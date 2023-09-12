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Bonitasoft ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຜູ້ນໍາໃນຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Bonitasoft ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຜູ້ນໍາໃນຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນ

Bonitasoft, ຜູ້ນໍາດ້ານຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນ (DPA), ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍ Quadrant Knowledge Solutions ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນການວິເຄາະ SPARK Matrix ຂອງພວກເຂົາ. SPARK Matrix ສະຫນອງການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງຕະຫຼາດຊໍແວ DPA ທົ່ວໂລກ, ລວມທັງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ, ແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນ, ພູມສັນຖານຂອງຜູ້ຂາຍ, ແລະຕໍາແຫນ່ງການແຂ່ງຂັນ.

Bonitasoft ສະຫນອງເວທີທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການອັດຕະໂນມັດການເຮັດວຽກແລະຂະບວນການທຸລະກິດ. ແພລະຕະຟອມອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອອກແບບ, ສ້າງແບບຈໍາລອງ, ປະຕິບັດ, ແລະຕິດຕາມຂະບວນການທາງທຸລະກິດ, ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານທີ່ດີເລີດ, ປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະການປັບຕົວໄວກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດອັນກວ້າງຂວາງ, ການອ້າງອິງຂອງລູກຄ້າ, ແລະແພລະຕະຟອມ cloud-native, Bonitasoft ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຄວາມເປັນເລີດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າ.

ຫນຶ່ງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສໍາຄັນຂອງ Bonitasoft ແມ່ນການຂະຫຍາຍຂອງມັນ. ແພລະຕະຟອມສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຫຼືຢູ່ໃນເມຄແລະສະຫນັບສະຫນູນ Java, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກພັດທະນາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນໂດຍໃຊ້ຈຸດຂະຫຍາຍຈໍານວນຫລາຍ. ຊຸມຊົນ Bonitasoft, ເປັນລະບົບນິເວດແຫຼ່ງເປີດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກພັດທະນາແລະຜູ້ປະຕິບັດເພື່ອຮຽນຮູ້, ສົນທະນາ, ແລະເຂົ້າເຖິງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄດ້ຟຣີ. ນີ້ລົບລ້າງການຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະໃຫ້ປະສົບການທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.

Bonitasoft CEO Charles Souillard ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນ Quadrant Knowledge SPARK Matrix. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Bonitasoft ໃນການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ R&D ເພື່ອໃຫ້ນັກພັດທະນາມີເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເລັ່ງເວລາຕໍ່ຕະຫຼາດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂະບວນການແລະໂຄງການອັດຕະໂນມັດ.

ຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນຖືກກໍານົດເປັນຊຸດຂອງເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດອັດຕະໂນມັດຂະບວນການເຮັດວຽກແລະຂະບວນການທຸລະກິດ. ມັນສະຫນອງແພລະຕະຟອມສູນກາງສໍາລັບການອອກແບບ, ສ້າງແບບຈໍາລອງ, ການປະຕິບັດ, ແລະການຕິດຕາມຂະບວນການທາງທຸລະກິດເພື່ອບັນລຸການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດແລະປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍການໃຊ້ AI/ML, RPA, ແລະລະບົບການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ, ຊອບແວ DPA ຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານຄູ່ມື, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນການ, ແລະປັບປຸງຜົນຜະລິດໂດຍລວມ.

ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຂອງ RPA ກັບ​ຊອບ​ແວ DPA ອໍາ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື seamless​, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແພລະຕະຟອມທີ່ມີລະຫັດຕ່ໍາຫຼືບໍ່ມີລະຫັດເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາພົນລະເມືອງສາມາດສ້າງແລະນໍາໃຊ້ຂະບວນການອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ການຂຽນລະຫັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຜັກດັນຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນແລະຂັບລົດຕະຫຼາດໄປຂ້າງຫນ້າ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຮັບຮູ້ຂອງ Bonitasoft ເປັນຜູ້ນໍາໃນຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທີ່ສົມບູນແບບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການອ້າງອີງລູກຄ້າທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບນະວັດກໍາ. ໂດຍການສະຫນອງເວທີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດອັດຕະໂນມັດຂະບວນການຂອງພວກເຂົາແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, Bonitasoft ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດບັນລຸເປົ້າຫມາຍການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ.

ນິຍາມ:
– ຊອບແວອັດຕະໂນມັດຂະບວນການດິຈິຕອລ (DPA): ຊຸດຂອງເຄື່ອງມື ແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ອັດຕະໂນມັດຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະຂະບວນການທຸລະກິດ.
– SPARK Matrix: ການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນ ແລະວິທີການຈັດອັນດັບທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ Quadrant Knowledge Solutions.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Bonitasoft Press Release – ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຮູ້ Quadrant
- ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຮູ້ Quadrant​

By Vicky Stavropoulou

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