ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການໄຫຼຂອງ Laminar ໃນການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນ

ລະບົບການໄຫຼ laminar ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດແລະບໍ່ມີອະນຸພາກ. ມັນຫມາຍເຖິງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະເປັນເອກະພາບທີ່ຄວບຄຸມແລະກໍາຈັດການປົນເປື້ອນ particles ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ພາຍໃນຕູ້ການໄຫຼຂອງ laminar, ອາກາດຈະຜ່ານການກັ່ນຕອງກ່ອນຄຸນນະພາບສູງ, ເອົາອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຜ່ານລະບົບພັດລົມແລະການກັ່ນຕອງ ULPA, ເຊິ່ງສາມາດກໍາຈັດ 99.9998% ຂອງອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 0.12 μm. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະສ້າງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີອະນຸພາກ.
ມີສອງການຈັດປະເພດສໍາລັບການໄຫຼຂອງ laminar: ISO Class 3 (FED Class 1) ສໍາລັບການໄຫຼ Laminar ແນວຕັ້ງ (VLF) ແລະ ISO Class 4 (FED Class 10) ສໍາລັບ Horizontal Laminar Flow (HLF). ຕູ້ VLF ຄ້າຍກັບຫ້ອງສະອາດໃນຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ມີພັດລົມ/ເຄື່ອງກອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເພດານ. ທິດທາງການໄຫຼຂອງ laminar ລົງຈະຊ່ວຍເພີ່ມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຂັບໄລ່ອະນຸພາກອອກຈາກບ່ອນຫຸ້ມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ຕູ້ VLF ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຂະບວນການທີ່ບໍ່ສະອາດຫຼືອະນຸພາກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກເຂົາສ້າງເຂດສະອາດແລະເປັນຫມັນລະຫວ່າງຫນ້າວຽກແລະຫນ້າກອງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຂັ້ນຕອນການປະສົມທີ່ເປັນຫມັນ, ການກະກຽມຊຸດສັກຢາຫຼືເປັນຫມັນແມ່ນເຮັດຢູ່ເຫນືອຫນ້າວຽກ.
ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ຕູ້ HLF ໂດຍກົງຈາກທາງຫລັງຂອງຕູ້ແລະອອກໂດຍຜ່ານການເປີດທາງຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ HLF ອາດຈະບໍ່ພົບສິ່ງກີດຂວາງທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນຕູ້, ມັນສາມາດລະເບີດສານໃສ່ໃບຫນ້າຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕູ້ VLF ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສະຫນອງການປົກປ້ອງຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຕູ້ໄຫຼ laminar ແນວຕັ້ງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບເຊັ່ນ: ການປົກປ້ອງຜູ້ປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫນ້ອຍ, ແລະການປົນເປື້ອນຂ້າມຫນ້ອຍລົງຂອງລາຍການໃນຫນ້າວຽກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການ ladder ຂັ້ນຕອນສໍາລັບການປ່ຽນການກັ່ນຕອງແລະບໍ່ສາມາດມີລາຍການຫຼືມືວາງໄວ້ເທິງຂອງກັນແລະກັນ.
hoods ການໄຫຼ laminar ອອກຕາມລວງນອນໃຫ້ການປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຫນ້າວຽກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວຢ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງ laminar ແລະລະເບີດ fumes / ຝຸ່ນໃນໃບຫນ້າຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ.
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