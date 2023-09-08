Huawei ຂອງຈີນເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Mate 60 Pro+ ເພື່ອຂາຍລ່ວງໜ້າ

ບໍລິສັດ Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ນຳສະເໜີສະມາດໂຟນ Mate 60 Pro+ ວາງຂາຍລ່ວງໜ້າ. ການເພີ່ມໃຫມ່ໃນຊຸດ Mate ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຈີນໃນການເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ແຕກຕ່າງຈາກການເປີດຕົວຂອງ Mate 60 Pro ທີ່ຜ່ານມາ, Huawei ບໍ່ໄດ້ໂຄສະນາ Mate 60 Pro+ ລ່ວງຫນ້າ. ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດໃນຮ້ານອອນໄລນ໌ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນວ່າລູກຄ້າສາມາດເລີ່ມວາງຄໍາສັ່ງຈາກ 10:08 am (0208 GMT), ໂດຍຄາດວ່າຈະຈັດສົ່ງໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ Huawei ສໍາລັບ Mate 60 Pro+ ເນັ້ນໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວທຽມສອງດວງພ້ອມໆກັນແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເມື່ອທຽບກັບ Mate 60 Pro. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຄາຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ. ອີງຕາມການທົດສອບຄວາມໄວທີ່ແບ່ງປັນໂດຍຜູ້ຊື້ໃນສື່ສັງຄົມຂອງຈີນ, Mate 60 Pro+ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວການດາວໂຫລດທີ່ລື່ນກາຍໂທລະສັບ 5G ຊັ້ນນໍາອື່ນໆ.
ການວິເຄາະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ດໍາເນີນໂດຍ TechInsights ເປີດເຜີຍວ່າໂທລະສັບສະຫຼາດແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບໃຫມ່ Kirin 9000s, ຜະລິດໃນປະເທດຈີນໂດຍ Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). ການຄົ້ນພົບນີ້ເຫັນວ່າເປັນການບຸກທະລຸອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ Huawei, ຍ້ອນວ່າການເຂົ້າຫາເຄື່ອງມືການຜະລິດຊິບຂອງບໍລິສັດທີ່ຈຳເປັນໃນການຜະລິດອຸປະກອນມືຖືຂັ້ນສູງໄດ້ຖືກຈຳກັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຍ້ອນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕັ້ງແຕ່ປີ 2019. ກ່ອນໜ້ານີ້, Huawei ສາມາດເປີດໂຕລຸ້ນ 5G ໄດ້ຢ່າງຈຳກັດໂດຍການນຳໃຊ້ທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້. ຊິບ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ Mate 60 Pro+ ແລ້ວ, Huawei ຍັງເປີດໂຕ Huawei Mate X5, ລຸ້ນໃໝ່ຂອງໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [TechInsights](ແຫຼ່ງ-1)
- [ສື່ມວນຊົນສັງຄົມຂອງຈີນ] (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2)
ນິຍາມ:
– ຊິບ Kirin 9000s: ເປັນຊິບທີ່ພັດທະນາໂດຍ Huawei ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງຕົນ.
– Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC): ເປັນບໍລິສັດຜະລິດ semiconductor ຂອງຈີນ.
(source-1, source-2: URLs ຖືກລຶບອອກແລ້ວ)