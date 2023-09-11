ຊ່ອງໂຫວ່ iOS Zero-Day ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍ NSO's Pegasus Spyware

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ Apple ກໍາລັງປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງຊອບແວຂອງຕົນ, ຍ້ອນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຂໍ້ບົກພ່ອງອີກອັນໜຶ່ງໃນ iMessage. ການຂຸດຄົ້ນໃຫມ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດສົ່ງ spyware Pegasus, ເຄື່ອງມືເຝົ້າລະວັງທາງການຄ້າທີ່ພັດທະນາໂດຍ NSO Group, ບໍລິສັດ Israeli. ນັກຄົ້ນຄວ້າ Citizen Lab, ຜູ້ທີ່ຄົ້ນພົບຈຸດອ່ອນດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ Pegasus ຖືກໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອແນໃສ່ນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດ.
Pegasus ສາມາດຕິດຕັ້ງຕົວມັນເອງຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ຫຼືຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່. ເມື່ອຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ມັນໃຫ້ແຮກເກີເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບຢ່າງສົມບູນ, ລວມທັງເນື້ອຫາ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແລະໄມໂຄຣໂຟນຂອງມັນ. ກຸ່ມ NSO ອ້າງວ່າ ຕົນພຽງແຕ່ຂາຍ spyware ຂອງຕົນໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ດ້ວຍການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານອິດສະຣາແອນ ແລະ ປະຕິເສດການກ່າວຫາທີ່ແນໃສ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດ.
Apple ໄດ້ອອກອັບເດດຄວາມປອດໄພ, iOS 16.6.1, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີ. ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວລວມມີ patches ສໍາລັບສອງຊ່ອງໂຫວ່ zero-day ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຕໍ່ກັບສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນວໍຊິງຕັນ, DC ຊ່ອງໂຫວ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນຂະນະທີ່ສືບສວນການຂຸດຄົ້ນເບື້ອງຕົ້ນ. ຮູບແບບການເລືອກເຂົ້າ Lockdown ຂອງ Apple, ອອກແບບມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີແບບມີເປົ້າໝາຍ, ຈະປ້ອງກັນການຂູດຮີດສະເພາະເຫຼົ່ານີ້.
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂູດຮີດ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ BLASTPASS, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງໄຟລ໌ແນບ PassKit ທີ່ມີຮູບພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກບັນຊີ iMessage ຂອງຜູ້ໂຈມຕີໄປຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. Apple ໄດ້ອອກ CVE ສອງອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນນີ້, CVE-2023-41064 ແລະ CVE-2023-41061. ຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ສາມາດປະຕິບັດລະຫັດທີ່ຕົນເອງມັກ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ທີ່ຈະແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ zero-day, ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຊອບແວຂອງບໍລິສັດ, ໂດຍສະເພາະ iMessage, ຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມປອດໄພ. Apple ໄດ້ແກ້ໄຂທັງໝົດ 13 ມື້ໃນປີ 2023, ລວມທັງບັນຫາການລົ້ນບັບເຟີ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ. ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ iMessages, ຂໍ້ຄວາມ SMS, ແລະອີເມລ໌ໄດ້ສັບສົນກັບເຫດຜົນແລະພຶດຕິກໍາຂອງເວທີ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມສັບສົນແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການຂູດຮີດ Zero-day ແລະການນໍາໃຊ້ spyware Pegasus ໃນການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສືບຕໍ່ລະມັດລະວັງໃນການແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອຂອງຊອບແວ. ການຕອບໂຕ້ໄວຂອງ Apple ໃນການສືບສວນ ແລະແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ, ແຕ່ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຂູດຮີດ ແລະ spyware ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນສູງ ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1 – Apple ປ່ອຍອັບເດດຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2 – Apple ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດສູນວັນ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3 – Zero-Click, Zero-Day Exploit Captured in the Wild]