ສົມບັດທີ່ພົບເຫັນ: ການຄົ້ນພົບຊິ້ນສ່ວນປະຫວັດສາດຢູ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ

ຈິນຕະນາການທີ່ສະດຸດກັບຊັບສົມບັດໃນຂະນະທີ່ລັ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ. Dolores McCulloch ມີປະສົບການພຽງແຕ່ວ່າເມື່ອນາງພົບເຫັນຮູບຖ່າຍສີດໍາແລະສີຂາວທີ່ລືມຂອງ Nogales ໃນຂະນະທີ່ຫຼີ້ນ tennis ກັບຫມູ່ເພື່ອນຢູ່ Anza Park. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງນາງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງວັດຖຸບູຮານປະຫວັດສາດ.
ການພົບກັນຂອງ McCulloch ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າປະຫວັດສາດສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ນາງແລະເພື່ອນຂອງນາງໄດ້ເຈາະເຂົ້າໄປໃນລາຍການທີ່ຖິ້ມໄວ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບຖ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະຖືກລືມມາເປັນເວລາຫລາຍສິບປີ. ການຄົ້ນພົບໂອກາດນີ້ແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການລະມັດລະວັງໃນການຮັກສາປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາແລະທະນຸຖະຫນອມສິ່ງທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນອະດີດ.
ສະມາຄົມປະຫວັດສາດ Pimeria Alta ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາວັດຖຸບູຮານປະຫວັດສາດ. Christine Courtland, ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງສັງຄົມ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແລະຄຸນຄ່າທີ່ພວກເຂົານໍາມາສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃນອະດີດ. ວັດຖຸບູຮານດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດແລະປະສົບການຂອງຜູ້ທີ່ມາກ່ອນພວກເຮົາ.
ການປົກປັກຮັກສາປະຫວັດສາດແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ໂດຍການກວດສອບວັດຖຸບູຮານຈາກອະດີດ, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງພວກເຮົາແລະຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາຂຶ້ນກັບ. ຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ນໍາພາພວກເຮົາໃນການຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງແລະຄວາມຄືບຫນ້າຕາມເວລາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຍົກຍ້ອງມໍລະດົກທີ່ຄົນລຸ້ນກ່ອນໄດ້ປະໄວ້.
ໃນໂລກທີ່ມັກຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໃຫມ່ແລະອະນາຄົດ, ເລື່ອງການຄົ້ນພົບຂອງ Dolores McCulloch ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງທີ່ຖືກມອງຂ້າມ. ປະຫວັດສາດແມ່ນຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ, ລໍຖ້າການເປີດເຜີຍແລະຍົກຍ້ອງ. ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກນິທານເລື່ອງນີ້ໃຫ້ທະນຸຖະຫນອມສິ່ງປະດິດໃນອະດີດຂອງພວກເຮົາແລະບໍ່ເຄີຍປະເມີນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດ.
ນິຍາມ:
– Nogales: ເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາຍແດນລະຫວ່າງ Arizona, ສະຫະລັດ, ແລະ Sonora, ເມັກຊິໂກ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາແລະປະຫວັດສາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
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