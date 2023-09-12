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iPhone 15 ໃຫມ່: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
iPhone 15 ໃຫມ່: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple

Apple ກໍາລັງຈະປະກາດ iPhone ລຸ້ນຫຼ້າສຸດຂອງຕົນໃນງານ “Wonderlust” ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນໃນ Silicon Valley. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນເລັກນ້ອຍໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບ iPhones ໃຫມ່, ຄາດວ່າບໍລິສັດຈະສຸມໃສ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະການປະຕິບັດເຄື່ອງຊາດທົ່ວໄປ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄປສູ່ເຄື່ອງສາກທົ່ວໄປແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກຳນົດໃຫ້ກາຍເປັນຂໍ້ບັງຄັບໃນເອີຣົບໃນປີໜ້າ.

ການນໍາສະເຫນີຂອງ iPhone 15 ມາຮອດໃນເວລາທີ່ Apple ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນຕະຫຼາດຈີນ, ເຊິ່ງລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານກໍາລັງຫ້າມພະນັກງານລັດຖະກອນຈາກການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ການຂາຍ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການເອື່ອຍອີງ Apple ຂອງຈີນໃນການຜະລິດທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, Apple ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍ iPhone ເນື່ອງຈາກລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊັກຊ້າໃນການຍົກລະດັບເປັນຮຸ່ນໃຫມ່. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຂ່າວລືຫຼາຍຢ່າງແນະນໍາວ່າ Apple ຈະຮັບຮອງເອົາພອດ USB-C ທົ່ວໄປສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນ, ແທນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ Lightning. ການປ່ຽນແປງນີ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກຳນົດໃຫ້ USB-C ເປັນເຄື່ອງສາກມາດຕະຖານສຳລັບສະມາດໂຟນ, ແທັບເລັດ ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບໃໝ່ທັງໝົດ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2024.

ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າກົດລະບຽບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຊາວເອີຣົບງ່າຍດາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. Apple ໄດ້ໃຊ້ພອດສາກໄຟ USB-C ໃນ iPad ແລະແລັບທັອບຂອງຕົນແລ້ວ, ແຕ່ມັນຕໍ່ຕ້ານການສະຫຼັບໃນ iPhones, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຂັດຂວາງນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການປະນີປະນອມຄວາມປອດໄພ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ USB-C ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.

ນອກເຫນືອຈາກການປ່ຽນແປງເຄື່ອງສາກ, Apple ຄາດວ່າຈະແນະນໍາການປັບປຸງກ້ອງຖ່າຍຮູບ iPhone ແລະຊິບ, ພ້ອມກັບລາຄາທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຮຸ່ນ Pro ຂອງມັນ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງ iPhone 15 ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງ Apple ໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ, ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຟື້ນຕົວຄືນໃຫມ່ຫຼັງຈາກສອງສາມໄຕມາດທີ່ຂາດແຄນ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Apple ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍອດຂາຍໃນຕະຫຼາດຈີນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຫຼຸດລົງໂດຍລວມ. ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ການ​ຫ້າມ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ຂາຍ iPhone ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຈີນຍັງຄົງເປັນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີຈາກລັດຖະບານຈີນແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- AFP
- ນັກວິເຄາະ Techsponential Avi Greengart
- ນັກວິເຄາະຫຼັກຂອງ Insider Intelligence ທ່ານ Yory Wurmser
- Dan Ives ນັກວິເຄາະ Wedbush

By Robert Andrew

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