ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການໄຫຼຂອງ Laminar ໃນການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການໄຫຼຂອງ Laminar ໃນການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນ

ລະບົບການໄຫຼ laminar ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດແລະບໍ່ມີອະນຸພາກ. ມັນຫມາຍເຖິງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະເປັນເອກະພາບທີ່ຄວບຄຸມແລະກໍາຈັດການປົນເປື້ອນ particles ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ພາຍໃນຕູ້ການໄຫຼຂອງ laminar, ອາກາດຈະຜ່ານການກັ່ນຕອງກ່ອນຄຸນນະພາບສູງ, ເອົາອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຜ່ານລະບົບພັດລົມແລະການກັ່ນຕອງ ULPA, ເຊິ່ງສາມາດກໍາຈັດ 99.9998% ຂອງອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 0.12 μm. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະສ້າງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີອະນຸພາກ.

ມີສອງການຈັດປະເພດສໍາລັບການໄຫຼຂອງ laminar: ISO Class 3 (FED Class 1) ສໍາລັບການໄຫຼ Laminar ແນວຕັ້ງ (VLF) ແລະ ISO Class 4 (FED Class 10) ສໍາລັບ Horizontal Laminar Flow (HLF). ຕູ້ VLF ຄ້າຍກັບຫ້ອງສະອາດໃນຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ມີພັດລົມ/ເຄື່ອງກອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເພດານ. ທິດທາງການໄຫຼຂອງ laminar ລົງຈະຊ່ວຍເພີ່ມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຂັບໄລ່ອະນຸພາກອອກຈາກບ່ອນຫຸ້ມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຕູ້ VLF ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຂະບວນການທີ່ບໍ່ສະອາດຫຼືອະນຸພາກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກເຂົາສ້າງເຂດສະອາດແລະເປັນຫມັນລະຫວ່າງຫນ້າວຽກແລະຫນ້າກອງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຂັ້ນຕອນການປະສົມທີ່ເປັນຫມັນ, ການກະກຽມຊຸດສັກຢາຫຼືເປັນຫມັນແມ່ນເຮັດຢູ່ເຫນືອຫນ້າວຽກ.

ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ຕູ້ HLF ໂດຍກົງຈາກທາງຫລັງຂອງຕູ້ແລະອອກໂດຍຜ່ານການເປີດທາງຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ HLF ອາດຈະບໍ່ພົບສິ່ງກີດຂວາງທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນຕູ້, ມັນສາມາດລະເບີດສານໃສ່ໃບຫນ້າຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕູ້ VLF ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສະຫນອງການປົກປ້ອງຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ຕູ້ໄຫຼ laminar ແນວຕັ້ງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບເຊັ່ນ: ການປົກປ້ອງຜູ້ປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫນ້ອຍ, ແລະການປົນເປື້ອນຂ້າມຫນ້ອຍລົງຂອງລາຍການໃນຫນ້າວຽກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການ ladder ຂັ້ນຕອນສໍາລັບການປ່ຽນການກັ່ນຕອງແລະບໍ່ສາມາດມີລາຍການຫຼືມືວາງໄວ້ເທິງຂອງກັນແລະກັນ.

hoods ການໄຫຼ laminar ອອກຕາມລວງນອນໃຫ້ການປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຫນ້າວຽກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວຢ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງ laminar ແລະລະເບີດ fumes / ຝຸ່ນໃນໃບຫນ້າຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ.

Monmouth Scientific Limited ຊ່ຽວຊານໃນເຕັກໂນໂລຊີ recirculating ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບ cupboards fume, laminar flow, ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ, ການບັນຈຸຝຸ່ນ, ແລະ ISO Class cleanrooms. ເຕັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະ ໄໝ ຂອງພວກເຂົາສຸມໃສ່ການບໍລິໂພກພະລັງງານຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ລວມ​ທັງ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​, ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​, ການ​ຢາ​, ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​, ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​]

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ