BBC Studios Distribution: ແຂນທາງການຄ້າຂອງບໍລິສັດກະຈາຍສຽງອັງກິດ

BBC Studios Distribution ເປັນບໍລິສັດການຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ British Broadcasting Corporation (BBC). ເວັບໄຊທ໌, ສ້າງໂດຍ BBC Studios Distribution, ດໍາເນີນການເປັນເອກະລາດແລະບໍ່ອີງໃສ່ການສະຫນອງທຶນໃດໆຈາກຄ່າທໍານຽມໃບອະນຸຍາດຂອງ BBC. ແທນທີ່ຈະ, ຜົນກໍາໄລທີ່ມາຈາກເວັບໄຊທ໌ແມ່ນໄດ້ລົງທຶນຄືນໃຫມ່ໃນການສ້າງໂຄງການ BBC ໃຫມ່ແລະປະດິດສ້າງ.
BBC Studios Distribution ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຂາການຄ້າຂອງ BBC, ສຸມໃສ່ການແຈກຢາຍທົ່ວໂລກແລະການຂາຍການຂຽນໂປຼແກຼມ BBC. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອນໍາເອົາເນື້ອຫາທີ່ເປັນເອກະລັກແລະມີຄຸນນະພາບສູງໄປສູ່ຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດແລະຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸຍາດ, BBC Studios Distribution ຮັບປະກັນວ່າບັນດາໂຄງການ BBC ສາມາດບັນລຸຕະຫຼາດສາກົນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກມີປະສົບການຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມດີເລີດຂອງເນື້ອຫາ BBC.
ດໍາເນີນການເປັນຫນ່ວຍງານແຍກຕ່າງຫາກຈາກ BBC, BBC Studios Distribution ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນພູມສັນຖານທີ່ມັນແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດຈໍາຫນ່າຍອື່ນໆໃນອຸດສາຫະກໍາ. ຈຸດສຸມຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການສ້າງຜົນກໍາໄລຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ສ້າງໂຄງການ BBC ແລະສະຫນອງທຶນໃນການພັດທະນາໂຄງການ BBC ໃຫມ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມແລະຈັບໃຈ.
ບໍລິສັດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງອັງກິດ (BBC), ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1922, ເປັນອົງການກະຈາຍສຽງທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບການນັບຖືຢ່າງສູງ. ມັນຮັບຜິດຊອບໃນການຜະລິດ ແລະອອກອາກາດຫຼາກຫຼາຍເນື້ອໃນ, ລວມທັງຂ່າວ, ສາລະຄະດີ, ລະຄອນ, ຕະຫລົກ, ແລະອື່ນໆອີກ. ໃນຖານະເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງ BBC, ສັນຍາລັກທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄຸນນະພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການອອກອາກາດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, BBC Studios Distribution ໃຫ້ບໍລິການເປັນແຂນທາງການຄ້າຂອງ BBC, ສຸມໃສ່ການແຈກຢາຍແລະການຂາຍລາຍການ BBC ສາກົນ. ຜົນກໍາໄລທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ BBC Studios Distribution ແມ່ນລົງທຶນຄືນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາໂຄງການ BBC ໃຫມ່. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກສືບຕໍ່ເພີດເພີນກັບເນື້ອໃນພິເສດທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງອັງກິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍລິສັດກະຈາຍສຽງອັງກິດ (BBC) – ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າແລະໂລໂກ້
– BBC Studios Distribution – ຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ ແລະການດໍາເນີນງານ