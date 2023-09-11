ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Dell ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick ຮ່ວມມືກັນໃນການຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
Dell ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick ຮ່ວມມືກັນໃນການຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI

Dell ໄດ້ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick (UL) ໃນປະເທດໄອແລນ ເພື່ອພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງໂດຍໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI). ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ດູ​ແລ​ສໍາ​ລັບ​ຄົນ​ເຈັບ​ທີ່​ມີ B-cell lymphoma​, encompassing ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ໄວ​ຂຶ້ນ​, ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່​ປັບ​ປຸງ​, ແລະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​.

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງນີ້, Dell ໄດ້ພັດທະນາແພລະຕະຟອມ AI ທີ່ນໍາໃຊ້ arrays ການເກັບຮັກສາຫລ້າສຸດແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ PowerEdge. ເວທີນີ້ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບນິເວດ multicloud ຂອງ Digital Cancer Research Center ຂອງ UL ແລະສາມາດສ້າງຄູ່ແຝດດິຈິຕອນຂອງຄົນເຈັບ. ຝາແຝດດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຫຼາຍວິທີ, ລວມທັງການເລັ່ງການທົດສອບ biomarker ສໍາລັບມະເຮັງ, ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວສ່ວນບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງ tumor ສ່ວນບຸກຄົນ.

ໂດຍການເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມຂອງ pathogenesis ຂອງ malignancies ເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງຈະມີໂອກາດທີ່ຈະສ້າງວິທີການປິ່ນປົວທີ່ມີນະວັດກໍາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພວກເຂົາສາມາດສືບສວນບົດບາດຂອງ collagen ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກຂອງ tumor ໃນການແຜ່ກະຈາຍຈຸລັງມະເຮັງໃນທົ່ວຮ່າງກາຍແລະລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Dell ແລະ UL ຄາດວ່າຈະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງການພັດທະນາມະເຮັງແລະເສີມຂະຫຍາຍການວິນິດໄສແລະທາງເລືອກການປິ່ນປົວທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືນີ້, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເອົາການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານການຊ່ວຍມະເຮັງໄປສູ່ລະດັບໃຫມ່, ໃນທີ່ສຸດຜົນປະໂຫຍດຄົນເຈັບແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກ.

ທີ່ມາ: University of Limerick (UL)

ນິຍາມ:
1. B-cell lymphoma: ເປັນມະເຮັງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເມັດເລືອດຂາວເອີ້ນວ່າ B cell. ມັນສາມາດເກີດຂື້ນຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍແລະປະເພດຍ່ອຍທີ່ມີຢູ່.
2. ການກວດ biomarker: ຂະບວນການກໍານົດໂມເລກຸນສະເພາະຫຼືການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຫຼືຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພະຍາດ.
3. ຄູ່ແຝດດິຈິຕອລ: ການສະແດງສະເໝືອນຂອງວັດຖຸ ຫຼືລະບົບຂອງຊີວິດຈິງທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນການວິເຄາະ, ການຈຳລອງ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ.

ທີ່ມາ: University of Limerick (UL)

By Gabriel Botha

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