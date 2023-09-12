Bonitasoft ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຜູ້ນໍາໃນຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນ

Bonitasoft, ຜູ້ນໍາດ້ານຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນ (DPA), ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍ Quadrant Knowledge Solutions ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນການວິເຄາະ SPARK Matrix ຂອງພວກເຂົາ. SPARK Matrix ສະຫນອງການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງຕະຫຼາດຊໍແວ DPA ທົ່ວໂລກ, ລວມທັງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ, ແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນ, ພູມສັນຖານຂອງຜູ້ຂາຍ, ແລະຕໍາແຫນ່ງການແຂ່ງຂັນ.
Bonitasoft ສະຫນອງເວທີທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການອັດຕະໂນມັດການເຮັດວຽກແລະຂະບວນການທຸລະກິດ. ແພລະຕະຟອມອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອອກແບບ, ສ້າງແບບຈໍາລອງ, ປະຕິບັດ, ແລະຕິດຕາມຂະບວນການທາງທຸລະກິດ, ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານທີ່ດີເລີດ, ປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະການປັບຕົວໄວກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດອັນກວ້າງຂວາງ, ການອ້າງອິງຂອງລູກຄ້າ, ແລະແພລະຕະຟອມ cloud-native, Bonitasoft ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຄວາມເປັນເລີດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສໍາຄັນຂອງ Bonitasoft ແມ່ນການຂະຫຍາຍຂອງມັນ. ແພລະຕະຟອມສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຫຼືຢູ່ໃນເມຄແລະສະຫນັບສະຫນູນ Java, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກພັດທະນາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນໂດຍໃຊ້ຈຸດຂະຫຍາຍຈໍານວນຫລາຍ. ຊຸມຊົນ Bonitasoft, ເປັນລະບົບນິເວດແຫຼ່ງເປີດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກພັດທະນາແລະຜູ້ປະຕິບັດເພື່ອຮຽນຮູ້, ສົນທະນາ, ແລະເຂົ້າເຖິງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄດ້ຟຣີ. ນີ້ລົບລ້າງການຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະໃຫ້ປະສົບການທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
Bonitasoft CEO Charles Souillard ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນ Quadrant Knowledge SPARK Matrix. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Bonitasoft ໃນການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ R&D ເພື່ອໃຫ້ນັກພັດທະນາມີເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເລັ່ງເວລາຕໍ່ຕະຫຼາດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂະບວນການແລະໂຄງການອັດຕະໂນມັດ.
ຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນຖືກກໍານົດເປັນຊຸດຂອງເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດອັດຕະໂນມັດຂະບວນການເຮັດວຽກແລະຂະບວນການທຸລະກິດ. ມັນສະຫນອງແພລະຕະຟອມສູນກາງສໍາລັບການອອກແບບ, ສ້າງແບບຈໍາລອງ, ການປະຕິບັດ, ແລະການຕິດຕາມຂະບວນການທາງທຸລະກິດເພື່ອບັນລຸການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດແລະປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍການໃຊ້ AI/ML, RPA, ແລະລະບົບການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ, ຊອບແວ DPA ຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານຄູ່ມື, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນການ, ແລະປັບປຸງຜົນຜະລິດໂດຍລວມ.
ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ RPA ກັບຊອບແວ DPA ອໍານວຍຄວາມສະດວກການຮ່ວມມື seamless, ເພີ່ມທະວີການຜະລິດຕະພັນຂອງພະນັກງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແພລະຕະຟອມທີ່ມີລະຫັດຕ່ໍາຫຼືບໍ່ມີລະຫັດເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາພົນລະເມືອງສາມາດສ້າງແລະນໍາໃຊ້ຂະບວນການອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ການຂຽນລະຫັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຜັກດັນຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນແລະຂັບລົດຕະຫຼາດໄປຂ້າງຫນ້າ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຮັບຮູ້ຂອງ Bonitasoft ເປັນຜູ້ນໍາໃນຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທີ່ສົມບູນແບບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການອ້າງອີງລູກຄ້າທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບນະວັດກໍາ. ໂດຍການສະຫນອງເວທີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດອັດຕະໂນມັດຂະບວນການຂອງພວກເຂົາແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, Bonitasoft ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດບັນລຸເປົ້າຫມາຍການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ.
ນິຍາມ:
– ຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອລ (DPA): ຊຸດຂອງເຄື່ອງມື ແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ອັດຕະໂນມັດຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະຂະບວນການທຸລະກິດ.
– SPARK Matrix: ການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນ ແລະວິທີການຈັດອັນດັບທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ Quadrant Knowledge Solutions.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Bonitasoft Press Release – ວິທີແກ້ໄຂຄວາມຮູ້ Quadrant
- ວິທີແກ້ໄຂຄວາມຮູ້ Quadrant