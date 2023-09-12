Monzo ເປີດຕົວຄຸນສົມບັດການລົງທຶນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົງທຶນພຽງແຕ່£ 1

Monzo, ທະນາຄານດິຈິຕອນທີ່ມີມູນຄ່າ $ 4.5 ຕື້, ໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການລົງທຶນ" ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນລົງທຶນໃນກອງທຶນທີ່ເລືອກໂດຍຍັກໃຫຍ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ BlackRock. ນີ້ເປັນຂີດໝາຍການບຸກທະລຸຄັ້ງທຳອິດຂອງ Monzo ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດການລົງທຶນ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດໃນການຂະຫຍາຍການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມ.
ຄຸນສົມບັດການລົງທຶນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລີ່ມລົງທຶນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ £1, ກຳນົດ Monzo ໃນການແຂ່ງຂັນກັບທະນາຄານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເຊັ່ນ: Chase ແລະບໍລິສັດທີ່ໜຸ່ມກວ່າເຊັ່ນ Chip, Moneybox, ແລະ Plum. ຂະບວນການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແມ່ນງ່າຍດາຍ, ມີຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມບັນຊີລາຍຊື່ລໍຖ້າເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສ້າງການລົງທຶນ.
Monzo ໃຫ້ສາມກອງທຶນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ BlackRock: ລະມັດລະວັງ, ດຸ່ນດ່ຽງ, ແລະຜະຈົນໄພ. ກອງທຶນ Careful ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າແລະຜົນຕອບແທນຕໍ່າ, ກອງທຶນ Balanced ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງແລະລາງວັນ, ແລະກອງທຶນການຜະຈົນໄພກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
CEO TS Anil ກ່າວວ່າ Monzo ຕັດສິນໃຈແນະນໍາລັກສະນະການລົງທຶນເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດຄວາມຮູ້ແລະອຸປະສັກຄວາມສາມາດທີ່ Brits ປະເຊີນກັບການລົງທຶນ. ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ Monzo ເປີດເຜີຍວ່າ 69% ຂອງປະຊາກອນອັງກິດບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະໄປບ່ອນໃດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນການລົງທຶນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ແລະ 60% ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລົງທຶນຫຼາຍຖ້າຈໍານວນເງິນລົງທຶນຂັ້ນຕ່ໍາຕ່ໍາ.
ຄຸນສົມບັດການລົງທຶນຈະປາກົດຢູ່ກ້ອງພາກສ່ວນເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ການລົງທຶນໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Monzo ແລະຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີສິດທັງໝົດໃນອາທິດໜ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນຫຼືຜູ້ທີ່ກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນການຊໍາລະຫນີ້ສິນຈະບໍ່ສາມາດເປີດການລົງທຶນໃຫມ່ໄດ້. ຜູ້ໃຊ້ຍັງຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການປ່ຽນແປງ, ຍົກເລີກ, ຫຼືຖອນການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຸກເວລາ.
ປະຈຸບັນ Monzo ມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານຄົນໃນປະເທດອັງກິດ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂົງເຂດໃໝ່ຂອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນເພື່ອບັນລຸຜົນກຳໄລຕະຫຼອດປີ. ບໍລິສັດໄດ້ລາຍງານຜົນກໍາໄລສອງເດືອນທໍາອິດໃນປີ 2023.
ຄຸນນະສົມບັດການລົງທຶນຈະມາພ້ອມກັບຄ່າທໍານຽມຮາບພຽງຂອງ 0.59% ຕໍ່ເດືອນ, ປະກອບດ້ວຍຄ່າທໍານຽມກອງທຶນ 0.14% ແລະຄ່າທໍານຽມເວທີ 0.45%.
ໃນຂະນະທີ່ Monzo ບໍ່ແມ່ນ neobank ທໍາອິດໃນປະເທດອັງກິດທີ່ສະເຫນີລັກສະນະການລົງທຶນ, ຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Starling Bank ແລະ Zopa ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ທາງເລືອກດັ່ງກ່າວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍໆແພລະຕະຟອມ fintech ເຊັ່ນ Revolut ແລະ Freetrade ສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ. CEO ຂອງ Monzo, TS Anil, ປະຕິເສດການອ້າງວ່າທະນາຄານຊັກຊ້າກັບຝ່າຍລົງທຶນ.
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- ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CNBC