Dell ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick ຮ່ວມມືກັນໃນການຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI

Dell ໄດ້ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Limerick (UL) ໃນປະເທດໄອແລນ ເພື່ອພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າມະເຮັງໂດຍໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI). ການຮ່ວມມືແມ່ນສຸມໃສ່ການໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງການດູແລສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີ B-cell lymphoma, encompassing ການບົ່ງມະຕິໄວຂຶ້ນ, ການປິ່ນປົວທີ່ປັບປຸງ, ແລະການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ.
ເພື່ອບັນລຸສິ່ງນີ້, Dell ໄດ້ພັດທະນາແພລະຕະຟອມ AI ທີ່ນໍາໃຊ້ arrays ການເກັບຮັກສາຫລ້າສຸດແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ PowerEdge. ເວທີນີ້ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບນິເວດ multicloud ຂອງ Digital Cancer Research Center ຂອງ UL ແລະສາມາດສ້າງຄູ່ແຝດດິຈິຕອນຂອງຄົນເຈັບ. ຝາແຝດດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຫຼາຍວິທີ, ລວມທັງການເລັ່ງການທົດສອບ biomarker ສໍາລັບມະເຮັງ, ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວສ່ວນບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງ tumor ສ່ວນບຸກຄົນ.
ໂດຍການເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມຂອງ pathogenesis ຂອງ malignancies ເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງຈະມີໂອກາດທີ່ຈະສ້າງວິທີການປິ່ນປົວທີ່ມີນະວັດກໍາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພວກເຂົາສາມາດສືບສວນບົດບາດຂອງ collagen ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກຂອງ tumor ໃນການແຜ່ກະຈາຍຈຸລັງມະເຮັງໃນທົ່ວຮ່າງກາຍແລະລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Dell ແລະ UL ຄາດວ່າຈະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງການພັດທະນາມະເຮັງແລະເສີມຂະຫຍາຍການວິນິດໄສແລະທາງເລືອກການປິ່ນປົວທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືນີ້, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເອົາການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານການຊ່ວຍມະເຮັງໄປສູ່ລະດັບໃຫມ່, ໃນທີ່ສຸດຜົນປະໂຫຍດຄົນເຈັບແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກ.
ທີ່ມາ: University of Limerick (UL)
ນິຍາມ:
1. B-cell lymphoma: ເປັນມະເຮັງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເມັດເລືອດຂາວເອີ້ນວ່າ B cell. ມັນສາມາດເກີດຂື້ນຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍແລະປະເພດຍ່ອຍທີ່ມີຢູ່.
2. ການກວດ biomarker: ຂະບວນການກໍານົດໂມເລກຸນສະເພາະຫຼືການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຫຼືຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພະຍາດ.
3. ຄູ່ແຝດດິຈິຕອລ: ການສະແດງສະເໝືອນຂອງວັດຖຸ ຫຼືລະບົບຂອງຊີວິດຈິງທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນການວິເຄາະ, ການຈຳລອງ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
ທີ່ມາ: University of Limerick (UL)