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Huawei Technologies ຂອງຈີນເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Mate 60 Pro+

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Huawei Technologies ຂອງຈີນເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Mate 60 Pro+

Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມຂາຍລ່ວງໜ້າສຳລັບສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, Mate 60 Pro+. ໂດຍບໍ່ມີການໂຄສະນາກ່ອນ, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດໃນຮ້ານອອນໄລນ໌ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນວ່າມັນຈະເລີ່ມການສັ່ງຊື້ໂທລະສັບ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບໂທລະສັບໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວທຽມສອງດວງພ້ອມໆກັນແລະການເກັບຮັກສາພາຍໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມັນເມື່ອທຽບກັບ Mate 60 Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຄາບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ.

ຜູ້ຊື້ໃນປະເທດຈີນໄດ້ລາຍງານຄວາມໄວດາວໂຫລດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນ Mate 60 Pro, ລື່ນກາຍໂທລະສັບ 5G ຊັ້ນນໍາ. ການວິເຄາະການທໍາລາຍໂທລະສັບທີ່ດໍາເນີນໂດຍ TechInsights ເປີດເຜີຍວ່າມັນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ Kirin 9000s, ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍ Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ໃນປະເທດຈີນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບ Huawei, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມື chipmaking ນັບຕັ້ງແຕ່ 2019 ເນື່ອງຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.

ຄວາມສາມາດຂອງ Huawei ໃນການຜະລິດອຸປະກອນມືຖືແບບພິເສດແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດ, ແລະບໍລິສັດໄດ້ອີງໃສ່ຊິບທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບການເປີດຕົວແບບຈໍາລອງ 5G ຈໍານວນຈໍາກັດ. ການນຳສະເໜີຊິບ Kirin 9000s ໃໝ່ໝາຍເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ Huawei.

ນອກຈາກ Mate 60 Pro+ ແລ້ວ, Huawei ຍັງໄດ້ເປີດຕົວ Huawei Mate X5, ລຸ້ນໃໝ່ຂອງໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປ່ອຍ Mate 60 Pro+ ຂອງ Huawei ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ໂດຍສະເຫນີຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາແລະການນໍາໃຊ້ຊິບທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ, Huawei ຍັງສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫ້ອງ​ຂ່າວ​ປັກ​ກິ່ງ
- TechInsights

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດສະຫຼຸບທີ່ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ. ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ລວມການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ສະເພາະ.

By Gabriel Botha

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