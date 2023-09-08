Zoom ແນະນຳຜູ້ຊ່ວຍດິຈິຕອນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ໃຫ້ກັບການສະໝັກໃຊ້

Zoom ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວຊ່ວຍດິຈິຕອນທີ່ມີພະລັງດ້ວຍ AI ລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ Zoom AI Companion. ຜູ້ຊ່ວຍຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການສະໝັກໃຊ້ທີ່ຈ່າຍແລ້ວຂອງ Zoom ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ. AI Companion ຈະມີຢູ່ທົ່ວແພລະຕະຟອມ Zoom, ສະເຫນີຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ການຮ່າງຂໍ້ຄວາມ, ແລະຄໍາຕິຊົມກອງປະຊຸມໃນເວລາຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຕອນເປີດຕົວ, ຄຸນສົມບັດອື່ນໆຈະຖືກເປີດຕົວໃນພາກຮຽນ spring 2024.
Smita Hashim, ຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນຂອງ Zoom, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງລູກຄ້າແລະນະວັດຕະກໍາດ້ວຍການນໍາສະເຫນີຂອງ AI Companion. ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດພົວພັນກັບຜູ້ຊ່ວຍຜ່ານກະດານຂ້າງໃນປະສົບການກອງປະຊຸມ, ແລະ Zoom ມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊ່ວຍຕະຫຼອດປີຕໍ່ໄປ.
ນອກເຫນືອຈາກການປະກາດນີ້, CEO Eric Yuan ຂອງ Zoom ໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ Microsoft ທີ່ຈະຍົກເລີກການຈອງ Microsoft Teams ຈາກການສະຫມັກ Office 365 ແລະ Microsoft 365. ທ່ານຢວນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການການຄ້າລັດຖະບານກາງອາເມລິກາ (FTC) ຄວນພິຈາລະນາສືບສວນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບອົງການຕ້ານການແກ່ງແຍ້ງຂອງ EU.
Salesforce ເປີດຕົວເຄື່ອງມືການຜະລິດຂັ້ນສູງສໍາລັບ Slack
Salesforce ໄດ້ນໍາສະເຫນີສາມເຄື່ອງມືການຜະລິດແບບພິເສດໃຫມ່ສໍາລັບ Slack: Slack AI, Slack lists, ແລະຄວາມສາມາດອັດຕະໂນມັດໃຫມ່. Slack AI ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນເວທີແລະສະຫນອງຄຸນນະສົມບັດເຊັ່ນ: recaps ຊ່ອງທາງແລະການສະຫຼຸບກະທູ້. ບັນຊີລາຍຊື່ Slack ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມວຽກງານແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ມີກະແສການສື່ສານທີ່ຄ່ອງຕົວ. ຄວາມສາມາດອັດຕະໂນມັດໃຫມ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອັດຕະໂນມັດວຽກງານສະເພາະໂດຍບໍ່ມີການຄວາມຊໍານານການຂຽນລະຫັດ. ນັກພັດທະນາຍັງສາມາດສ້າງແອັບຯທີ່ກໍາຫນົດເອງດ້ວຍ Slack ເປັນເຈົ້າພາບ.
Noah Desai Weiss, ຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນຂອງ Slack, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຈຸດສຸມຂອງບໍລິສັດໃນການສະຫນອງແພລະຕະຟອມການຜະລິດທີ່ສະຫລາດແລະປະສິດທິພາບທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາຍຊື່ Slack AI ແລະ Slack ຈະຢູ່ໃນການທົດລອງໃນລະດູຫນາວນີ້, ໂດຍມີກໍານົດໄວ້ທົ່ວໄປສໍາລັບປີ 2024. ສູນກາງອັດຕະໂນມັດໃຫມ່ໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະມີໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
Microsoft ສິ້ນສຸດການສະຫນັບສະຫນູນ Skype ໃນ Teams Rooms, ແນະນໍາການເອີ້ນເກັບເງິນສໍາລັບ APIs ການບັນທຶກແລະການຖອດຂໍ້ຄວາມ
Microsoft ໄດ້ປະກາດວ່າ Teams Rooms ຈະບໍ່ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊີບເວີ Skype for Business ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2023. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າໃນຕົວ. Teams Rooms ຈະປ່ຽນການສະໜັບສະໜຸນຂອງມັນໄປສູ່ເຊີບເວີ Exchange, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວໂດຍ Teams Desktop.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Microsoft ໄດ້ແນະນໍາການເອີ້ນເກັບເງິນສໍາລັບ APIs ບັນທຶກແລະການຖອດຂໍ້ຄວາມຂອງຕົນໃນ Teams. ຕອນນີ້ນັກພັດທະນາຈະຖືກຄິດຄ່າບໍລິການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ APIs ເຫຼົ່ານີ້, ດ້ວຍການບັນທຶກລາຄາ $0.03 ຕໍ່ນາທີ ແລະການຖອດຂໍ້ຄວາມລາຄາ $0.024 ຕໍ່ນາທີ. Microsoft ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ APIs ເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ສ້າງສາຍທຸລະກິດ (LOB) ແອັບຯ ແລະໂຊລູຊັນຂອງຜູ້ຂາຍຊອບແວເອກະລາດ (ISV) ຫຼາຍຜູ້ເຊົ່າ, ລວມທັງການສະຫຼຸບການໂທ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລໍາໂພງ, ການຕິດຕາມອັດສະລິຍະ, ແລະການຝຶກອົບຮົມ ແລະການເລີ່ມຕົ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Zoom: ຄໍາຖະແຫຼງຈາກ Smita Hashim, ຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນຂອງ Zoom
– Bloomberg: CEO ຊູມ ຕອບສະຫນອງກັບ Microsoft Teams EU Unbundling: 'ທ່ານຄວນຖາມ FTC'
– ຂ່າວ Salesforce: Salesforce ປະກາດການປະດິດສ້າງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Slack
– Microsoft: Microsoft Teams Rooms ແລະ Microsoft Teams Recording and Transcript APIs