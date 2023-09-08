Sony ເປີດຕົວຈໍສະແດງຜົນ LED Crystal ສີ່ອັນໃຫມ່ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຜະລິດ virtual

Sony Electronics ໄດ້ນໍາສະເຫນີຊຸດ VERONA, ປະກອບດ້ວຍສີ່ຈໍສະແດງຜົນ LED crystal ທີ່ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຜະລິດ virtual. ຈໍສະແດງຜົນເຫຼົ່ານີ້ລວມເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີຫລ້າສຸດແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ສ້າງຮູບເງົາເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບທີ່ເຫນືອກວ່າສໍາລັບຜົນກະທົບ virtual ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ (VFX). ເທັກໂນໂລຍີຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາຈໍສະແດງຜົນ VERONA ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ Deep Black ແລະ Anti-Reflection Surface. ຮ່ວມກັນ, ເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ເສີມຂະຫຍາຍການສະແດງອອກໃນລະດັບສີດໍາແລະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຄົມຊັດທີ່ເກີດຈາກແສງສະຫວ່າງຈາກແຜງ LED ທີ່ຕິດກັນແລະອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຕູດິໂອ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລັງການຜະລິດ. ດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງສູງຂອງ 1,500 cd/m2 ແລະ gamut ສີທີ່ກວ້າງກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 97% ຂອງ DCI-P3, ຈໍສະແດງຜົນ VERONA ສະເຫນີປະສົບການພາບທີ່ແທ້ຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍສະແດງຜົນມີໄດເວີ LED ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສູງເຖິງ 7,680Hz, ຫຼຸດຜ່ອນການສະແກນຂອງປອມໃນຮູບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
Sony Electronics ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງທີ່ງ່າຍດາຍແລະຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຈໍສະແດງຜົນ VERONA ໃນຊຸດການຜະລິດ. ຈໍສະແດງຜົນໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍການອອກແບບຕູ້ 1: 1, ຈັບງ່າຍ, ຈັບ pins, ແລະກົນໄກການລັອກແບບ lever ທີ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື. ພວກເຂົາຍັງສາມາດປັບຕົວໄດ້ສໍາລັບການອອກແບບໂຄ້ງ, ຫ້ອຍ, ແລະ stacking LED, ສະຫນັບສະຫນູນຫນ້າຈໍຫຼາຍສູງເຖິງ 23 ຟຸດ. ອີງຕາມການ Kevin O'Connor, ຜູ້ອໍານວຍການອາວຸໂສຂອງການແກ້ໄຂການຜະລິດຮູບເງົາທີ່ Sony Electronics, ຈໍສະແດງຜົນ VERONA ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການປະສົມປະສານຂອງ realms ທີ່ແທ້ຈິງແລະ virtual ໃນການຜະລິດ virtual.
ຊຸດ VERONA ຈະຖືກສະແດງຢູ່ບູດ Sony ໃນລະຫວ່າງເຫດການ IBC ທີ່ຈະມາເຖິງໃນ Amsterdam, ແລະຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຊື້ໃນພາກຮຽນ spring 2024.
ທີ່ມາ: Sony Electronics
TECNO ຈະເປີດຕົວໂທລະສັບ Flip ທໍາອິດ, PHANTOM V Flip 5G ໃນເຫດການ Flagship
TECNO, ຍີ່ຫໍ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ໄດ້ປະກາດການເປີດຕົວໂທລະສັບ flip ລຸ້ນທໍາອິດຂອງຕົນ, PHANTOM V Flip 5G, ໃນງານ Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງໃນສິງກະໂປໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. ເຫດການນີ້ຈະປະສົມປະສານຄວາມງາມລະດັບຄວາມຫລູຫລາ. ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວຫນ້າ. ການນໍາສະເຫນີ PHANTOM V Flip 5G ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ TECNO ທີ່ຈະຄົ້ນຫາປັດໃຈຮູບແບບໃຫມ່ແລະກໍານົດຮູບແບບແລະຫນ້າທີ່ຂອງໂທລະສັບ flip. ໂທລະສັບພິກໃໝ່ນີ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດທຸລະກິດທົ່ວໂລກ “Go Premium” ຂອງ TECNO, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງອຸປະກອນລະດັບພຣີມຽມໂດຍການລວມເອົາເທັກໂນໂລຍີຂັ້ນສູງເຂົ້າກັບການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ.
ນອກຈາກ PHANTOM V Flip 5G, TECNO ຍັງຈະເປີດຕົວໂນດບຸກ TECNO MEGABOOK T1 2023 ລຸ້ນ 14 ນິ້ວ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເມື່ອກ່ອນໃນງານ IFA Berlin 2023. ດ້ວຍການສະເຫນີຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້, TECNO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບສະຫນອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີມູນຄ່າທັງແບບແລະຮູບແບບ. ເທກໂນໂລຍີການຄິດໄປຂ້າງຫນ້າໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: TECNO
Kandao ແນະນໍາ QooCam3, ກ້ອງຖ່າຍຮູບປະຕິບັດ 360 ອົງສາ
ບໍ່ດົນມານີ້ Kandao Technology ໄດ້ເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, QooCam3, ກ້ອງຖ່າຍຮູບປະຕິບັດ 360 ອົງສາທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຈັບພາບການຜະຈົນໄພ. QooCam3 ມີເລນ 360 ສາຍຕາທີ່ສາມາດຈັບພາບມຸມຕ່າງໆ, ຜະລິດວິດີໂອ 5.7 ອົງສາທີ່ສວຍງາມໃນ 30K 62FPS ແລະຄວາມລະອຽດສູງ 1.6MP ຮູບພາໂນຣາມາ. ດ້ວຍຮູຮັບແສງ F1 ກວ້າງ ແລະສອງເຊັນເຊີ 1.55/3 ນິ້ວ, QooCam8 ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ. ໂຫມດ DNGXNUMX ຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ສົມທົບກັບຊອບແວ RAW+, ປັບປຸງທຸກລາຍລະອຽດໂດຍການຈັບແປດໄຟລ໌ໃນກອບຫນຶ່ງແລະລວມພວກມັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຮູບພາບສູງສຸດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມສາມາດຂອງຮູບພາບ ແລະວິດີໂອ, QooCam3 ໄດ້ລວມເອົາສຽງແບບ Ambisonic 360 ອົງສາ, ໃຫ້ການສົ່ງສຽງທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງເພື່ອເສີມພາບໃຫ້ສົມກັບພາບ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງມີການປະມວນຜົນສຽງ SuperSteady, ຮັບປະກັນວ່າທິດທາງສຽງແມ່ນສອດຄ່ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບການຫມຸນກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍຮູບ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆລວມມີ SuperSteady Stabilization 2.0, ການແກ້ໄຂແນວນອນ 360 ອົງສາ, ລະດັບການກັນນ້ໍາແລະຝຸ່ນ IP68, ການຄວບຄຸມການສໍາພັດທີ່ຕອບສະຫນອງໃນຫນ້າຈໍສໍາຜັດ LCD ຂະຫນາດ 1.9 ນິ້ວ, ແລະຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ 1600mAh ຍາວ.
QooCam3 ໂດຍ Kandao ປະຈຸບັນມີໃຫ້ຊື້ໃນລາຄາ $349.00.
ທີ່ມາ: Kandao Technology