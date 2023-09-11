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ສັນຍານການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Gearbox Entertainment ມີການປັບໂຄງສ້າງພາຍໃນກຸ່ມ Embracer

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ສັນຍານການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Gearbox Entertainment ມີການປັບໂຄງສ້າງພາຍໃນກຸ່ມ Embracer

Gearbox Entertainment, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ເກມທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຮັບຜິດຊອບຊີຣີຍອດນິຍົມເຊັ່ນ Borderlands, Remnant, ແລະ Homeworld, ອາດຈະໄດ້ແຍກທາງກັບບໍລິສັດແມ່, Embracer Group ໃນໄວໆນີ້. ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Embracer Group ກໍາລັງພິຈາລະນາການຂາຍອອກຈາກ Gearbox Entertainment ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜນການປັບໂຄງສ້າງໃຫມ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Embracer Group ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບການໄດ້ມາຈໍານວນຫລາຍຂອງນັກພັດທະນາ, ຜູ້ເຜີຍແຜ່, ແລະຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນວໂນ້ມນີ້ໄດ້ຖືກຖອນຄືນຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົ້ມເຫລວກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Savvy Games Group ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂອງລັດຖະບານ Saudi Arabia. ຜົນສະທ້ອນທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກ Embracer Group ໄດ້ຢຸດເຊົານັກພັດທະນາແລະປິດສະຕູດິໂອ, ດ້ວຍການປິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ສຸດແມ່ນ Volition, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຊຸດ Saints Row ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ.

ໃນຂະນະທີ່ Embracer Group ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ອີເມວພາຍໃນຈາກຫົວຫນ້າການສື່ສານຂອງ Gearbox, Dan Hewitt, ໄດ້ຮັບໂດຍ Bloomberg, ຢືນຢັນການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງຫຼືການສ້າງຕັ້ງໃຫມ່ຂອງ Gearbox Entertainment ເປັນອົງການເອກະລາດ. Hewitt ກ່າວວ່າ "ກໍລະນີພື້ນຖານແມ່ນວ່າ Gearbox ຍັງຄົງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Embracer," ແຕ່ຍັງກ່າວເຖິງວ່າທາງເລືອກອື່ນກໍາລັງພິຈາລະນາ. ຊະຕາກໍາຂອງ Gearbox Entertainment ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະການຄາດເດົາອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດຂ້າງຫນ້າ.

ເຖິງວ່າຈະມີຜົນສໍາເລັດຂອງເກມເຊັ່ນ Borderlands 3 ແລະ Remnant II, ການພິຈາລະນາຂອງ Embracer Group ກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກທາງກັບ Gearbox Entertainment ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ. ອາທິດແລະເດືອນຂ້າງຫນ້າຈະມີຄວາມສໍາຄັນໃນການກໍານົດອະນາຄົດຂອງ Gearbox, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ຈະຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "Gearbox Entertainment ອາດຈະຖືກຂາຍຫຼັງຈາກປັບໂຄງສ້າງຂອງບໍລິສັດແມ່ Embracer" - Reuters
– ອີເມລ໌ພາຍໃນຈາກຫົວຫນ້າການສື່ສານຂອງ Gearbox Dan Hewitt – Bloomberg

By Gabriel Botha

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