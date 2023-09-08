ແລັບທັອບ Gaming ທີ່ດີທີ່ສຸດລາຄາຕ່ຳກວ່າ 50,000 ₹ ພ້ອມກັບປະສິດທິພາບພິເສດ

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບແລັບທັອບເກມທີ່ມີງົບປະມານຕໍ່າກວ່າ 50,000 ₹, ທ່ານມາຮອດບ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ໂນດບຸກເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ແຂງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍທະນາຄານ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອາດຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດລະດັບສູງທັງໝົດຂອງແລັບທັອບເກມທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ, ແຕ່ພວກມັນຍັງໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ບໍ່ລຽບງ່າຍສຳລັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ.
ທາງເລືອກທີ່ດີອັນໜຶ່ງແມ່ນ Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Hexa Core 5500U Gaming Laptop. ມັນມີໂປເຊດເຊີ AMD Ryzen 5 ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ກຣາບຟິກ NVIDIA GeForce GTX 1650 ພ້ອມກັບໜ່ວຍຄວາມຈຳ 4GB, RAM 8GB ແລະ SSD 512GB. ແລັບທັອບນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງພະລັງງານ ແລະການເຄື່ອນທີ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບນັກຫຼິ້ນເກມໃນງົບປະມານ.
ທາງເລືອກອື່ນແມ່ນ Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Quad Core 3550H Gaming Laptop. ມັນມາພ້ອມກັບກາຟິກ NVIDIA GeForce GTX 1650, RAM 8GB ແລະ SSD 512GB. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ RAM 8GB ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ, ແລັບທັອບນີ້ຍັງໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ.
HP Laptop 14 ເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ແຂງ. ມັນມີໂປເຊດເຊີ AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics, RAM 8GB LPDDR5 ແລະ SSD 512GB. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະຈໍສະແດງຜົນ FHD ທີ່ຄົມຊັດ, ແລັບທັອບໜ່ວຍນີ້ເໝາະສຳລັບນັກຫຼິ້ນເກມໃນຂະນະເດີນທາງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໂປເຊດເຊີ Intel, MSI Modern 15 ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີ. ມັນມາພ້ອມກັບໂປເຊດເຊີ Intel 11th Gen i5, Intel UHD Graphics, RAM 8GB, ແລະ 512GB NVMe SSD. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ, ມັນຍັງສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມ.
ສຸດທ້າຍ, ຄອມພິວເຕີ Dell Vostro 3425 ແມ່ນມີມູນຄ່າພິຈາລະນາ. ມັນມີໂປເຊດເຊີ Ryzen R5-5625U, RAM 8GB DDR4 ແລະ SSD 512GB. ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນ FHD WVA AG ແລະລະບົບປະຕິບັດການ Windows 11, ແລັບທັອບນີ້ໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ແຂງແກ່ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໂນດບຸກເກມເຫຼົ່ານີ້ລາຄາຕໍ່າກວ່າ 50,000 ₹ ສະຫນອງປະສິດທິພາບພິເສດໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍທະນາຄານ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມັກໂປເຊດເຊີ AMD ຫຼື Intel, ມີທາງເລືອກທີ່ມີໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການແລະງົບປະມານຂອງທ່ານ. ອັບເກຣດປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານດ້ວຍແລັບທັອບລາຄາບໍ່ແພງເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Hexa Core 5500U Gaming Laptop ໃນ Flipkart
– Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Quad Core 3550H Gaming Laptop ໃນ Flipkart
– HP Laptop 14 ໃນ Amazon
– MSI Modern 15 Intel 11th Gen i5-1155G7 Gaming Laptop ໃນ Amazon
– ແລັບທັອບ Dell Vostro 3425 ຢູ່ໃນ Dell.com