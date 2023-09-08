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Star Trek: Infinite: A game-Changer for Trekkies and Strategy Enthusiasts

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Star Trek: Infinite: A game-Changer for Trekkies and Strategy Enthusiasts

Paradox Interactive ແລະ Nimble Giant Entertainment ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອປ່ອຍເກມທີ່ຈະປະຕິວັດ Alpha ແລະ Beta Quadrants. ຊື່ວ່າ Star Trek: Infinite, ຊິມຊ່ອງໃໝ່ນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ Paramount Consumer Products ແລະຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Mac ແລະ PC ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2023.

ສຳລັບນັກສຳຫຼວດອາວະກາດທີ່ມັກ, ມີໂອກາດທີ່ຈະສັ່ງເກມລ່ວງໜ້າ ແລະ ຮັບສິດທິປະໂຫຍດພິເສດສະເພາະ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີທາງເລືອກສໍາລັບ Star Trek: ເຄື່ອງແບບຊັ້ນລຸ່ມຂອງ Decks, ການເຂົ້າເຖິງ USS Cerritos, ເຮືອວິທະຍາສາດທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບປະເທດເລັກນ້ອຍໃນໂຫມດຕິດຕໍ່ທີສອງ, ແລະສາຍສຽງທີ່ປຶກສາ Klingon ສະເພາະ.

ສໍາລັບປະສົບການທີ່ນິຍົມ, Digital Deluxe Edition (DDE) ສະຫນອງຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ເກມຫຼັກ. ມັນປະກອບມີປຶ້ມສິລະປະດິຈິຕອລ, ເພງສຽງທີ່ເປັນທາງການ, ແລະຊຸດເພງໃນເກມທີ່ມີເພງຄລາດສິກຈາກຈັກກະວານ Star Trek.

ກຳນົດທົດສະວັດກ່ອນ Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄວບຄຸມກຸ່ມທີ່ເລືອກໄດ້: United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union, ຫຼື Klingon Empire. ຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີປະສົບການທາງດ້ານການເມືອງ galactic, ເສດຖະກິດຂອງຈັກກະພັດ, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະຖານະການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທໍາອິດກັບຊະນິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ. ເກມຍັງຄົງຊື່ສັດຕໍ່ເລື່ອງເລົ່າຂອງ Star Trek ໃນຂະນະທີ່ແນະນຳເລື່ອງເລົ່າໃໝ່ເພື່ອສຳຫຼວດ.

Star Trek: Infinite ຖືກຕັ້ງໃຫ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2023, ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Mac ແລະ PC. ແຟນໆຂອງແຟຣນໄຊສ໌ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຈັກກະວານ Star Trek ແລະສ້າງເສັ້ນທາງຂອງຕົນເອງໃນກາລັກຊີ. ອາຍຸຍືນແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, gamers!

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Paradox Interactive ແລະ Nimble Giant Entertainment

By Robert Andrew

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