Chrome ດຽວນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຜງ "ປັບແຕ່ງ Chrome" ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເລືອກຈາກຫຼາຍສີເພື່ອປັບແຕ່ງປະສົບການທ່ອງເວັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ບົນພື້ນຖານຕໍ່ໂປຣໄຟລ໌, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຫຼາຍໂປຣໄຟລ໌ເພື່ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ຽນແປງການອອກແບບ, ເມນູ Chrome ຍັງຖືກປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສ່ວນຂະຫຍາຍ Chrome, Google ແປພາສາ ແລະ Google Password Manager ໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະສົມບັດແລະການບໍລິການ favorite ຂອງເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ກົດສອງສາມຄັ້ງ.
Chrome Web Store ຍັງໄດ້ຮັບການອອກແບບໃໝ່ທີ່ສົມບູນ, ມີການແນະນຳທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວ ແລະຊຸດສ່ວນຂະຫຍາຍທີ່ຄັດສັນມາ. ຍັງມີສ່ວນຂະຫຍາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI, ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຄື່ອງມືທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI.
ນອກຈາກນັ້ນ, Google ກໍາລັງເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫມ່ໃຫ້ກັບ Chrome ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການການຊອກຫາ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວແມ່ນປຸ່ມ "ຄົ້ນຫາຫນ້ານີ້ກັບ Google", ເຊິ່ງເປີດແຖບດ້ານຂ້າງສໍາລັບການຄົ້ນຫາໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຕໍາແຫນ່ງປະຈຸບັນຂອງຜູ້ໃຊ້. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາຂໍ້ມູນແລະດໍາເນີນການຄົ້ນຫາໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການໄຫລຂອງຜົນການຊອກຫາ.
Google ກໍາລັງຂະຫຍາຍປະສົບການຄົ້ນຫາ Generative (SGE), ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດວິທີການຄົ້ນຫາຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ມີຈໍາກັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, Google ກໍາລັງເປີດມັນສໍາລັບການທົດສອບໃນສະຫະລັດ, ຄຸນນະສົມບັດນີ້ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນອະນາຄົດຂອງການຄົ້ນຫາແລະການປະດິດສ້າງທີ່ Google ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບແອັບ Google Chrome ແລະ Chrome Web Store ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການປັບແຕ່ງຜູ້ໃຊ້, ການເຂົ້າຫາ ແລະປະສິດທິພາບການທ່ອງເວັບ. ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ທ່ານອອກແບບພາສາ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ Chrome ສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ປະສົບການທ່ອງເວັບທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວ ແລະສະດວກກວ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການອັບເດດແອັບ Google Chrome ນໍາເອົາພາສາທີ່ທ່ານອອກແບບ ແລະອອກແບບ Chrome Web Store ຄືນໃໝ່, ໂດຍ Andrew Myrick (https://www.androidcentral.com/chrome-app-update-brings-material-you-design-language-and-chrome- ການອອກແບບຮ້ານເວັບ)
– Google Chrome ໄດ້ຮັບວັດສະດຸທີ່ທ່ານອອກແບບສໍາລັບວັນເກີດຄົບຮອບ 15 ປີ, ໂດຍ Filip Truta (https://news.softpedia.com/news/google-chrome-gets-material-you-design-for-15th-birthday-534818.shtml)