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Petrified: Podcast Horror ອັນດັບຕົ້ນຂອງໄອແລນຂຶ້ນສູ່ເວທີການສະແດງສົດຄັ້ງທຳອິດ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Petrified: Podcast Horror ອັນດັບຕົ້ນຂອງໄອແລນຂຶ້ນສູ່ເວທີການສະແດງສົດຄັ້ງທຳອິດ

ພອດແຄສເລື່ອງຕະຫຼົກສະຫຍອງຂວັນຊາວໄອແລນ, Petrified, ຖືກຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ຊົມຕື່ນເຕັ້ນກັບການສະແດງສົດຄັ້ງທຳອິດໃນໄອແລນ. ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ Peter Dunne ແລະ Liam Geraghty, Petrified ໄດ້ຈັບໃຈຜູ້ຟັງໂດຍຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງທີ່ສ້າງສັນແລະນັກສະແດງສຽງທີ່ມີພອນສະຫວັນ.

podc ​​asts ສົດນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຍ້ອນວ່າສື່ກາງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະຮັກສາຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະແດງ. ພອດແຄສສົດຫຼາຍລາຍການຕໍ່ສູ້ເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມດຸນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກຂາດສາຍ ຫຼື ບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສຽງເວົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Petrified ໄດ້ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍນີ້, ສະຫນອງປະສົບການທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍຜ່ານການສະແດງສົດຂອງພວກເຂົາ.

ໃນຂະນະທີ່ແຕ່ລະຕອນຂອງ Petrified ເປັນເລື່ອງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ພອດແຄສໄດ້ພາຜູ້ຟັງໄປສູ່ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກ, ລວມທັງການເຕັ້ນຂອງ Dublin, ຊັບສິນຂອງຜີ, ແລະສູນການໂທ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນຶ່ງໃນຕອນພິເສດທີ່ resonates ກັບ cult ຂອງ podc ​​​​ast ແມ່ນ "Melody's Story Hour."

ບໍ່ເຫມືອນກັບເຫດການ podcast ສົດແບບດັ້ງເດີມ, "ຊົ່ວໂມງເລື່ອງ Melody" ໃຊ້ວິທີການ meta. ແທນທີ່ຈະມີເຈົ້າພາບອ່ານບົດເລື່ອງ ຫຼື ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຖາມ-ຕອບ, ຕອນຈະເປີດເຜີຍພາຍໃນການບັນທຶກພອດແຄສສົດ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊົມເບິ່ງຄວາມຕົກໃຈເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຫນ້າພວກເຂົາ, ທັນທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຕິດຢູ່ໃນເລື່ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບິດເບືອນແລະຫນ້າພໍໃຈ.

ເພື່ອຕອບສະຫນອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສຸກປະສົບການກະດູກສັນຫຼັງນີ້, Petrified ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການສະແດງສົດຄັ້ງທີສອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທີ່ໃຊ້ເວລານີ້ໃນ Dublin. ເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງ, “Petrified Live,” ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ The Laughter Lounge on Eden Quay, featuring a talented actor Ali Fox, Margaret McAulife, ແລະ Anna Sheils-McNamee.

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເຮັດໃຫ້ອາກາດເປັນນັກຂຽນ Petrified, Peter Dunne, ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງລາວກ່ຽວກັບພອດແຄສສົດທີ່ຈະມາເຖິງ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ - ແລະ, ເຫມາະສົມ, ຢ້ານ - ທີ່ຈະເຮັດ podcast ສົດຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຮົາໃນໄອແລນ. ມັນຈະເປັນຄືນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບ fans ຂອງການສະແດງແລະການແນະນໍາທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດສໍາລັບທຸກຄົນໃຫມ່ກັບ Petrified."

ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະພາດປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້, ຈັບປີ້ຂອງທ່ານສໍາລັບ Petrified Live ທີ່ laughterlounge.com. ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ຈະ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ເວລາ 8 ​ໂມງ​ເຊົ້າ, ​ແລະ​ເປີດ​ປະຕູ​ເວລາ 7 ​ໂມງ. ຕິດຕໍ່ກັບ Petrified ໂດຍການຕິດຕາມບັນຊີຢ່າງເປັນທາງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ Instagram ສໍາລັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Petrified, laughterlounge.com

By Gabriel Botha

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