SIX ປະກາດການອະນຸມັດກົດລະບຽບສໍາລັບ BME Clearing's Digital Assets Derivatives

SIX, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງສະວິດເຊີແລນ, ໄດ້ປະກາດວ່າ BME Clearing, ຄູ່ຮ່ວມງານສູນກາງຂອງແອສປາໂຍນ (CCP), ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກົດລະບຽບຈາກ Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ເພື່ອລ້າງ Bitcoin ແລະ Ethereum ໃນອະນາຄົດ. ນີ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ SIX ຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
BME Clearing ຈະແນະນໍາພາກສ່ວນໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Digital Asset Derivatives, ແນໃສ່ນັກລົງທຶນສະຖາບັນ. ພາກສ່ວນນີ້ຈະສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະເປັນລະບຽບສູງສໍາລັບການຊື້ຂາຍ, ການເກັບກູ້, ແລະການຊໍາລະເງິນສົດຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃນອະນາຄົດ. ການແນະນໍາຂອງພາກສ່ວນນີ້ແມ່ນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກສະຖາບັນສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີການຄວບຄຸມ.
José Manuel Ortiz, ຫົວຫນ້າການດໍາເນີນງານການເກັບກູ້ແລະ Repo ຢູ່ SIX, ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການອະນຸມັດກົດລະບຽບສໍາລັບພາກສ່ວນໃຫມ່ນີ້. ລາວເນັ້ນຫນັກວ່າຈຸດສໍາຄັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ SIX ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນ, ລູກຄ້າ, ແລະນັກລົງທຶນດ້ວຍວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ໆ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອນແລະຮັບປະກັນປະສົບການການຄ້າທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບລູກຄ້າທັງຫມົດ.
ໂດຍການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕາມລະບຽບ, BME Clearing ສາມາດສະເຫນີໃຫ້ສະຖາບັນມີເສັ້ນທາງທີ່ມີການຄວບຄຸມເພື່ອເຂົ້າເຖິງຊັບສິນດິຈິຕອນເຊັ່ນ Bitcoin ແລະ Ethereum. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົນໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຮັບຮອງເອົາ cryptocurrencies ໃນບັນດານັກລົງທຶນສະຖາບັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການອະນຸມັດຈາກ CNMV ໃຫ້ແກ່ BME Clearing ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນທີ່ເສີມສ້າງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ SIX ຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາແລະຄວາມປອດໄພໃນລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອນ. ໂດຍການນໍາສະເຫນີພາກສ່ວນ Derivatives ຊັບສິນດິຈິຕອນ, BME Clearing ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນສະຖາບັນມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະຖືກຄວບຄຸມສໍາລັບການຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- BME Clearing: [link]
- CNMV