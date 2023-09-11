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CDT ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງດິຈິຕອນເພື່ອການອ້າງອີງ Bbliographic ສໍາລັບບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
CDT ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງດິຈິຕອນເພື່ອການອ້າງອີງ Bbliographic ສໍາລັບບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ

ສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ (CDT) ໄດ້ປະກາດວ່າ ດຽວນີ້ມັນຈະສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການອ້າງອີງທາງດິຈິຕອລໃນບັນນານຸກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ. ຊັບພະຍາກອນໃຫມ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ອ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງແລະອ້າງອີງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກຂອງ CDT.

ໂດຍການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງດິຈິຕອນຂອງໄຟລ໌ບັນນານຸກົມ, CDT ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດຂອງວາລະສານແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆທີ່ສະເຫນີຄຸນນະສົມບັດນີ້. ມັນເປັນບາດກ້າວໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບປະຊາຊົນແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໂປ່ງໃສ.

ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ CDT ທັງຫມົດທີ່ຈັດພີມມາກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດລາຍງານໃນອະນາຄົດ, ຈະປະກອບມີໄຟລ໌ BibTeX (.bib) ຫຼື RIS (.ris) ສໍາລັບການອ້າງອີງ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາລິ້ງດາວໂຫລດສໍາລັບໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງແຕ່ລະຫນ້າລາຍງານ.

ໂດຍການນໍາເຂົ້າໄຟລ໌ .bib ຫຼື .ris ເຂົ້າໄປໃນລະບົບການຈັດການການອ້າງອີງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການລວບລວມຂໍ້ມູນອ້າງອີງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປ. ຊອບແວການຄຸ້ມຄອງການອ້າງອິງສະຫນອງເຄື່ອງມືຕ່າງໆເພື່ອຈັດລະບຽບແລະສ້າງເອກະສານອ້າງອີງໂດຍອີງໃສ່ບັນທຶກ bibliographic.

CDT ຮັບຮູ້ວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງມັນຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຊຸມຊົນນະໂຍບາຍແລະການຄົ້ນຄວ້າ. ອົງການຈັດຕັ້ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊັບສິນການຄົ້ນຄວ້າພື້ນເມືອງ, ແລະຊັບພະຍາກອນໃຫມ່ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວໃນທິດທາງນັ້ນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການເຂົ້າເຖິງດິຈິຕອລໃນການອ້າງອີງບັນນານຸກົມ, CDT ໄດ້ສະໜອງຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມສີ່ຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ. ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈໃນການຄົ້ນຫາຫົວຂໍ້ຕື່ມອີກ.

ສໍາລັບຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນີ້ຫຼືການສອບຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ, ບຸກຄົນໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບ CDT ຜ່ານອີເມວທີ່ [email protected].

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສູນ​ເພື່ອ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ (CDT)

By Mampho Brescia

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