The Masked Singer: Brian Austin Green ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ມັກຂອງລາວສໍາລັບການ crawlies creepy ຂອງອົດສະຕາລີ

ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ, ນັກສະແດງ Brian Austin Green, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງລາວໃນ The Masked Singer, ໄດ້ເປີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ມັກທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງຂອງລາວໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບອົດສະຕາລີ - ການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ. Green, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດໃນອົດສະຕຣາລີເພື່ອຖ່າຍພາບໃນລາຍການຄວາມເປັນຈິງຍອດນິຍົມ, ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງລາວແລະເປີດເຜີຍຄວາມກຽດຊັງຂອງລາວຕໍ່ສັດປ່າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດ.
ໃນລະຫວ່າງເວລາຂອງລາວຢູ່ໃນອົດສະຕາລີ, ສີຂຽວໄດ້ພົບກັບແມງໄມ້ແລະແມງມຸມຊະນິດຕ່າງໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສະຫງົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລາວຍອມຮັບວ່າລາວພົບວ່າມັນທ້າທາຍທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້, ຍ້ອນວ່າພວກມັນແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ລາວເຄີຍໃຊ້ໃນປະເທດຂອງລາວ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Green ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄວາມງາມຂອງອົດສະຕາລີ ແລະ ພູມສັນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມັນ. ລາວຍອມຮັບວ່າປະເທດມີບາງທັດສະນີຍະພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ສຸດທີ່ລາວເຄີຍເຫັນ, ແລະຄວາມບໍ່ມັກຂອງລາວສໍາລັບການ crawly creepy ບໍ່ໄດ້ overshadow ປະສົບການໃນທາງບວກໂດຍລວມຂອງລາວ.
ຄວາມຊື່ສັດຂອງ Green ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ມັກຂອງລາວຕໍ່ສັດປ່າຂອງອົດສະຕາລີ resonates ກັບປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ພົບກັບສັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດ. ອອສເຕຣເລຍເປັນປະເທດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງສຳລັບຝູງແມງໄມ້ ແລະແມງມຸມທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວບາງຄົນ, ແຕ່ເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບຄົນອື່ນ.
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າສັດປ່າຂອງອົດສະຕາລີຍັງມີຄວາມສໍາຄັນແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດຂອງມັນ. ແມງໄມ້ ແລະ ແມງມຸມຂອງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍມີລັກສະນະທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປະສົມເກສອນ, ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງທຳມະຊາດ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ Green ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ມັກສ່ວນຕົວຂອງລາວຕໍ່ກັບການລ່າສັດທີ່ໜ້າຢ້ານຢູ່ໃນອົດສະຕາລີ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າຫາການພົບດັ່ງກ່າວດ້ວຍໃຈເປີດໃຈ ແລະເຫັນວ່າພວກມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສັດປ່າທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: The Masked Singer: Brian Austin Green ເປີດເຜີຍສິ່ງໜຶ່ງທີ່ລາວບໍ່ສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ກ່ຽວກັບອົດສະຕາລີ
- ບໍ່ມີ URL ເພີ່ມເຕີມໃຫ້