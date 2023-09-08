Huawei Technologies ຂອງຈີນເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Mate 60 Pro+

Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມຂາຍລ່ວງໜ້າສຳລັບສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, Mate 60 Pro+. ໂດຍບໍ່ມີການໂຄສະນາກ່ອນ, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດໃນຮ້ານອອນໄລນ໌ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນວ່າມັນຈະເລີ່ມການສັ່ງຊື້ໂທລະສັບ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບໂທລະສັບໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວທຽມສອງດວງພ້ອມໆກັນແລະການເກັບຮັກສາພາຍໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມັນເມື່ອທຽບກັບ Mate 60 Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຄາບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ.
ຜູ້ຊື້ໃນປະເທດຈີນໄດ້ລາຍງານຄວາມໄວດາວໂຫລດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນ Mate 60 Pro, ລື່ນກາຍໂທລະສັບ 5G ຊັ້ນນໍາ. ການວິເຄາະການທໍາລາຍໂທລະສັບທີ່ດໍາເນີນໂດຍ TechInsights ເປີດເຜີຍວ່າມັນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ Kirin 9000s, ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍ Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ໃນປະເທດຈີນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບ Huawei, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມື chipmaking ນັບຕັ້ງແຕ່ 2019 ເນື່ອງຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ຄວາມສາມາດຂອງ Huawei ໃນການຜະລິດອຸປະກອນມືຖືແບບພິເສດແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດ, ແລະບໍລິສັດໄດ້ອີງໃສ່ຊິບທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບການເປີດຕົວແບບຈໍາລອງ 5G ຈໍານວນຈໍາກັດ. ການນຳສະເໜີຊິບ Kirin 9000s ໃໝ່ໝາຍເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ Huawei.
ນອກຈາກ Mate 60 Pro+ ແລ້ວ, Huawei ຍັງໄດ້ເປີດຕົວ Huawei Mate X5, ລຸ້ນໃໝ່ຂອງໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປ່ອຍ Mate 60 Pro+ ຂອງ Huawei ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ໂດຍສະເຫນີຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາແລະການນໍາໃຊ້ຊິບທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ, Huawei ຍັງສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
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ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດສະຫຼຸບທີ່ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ. ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ລວມການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ສະເພາະ.