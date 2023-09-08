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ຄ່າທໍານຽມການຈອງ BMW Scraps ສໍາລັບບ່ອນນັ່ງລົດຄວາມຮ້ອນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຄ່າທໍານຽມການຈອງ BMW Scraps ສໍາລັບບ່ອນນັ່ງລົດຄວາມຮ້ອນ

BMW ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົບລ້າງຄ່າທໍານຽມການຈອງບ່ອນນັ່ງລົດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນບັນດາລູກຄ້າໃນປີກາຍນີ້. ຜູ້ຜະລິດລົດຍົນເຍຍລະມັນປະເຊີນກັບການຕອບໂຕ້ເມື່ອມັນນໍາສະເຫນີຄ່າທໍານຽມປະຈໍາເດືອນ $ 18 ສໍາລັບບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ຄຸນນະສົມບັດທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນມາດຕະຖານກ່ອນຫນ້ານີ້. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຊຸມຊົນແຮກເກີສະເໜີການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປົດລັອກຄຸນສົມບັດສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກຈ່າຍເງິນເພີ່ມ.

ໃນຂະນະທີ່ຄົນຂັບລົດສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທາງເລືອກການສະຫມັກເທົ່ານັ້ນ, ເຈົ້າຂອງ BMW ໃນເຢຍລະມັນ, ອັງກິດ, ແລະປະເທດອື່ນໆຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ Autocar, ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຂາຍແລະການຕະຫຼາດຂອງ BMW, Pieter Nota, ປະກາດວ່າບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນໃນປັດຈຸບັນສາມາດຊື້ຫຼືຫຼຸດລົງໃນຈຸດຊື້.

Nota ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຂູດຄ່າທໍານຽມການຈອງໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການຍອມຮັບຂອງຜູ້ໃຊ້ຕ່ໍາແລະການຮັບຮູ້ຂອງລູກຄ້າ. "ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາຈ່າຍເງິນສອງເທົ່າ, ເຊິ່ງຕົວຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ, ແຕ່ຄວາມຮັບຮູ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ," Nota ກ່າວ. ລາວຍອມຮັບວ່າໃນຂະນະທີ່ BMW ຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິການພິເສດໂດຍການສະເຫນີທາງເລືອກໃນການເປີດໃຊ້ບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນໃນພາຍຫລັງ, ມັນບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນກັບລູກຄ້າ.

ການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດສອງຄົນ, Paul Moriarty ແລະ Joe Danielsen, ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພິຈາລະນາຫ້າມການປະຕິບັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າບໍລິສັດລົດໃຫຍ່ບໍ່ຄວນຄິດຄ່າບໍລິການສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກສໍາລັບຄຸນສົມບັດທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວໃນຍານພາຫະນະໃນເວລາຂາຍ. Moriarty ແລະ Danielsen ເຊື່ອວ່າການປະຕິບັດທຸລະກິດດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນຕໍເພື່ອເພີ່ມຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ BMW ທີ່ຈະຂູດຄ່າທໍານຽມການຈອງບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໃນທາງບວກທີ່ຕອບສະຫນອງຄໍາຕິຊົມຂອງລູກຄ້າແລະຮັບປະກັນຂະບວນການຊື້ທີ່ໂປ່ງໃສກວ່າສໍາລັບຍານພາຫະນະຂອງຕົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຄ່າທໍານຽມການຈອງ BMW Scraps ສໍາລັບບ່ອນນັ່ງລົດຄວາມຮ້ອນ, Autocar

By Mampho Brescia

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