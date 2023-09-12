Petrified: Podcast Horror ອັນດັບຕົ້ນຂອງໄອແລນຂຶ້ນສູ່ເວທີການສະແດງສົດຄັ້ງທຳອິດ

ພອດແຄສເລື່ອງຕະຫຼົກສະຫຍອງຂວັນຊາວໄອແລນ, Petrified, ຖືກຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ຊົມຕື່ນເຕັ້ນກັບການສະແດງສົດຄັ້ງທຳອິດໃນໄອແລນ. ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ Peter Dunne ແລະ Liam Geraghty, Petrified ໄດ້ຈັບໃຈຜູ້ຟັງໂດຍຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງທີ່ສ້າງສັນແລະນັກສະແດງສຽງທີ່ມີພອນສະຫວັນ.
podc asts ສົດນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຍ້ອນວ່າສື່ກາງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະຮັກສາຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະແດງ. ພອດແຄສສົດຫຼາຍລາຍການຕໍ່ສູ້ເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມດຸນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກຂາດສາຍ ຫຼື ບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສຽງເວົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Petrified ໄດ້ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍນີ້, ສະຫນອງປະສົບການທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍຜ່ານການສະແດງສົດຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ແຕ່ລະຕອນຂອງ Petrified ເປັນເລື່ອງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ພອດແຄສໄດ້ພາຜູ້ຟັງໄປສູ່ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກ, ລວມທັງການເຕັ້ນຂອງ Dublin, ຊັບສິນຂອງຜີ, ແລະສູນການໂທ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນຶ່ງໃນຕອນພິເສດທີ່ resonates ກັບ cult ຂອງ podc ast ແມ່ນ "Melody's Story Hour."
ບໍ່ເຫມືອນກັບເຫດການ podcast ສົດແບບດັ້ງເດີມ, "ຊົ່ວໂມງເລື່ອງ Melody" ໃຊ້ວິທີການ meta. ແທນທີ່ຈະມີເຈົ້າພາບອ່ານບົດເລື່ອງ ຫຼື ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຖາມ-ຕອບ, ຕອນຈະເປີດເຜີຍພາຍໃນການບັນທຶກພອດແຄສສົດ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊົມເບິ່ງຄວາມຕົກໃຈເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຫນ້າພວກເຂົາ, ທັນທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຕິດຢູ່ໃນເລື່ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບິດເບືອນແລະຫນ້າພໍໃຈ.
ເພື່ອຕອບສະຫນອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສຸກປະສົບການກະດູກສັນຫຼັງນີ້, Petrified ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການສະແດງສົດຄັ້ງທີສອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທີ່ໃຊ້ເວລານີ້ໃນ Dublin. ເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງ, “Petrified Live,” ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ The Laughter Lounge on Eden Quay, featuring a talented actor Ali Fox, Margaret McAulife, ແລະ Anna Sheils-McNamee.
ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເຮັດໃຫ້ອາກາດເປັນນັກຂຽນ Petrified, Peter Dunne, ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງລາວກ່ຽວກັບພອດແຄສສົດທີ່ຈະມາເຖິງ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ - ແລະ, ເຫມາະສົມ, ຢ້ານ - ທີ່ຈະເຮັດ podcast ສົດຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຮົາໃນໄອແລນ. ມັນຈະເປັນຄືນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບ fans ຂອງການສະແດງແລະການແນະນໍາທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດສໍາລັບທຸກຄົນໃຫມ່ກັບ Petrified."
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະພາດປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້, ຈັບປີ້ຂອງທ່ານສໍາລັບ Petrified Live ທີ່ laughterlounge.com. ງານວາງສະແດງຈະເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າ, ແລະເປີດປະຕູເວລາ 7 ໂມງ. ຕິດຕໍ່ກັບ Petrified ໂດຍການຕິດຕາມບັນຊີຢ່າງເປັນທາງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ Instagram ສໍາລັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Petrified, laughterlounge.com