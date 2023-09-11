Bun 1.0 ສົ່ງເປັນ Node.js ແລະ Deno Alternative

ການປ່ອຍ Bun 1.0 ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ໄວໃຫ້ກັບ Node.js ແລະ Deno. Bun, ອອກແບບມາເພື່ອເປັນການທົດແທນການຫຼຸດລົງສໍາລັບ Node.js, ສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມຄວາມໄວແລະຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້. ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດສົດ, ທີມງານ Bun ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ການຂຽນໄຟລ໌ໄວກວ່າ Node.js ເຖິງສາມເທົ່າແລະການອ່ານໄຟລ໌ດ້ວຍຄວາມໄວດຽວກັນ.
Bun, ສ້າງໂດຍ Oven, ຍັງໄດ້ແນະນໍາຊຸດເຄື່ອງມື Bun, ດ້ວຍ Bun runtime ເປັນເຄື່ອງປະດັບມົງກຸດ. runtime ແມ່ນການທົດແທນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Node.js ແລະມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະແລ່ນໄຟລ໌ Typescript ແລະ TSX ໂດຍບໍ່ມີການຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ. ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງ Bun ແມ່ນຄວາມໄວຂອງມັນ, ມີເວລາເລີ່ມຕົ້ນໄວຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ npm. ອີງຕາມການ Ashcon Partovi, ຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນຂອງ Oven, npm ໃຊ້ເວລາປະມານ 150 milliseconds ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການແລ່ນສະຄິບໃນ MacBook Pro, ໃນຂະນະທີ່ Bun ເລີ່ມຕົ້ນພຽງແຕ່ 30 milliseconds, ສະຫນອງປະສົບການທັນທີທັນໃດ.
ໃນການທົດສອບ benchmarking, Bun ເຮັດໄດ້ດີກວ່າທັງ Node.js ແລະ Deno. ໃນຕົວຢ່າງຫນຶ່ງ, ແລ່ນ HTTP handler ທີ່ສະແດງຫນ້າເຊີຟເວີກັບ React, Bun ຈັດການປະມານ 68,000 ຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍ່ວິນາທີ, ເມື່ອທຽບກັບ 29,000 ແລະ 14,000 ສໍາລັບ Deno ແລະ Node.js, ຕາມລໍາດັບ. ການທົດສອບອີກອັນຫນຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Bun ໄດ້ບັນລຸຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ສູງຂຶ້ນຕໍ່ວິນາທີທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ພ້ອມກັນ, ປະສິດທິພາບດີກວ່າ Node.js ແລະ Deno.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມໄວເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງ Bun, ນັກພັດທະນາຄວນພິຈາລະນາປັດໃຈອື່ນໆໃນເວລາເລືອກເວລາແລ່ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Deno ບູລິມະສິດຄວາມປອດໄພ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກພັດທະນານໍາໃຊ້ຊຸດຈາກຊຸມຊົນໂດຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບ. Node.js, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພ. ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ runtimes ເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນລັກສະນະການພັດທະນາຂອງ JavaScript runtimes.
Bun ແມ່ນຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມຄືບຫນ້າ, ໂດຍທີມງານປະຈຸບັນກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການໃຫ້ Windows ລຸ້ນໃຫມ່ແລະແລ່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການນໍາໃຊ້, Bun ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງເປັນທາງເລືອກສໍາລັບ Node.js ແລະ Deno.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– X (Twitter) – Jarred Sumner: https://twitter.com/sumner_jarred/status/1560056116295833615
– X (Twitter) – Ashcon Partovi: https://twitter.com/ashconpartovi/status/1560577289605390336
– X (Twitter) – Shalini Tewari: https://twitter.com/shalinimtewari/status/1560735581553985030
– James Konik – Snky: https://snky.dev/posts/bun-a-new-js-runtime-vs-node-js-and-deno